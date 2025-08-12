धनबादः 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर नगर निगम भी पूरी तैयारी में जुटा हुआ है. वहीं निगम ने महिला सहायता समूह के द्वारा हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर विशेष तैयारी की है. महिला समूह द्वारा 15 अगस्त के मद्देनजर तिरंगा झंडा समेत कई तरह के उत्पाद बनाए गए हैं.

जानकारी देतीं महिलाएं और नगर आयुक्त (Etv Bharat)

इन उत्पादों के स्टॉल नगर निगम परिसर में लगाए गए हैं, जहां लोग पहुंचकर तिरंगा झंडा समेत अन्य उत्पाद खरीद सकते हैं. महिला स्वयं सहायता समूह से महिलाओं को प्रोत्साहित करना और उनका मनोबल बढ़ाना मुख्य उद्देश्य है.

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तैयार किए गए उत्पाद (Etv Bharat)

नगर निगम परिसर में लगाए स्टॉल में सभी उत्पाद हस्त निर्मित हैं. जिसे स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने बनाया है. तिरंगा झंडा, हैंड बैग समेत कई तरह के उत्पाद यहां मौजूद हैं. जिसका इस्तेमाल लोग स्वतंत्रता दिवस पर कर सकते हैं.

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तैयार किया गया तिरंगा (Etv Bharat)

नगर आयुक्त रविराज शर्मा ने बताया कि 15 अगस्त को लेकर निगम ने विशेष तैयारी की है. तिरंगे को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है. 15 अगस्त को लोग अपने घरों में तिरंगा लगाएं, इसकी अपील की जा रही है. महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के द्वारा निर्मित तिरंगा, हेयर बैंड और बैग समेत अन्य उत्पादों के स्टॉल लगाए गए हैं.

महिलाओं द्वारा तैयार किए गए विभिन्न उत्पाद (Etv Bharat)

लोगों तक इनके उत्पाद आसानी से पहुंच सके, इसके लिए स्टॉल लगाया गया है. लोग अगर इन स्टॉल से उत्पाद खरीदेंगे तो महिलाओं की आय बढ़ेगी तथा महिलाएं आर्थिक रूप से समृद्ध होंगी. नगर आयुक्त ने लोगों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग स्टॉल पहुंचकर उत्पाद को खरीदें.

आयुक्त रविराज शर्मा महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पाद देखते हुए (Etv Bharat)

वहीं महिला स्वयं सहायता समूह की टीम लीडर शाबाज जमीर ने कहा कि 15 अगस्त के मद्देनजर कई तरह के उत्पाद बनाए गए हैं. लेकिन हमारी महिलाओं के द्वारा बनाए गए उत्पाद सालों भर बाजारों में उपलब्ध हैं. जो सामान बाजार में अधिक दाम पर उपलब्ध हैं, उससे कम दाम हमारे उत्पादों के हैं. जिन लोगों को जानकारी होती है, वह हमारे स्टॉल में सीधे पहुंचते हैं. वहीं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिला पिंकी देवी ने कहा कि हम लोग जो उत्पाद बनाते हैं, उससे हमारी आय में वृद्धि होती है और यह उत्पाद बहुत टिकाऊ भी होते हैं.

