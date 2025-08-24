ETV Bharat / state

हरियाणा में महिलाओं को मिलेंगे 2100 रुपए, CM ने बताई खाते में पैसे पहुंचने की फाइनल डेट - HARYANA WOMEN GET 2100 RUPEES

हरियाणा में महिलाओं को जल्द ही 2100 रुपए मिलने वाले हैं. हरियाणा सीएम ने इसकी फुल एंड फाइनल तारीख बता डाली है.

हरियाणा में महिलाओं को मिलेंगे 2100 रुपए
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 24, 2025 at 9:02 PM IST

कुरुक्षेत्र : हरियाणा में महिलाओं के अपने खाते में 2100 रुपए सरकार की ओर से आने का ख्वाब जल्द ही पूरा होने वाला है. हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने आज कुरुक्षेत्र में बड़ी घोषणा करते हुए बीजेपी के संकल्प पत्र के मुताबिक 2100 रुपए महिलाओं के खाते में भेजने की फुल एंड फाइनल डेट बता डाली है.

पंजाब सरकार पर सीएम का निशाना : हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में बोलते हुए कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने चुनावों में महिलाओं को 1500 रुपए महीना देने की घोषणा की थी, जो अभी तक पूरी नहीं हुई है. उन्होंने लोगों को धोखा दिया और अपने वादे पूरे नहीं किए. आने वाले चुनाव में पंजाब की जनता उन्हें जरूर सबक सिखाएगी.

हरियाणा की महिलाओं को मिलेंगे 2100 रुपए : वहीं उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले बीजेपी सरकार ने हरियाणा की महिलाओं को चुनाव जीतने के बाद 2100 रुपए देने का संकल्प लिया था जिसके लिए पहले बजट में हमने 5000 रुपए का प्रावधान भी कर दिया है. योजना बनकर पूरी तरह से तैयार है और हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को 2100 रुपए देने की तैयारी है. जैसे ही हमारा दूसरा बजट आएगा, महिलाओं को 2100 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे.

हरियाणा में महिलाओं को मिलेंगे 2100 रुपए

सबसे स्वच्छ शहर बनेगा कुरुक्षेत्र : इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र अब स्वच्छता में देश का सबसे स्वच्छ और सुंदर शहर बनेगा. इस गीता स्थली को स्वच्छ बनाने के लिए 11 सप्ताह का एक मिशन निर्धारित किया गया है. इस मिशन के तहत 24 अगस्त से 7 नवंबर तक स्वच्छ कुरुक्षेत्र, मेरा कुरुक्षेत्र, मेरा अभियान, हर गली, हर मोहल्ला के साथ स्वच्छ हरियाणा की पहचान बनेगा.

हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना

स्वच्छता मिशन का शंखनाद : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रविवार को गीता ज्ञान संस्थानम में जिला प्रशासन की तरफ से स्वच्छ कुरुक्षेत्र, मेरा कुरुक्षेत्र, मेरा अभियान कार्यक्रम में बोल रहे थे. इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद, हरियाणा के पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा, भाजपा के वरिष्ठ नेता जयभगवान शर्मा डीडी, उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा, भाजपा के जिला अध्यक्ष तेजेन्द्र सिंह गोल्डी ने जिला प्रशासन की तरफ से स्वच्छ कुरुक्षेत्र, मेरा कुरुक्षेत्र, मेरा अभियान पोस्टर का विमोचन किया. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के नागरिकों और अधिकारियों को स्वच्छता की शपथ दिलवाई और विधिवत रूप से 24 अगस्त से 7 नवंबर तक 11 सप्ताह के स्वच्छता मिशन का शंखनाद किया.

