ETV Bharat / state

रजत जयंती के अवसर पर महिला सम्मान समारोह, जागरुकता रथ को सांसद ने दिखाई हरी झंडी - WOMEN HONOR CEREMONY

बेमेतरा में महिला जागरुकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया.

silver Jubilee of CG
रजत जयंती के अवसर पर महिला सम्मान समारोह (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 30, 2025 at 1:08 PM IST

2 Min Read

बेमेतरा : छत्तीसगढ़ राज्य के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बेमेतरा जिला के टाउन हॉल में रजत महोत्सव का आयोजन किया गया. इस अवसर पर महिला सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय बघेल सम्मिलित हुए. वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता बेमेतरा के विधायक दीपेश साहू ने किया. कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधिगण एवं जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे।


सांसद ने उत्कृष्ट छात्राओं को किया सम्मानित : कार्यक्रम में सांसद विजय बघेल ने जिले का नाम रोशन करने वाली बालिकाओं को सम्मानित करते हुए कहा कि महिलाओं का सम्मान करना केवल सामाजिक ही नहीं, बल्कि नैतिक आवश्यकता भी है. उन्होंने कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली बालिकाओं को प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह दिया. साथ ही निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को भी सम्मानित किया गया.

महिलाओं को सम्मान देने से उनके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आता है. इससे समाज का गौरव बढ़ता है और महिलाएं आत्मनिर्भर होकर गरिमामयी जीवन जीने का अवसर प्राप्त करती हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में महिलाओं को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने और उन्हें अवसर प्रदान करने के लिए अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनका परिणाम है कि आज मातृशक्ति हर क्षेत्र में सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रही है- विजय बघेल, सांसद दुर्ग

Women honor ceremony
रजत जयंती के अवसर पर महिला सम्मान समारोह (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जनजागरुकता रथ को दिखाई हरी झंडी : इस दौरान सांसद विजय बघेल ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हस्ताक्षर अभियान के तहत हस्ताक्षर करके मातृशक्ति के सम्मान एवं सशक्तिकरण का संदेश दिया. वहीं जनजागरुकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है. कार्यक्रम में बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक दीपेश साहू ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने से समाज में सकारात्मक बदलाव आया है. केंद्र एवं राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से महिलाओं को विकास की धारा में शामिल कर सशक्त बनाया जा रहा है.

सुबह शाम की हवा लाख रुपए की दवा, वूमेन फॉर ट्री अभियान, कोरबा को पॉल्यूशन फ्री बनाने की तैयारी

Ground Report : नशा मुक्त धौराभाठा गांव बना समाज के लिए मिसाल, नशे के खिलाफ दीवार बनी महिला कमांडो

शराब से युवा पीढ़ी के बर्बाद होने का आरोप, ग्रामीणों ने खुद ही शराबबंदी का किया ऐलान

बेमेतरा : छत्तीसगढ़ राज्य के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बेमेतरा जिला के टाउन हॉल में रजत महोत्सव का आयोजन किया गया. इस अवसर पर महिला सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय बघेल सम्मिलित हुए. वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता बेमेतरा के विधायक दीपेश साहू ने किया. कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधिगण एवं जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे।


सांसद ने उत्कृष्ट छात्राओं को किया सम्मानित : कार्यक्रम में सांसद विजय बघेल ने जिले का नाम रोशन करने वाली बालिकाओं को सम्मानित करते हुए कहा कि महिलाओं का सम्मान करना केवल सामाजिक ही नहीं, बल्कि नैतिक आवश्यकता भी है. उन्होंने कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली बालिकाओं को प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह दिया. साथ ही निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को भी सम्मानित किया गया.

महिलाओं को सम्मान देने से उनके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आता है. इससे समाज का गौरव बढ़ता है और महिलाएं आत्मनिर्भर होकर गरिमामयी जीवन जीने का अवसर प्राप्त करती हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में महिलाओं को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने और उन्हें अवसर प्रदान करने के लिए अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनका परिणाम है कि आज मातृशक्ति हर क्षेत्र में सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रही है- विजय बघेल, सांसद दुर्ग

Women honor ceremony
रजत जयंती के अवसर पर महिला सम्मान समारोह (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जनजागरुकता रथ को दिखाई हरी झंडी : इस दौरान सांसद विजय बघेल ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हस्ताक्षर अभियान के तहत हस्ताक्षर करके मातृशक्ति के सम्मान एवं सशक्तिकरण का संदेश दिया. वहीं जनजागरुकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है. कार्यक्रम में बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक दीपेश साहू ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने से समाज में सकारात्मक बदलाव आया है. केंद्र एवं राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से महिलाओं को विकास की धारा में शामिल कर सशक्त बनाया जा रहा है.

सुबह शाम की हवा लाख रुपए की दवा, वूमेन फॉर ट्री अभियान, कोरबा को पॉल्यूशन फ्री बनाने की तैयारी

Ground Report : नशा मुक्त धौराभाठा गांव बना समाज के लिए मिसाल, नशे के खिलाफ दीवार बनी महिला कमांडो

शराब से युवा पीढ़ी के बर्बाद होने का आरोप, ग्रामीणों ने खुद ही शराबबंदी का किया ऐलान

For All Latest Updates

TAGGED:

MP FLAGS OFF AWARENESS CHARIOTरजत जयंतीमहिला सम्मान समारोहAWARENESS CHARIOTWOMEN HONOR CEREMONY

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ में लाल पानी का खतरा, ग्रामीणों का जीवन हो रहा तबाह, ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट

रायपुर के भवनों और मैदानों का स्वतंत्रता संग्राम से रहा है नाता, आंदोलनकारियों की आवाज से लेकर अंग्रेजों के जुल्म की देते हैं गवाही

सिद्धखोल जलप्रपात का सौंदर्य, बारिश में स्वर्ग सा कराता है अनुभव, वीकेंड के दिनों में बेस्ट डेस्टिनेशन

ग्राउंड रिपोर्ट: बस्तर में मलेरिया, नक्सल प्रभावित कोलेंग में 40 दिन में 100 मरीज, दवाओं का टोटा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.