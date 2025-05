ETV Bharat / state

किसान भाइयों ऐसे लगाइए गन्ने की फसल, होगी बंपर कमाई; मेरठ में महिलाओं ने तैयार की नर्सरी, सस्ते में दे रहीं पौधे - MEERUT NEWS

मेरठ में महिलाओं ने तैयार की नर्सरी ( Photo credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 10, 2025 at 6:44 PM IST | Updated : May 10, 2025 at 7:10 PM IST 7 Min Read

मेरठ : यूपी वेस्ट को गन्ना बेल्ट के तौर पर जाना जाता है. मेरठ जिले में महिलाएं गन्ने की खास ढंग से पौध तैयार करके बंपर कमाई भी कर रहीं हैं. तैयार पौध से खेती करने पर किसानों को भी फायदा हो रहा है.



मेरठ में महिलाओं ने तैयार की नर्सरी (Video credit: ETV Bharat) 100 से भी ज्यादा महिलाएं तैयार कर रहीं पौध : मेरठ में गन्ना किसानों के लिए बड़े पैमाने पर जिले भर में महिलाएं गन्ने की पौध तैयार कर रही हैं. इतना ही नहीं खास बात यह है कि इसके लिए महिलाओं को खेतों में जाने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है. लगभग 100 से भी ज्यादा महिलाएं घर पर ही लाखों पौधे अपनी छोटी सी नर्सरी में तैयार कर रही हैं. इससे उनकी इनकम भी खूब हो रही है. इसमें विभाग की ओर से सब्सिडी भी मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ किसान भी जब तैयार बीज खरीदते हैं तो उससे भी उन्हें मुनाफा होता है.

मेरठ में गन्ने की फसल (Photo credit: ETV Bharat) समूह से जुड़ीं हजारों महिलाएं : ईटीवी भारत ने कई ऐसी महिलाओं से भी बात की. रजपुरा ब्लॉक की रेनू ने बताया कि पहले वे अपने घर में रहती थीं. घर के कार्यों में उनका दिन गुजरता था. उन्होंने सोचा कुछ अलग क्यों न किया जाए. जिसके बाद वह यह बात समझ गईं कि गांवों में सबसे ज्यादा पैदावार गन्न की होती है तो क्यों न किसानों के लिए नर्सरी बनाकर खास ढंग से गन्ने की पौध ही तैयार की जाए. इसके लिए गन्ना विभाग के पास स्कीम भी है. अब इससे उनके परिवार की भी इनकम बढ़ गई है. उन्होंने बताया कि गांव में ही एक जैसी विचारधारा वाली महिलाओं के साथ मिलकर महिला समूह यहां बने हैं. जिनमें हजारों महिला जुड़ी हुईं हैं.



खास ढंग से तैयार की जा रही पौध (Photo credit: ETV Bharat)

बड़े पैमाने पर गन्ने की बुवाई : जिला गन्ना अधिकारी बृजेश पटेल बताते हैं कि जैसा कि सभी को पता है, कि मेरठ जिले में बड़े पैमाने पर गन्ने की बुवाई होती है. अप्रैल से लेकर मई माह के आखिर तक भी गन्ने की बुवाई चलती रहती है. इस वक़्त भी किसान ऐसे हैं जो गन्ने की फसल लगा रहे हैं. गन्ना अधिकारी कहते हैं कि हालांकि मई इस फसल के लिए उचित समय नहीं है, क्योंकि इस वक्त तापमान ज्यादा रहता है और जो गन्ने का अंकुरण होता है उसका प्रतिशत भी घट जाता है. नर्सरी में तैयार गन्ने की पौध लगाकर इस समस्या से भी छुटकारा मिल जाता है. पौध तैयार करतीं महिलाएं (Photo credit: ETV Bharat) स्वयं सहायता समूह के माध्यम से तैयार कराया जाता है बीज : गन्ना अधिकारी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी का भी यह है मानना है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रयास किये जाएं. यह आज के समय की जरूरत भी है. उन्होंने बताया कि इस दिशा में गन्ना विकास विभाग ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कोरोना काल से ही इसको लेकर विचार हुआ कि क्यों ना महिलाओं को भी शामिल किया जाए. इसके बाद अब स्वयं सहायता समूह के माध्यम से गन्ने का विशेष बीज तैयार कराया जाता है. मेरठ में महिलाओं ने तैयार की नर्सरी (Photo credit: ETV Bharat) ब्लॉक में उपलब्ध कराये गये बीज : उन्होंने बताया कि गन्ने के नए-नए बीज अलग-अलग ब्लॉक में स्वयं सहायता समूहों को दिए गये. उनको बीज उपलब्ध कराए गये और उनको ट्रेंड किया. जिसके बाद महिलाओं द्वारा कॉकपिट विधि से पौधे तैयार किये जाते हैं. वह बताते हैं कि जिस वक्त गेहूं की कटाई हो रही होती है, उस वक्त स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को नर्सरी तैयार करने के लिए बताया जाता है. जिससे कि गन्ना फसल लगाने वाले किसानों को समय पर बीज भी मिल जाता है.

मेरठ में महिलाओं ने तैयार की नर्सरी (Photo credit: ETV Bharat) एक से सवा फीट तक बोया जाता है : उन्होंने बताया कि गन्ने का जो बीज होता है उसको लगभग एक से सवा फीट तक बोया जाता है. इससे किसान को भी लाभ होता है. किसान अपने खेत को तैयार करके आसानी से इस तैयार बीज को लगाकर समय भी बचा लेता है. खास बात है कि इस तकनीकी से गन्ने उगाने पर 95 से 98 फीसदी तक उसमें सफलतापूर्वक अंकुरण हो जाता है. उन्होंने बताया कि जब वह पौधे जमीन को पकड़ लेते हैं तो पौधों की मृत्युदर बेहद ही कम हो जाती है. पौध तैयार करतीं महिलाएं (Photo credit: ETV Bharat) गन्ना विकास विभाग देता है अनुदान : उन्होंने बताया कि इसके लिए गन्ना विकास विभाग अनुदान भी देता है. इसके लगाने के भी दो तरीके होते हैं. जोकि आधुनिक हैं. एक तो सिंगल बड चिप विधि (जिसमें गन्ने के एक आंख "बड़") से एक पौधा तैयार किया जाता है. यह गन्ना उत्पादन का एक आधुनिक तरीका है, सिंगल बड चिप को निकाल लिया जाता है और उसको कॉकपिट में रोप देते हैं. दूसरा पूरे बड चिप की गांठ को काट लेते हैं और उसे रोप लेते हैं. सिंगल बड चिप में बीज तैयार करने पर एक पौधे के लिए डेढ़ रुपये का अनुदान दिया जाता है. बड चिप से करते हैं तो एक रुपये तीस पैसा प्रति एक के लिए अनुदान देते हैं. किसानों को मिल रहा लाभ (Photo credit: ETV Bharat) समय-समय पर मॉनिटरिंग : उन्होंने बताया कि जब महिला स्वयं सहायता समूह इस बीज को किसी भी किसान को बिक्री करते हैं तो उनसे भी लगभग इतना ही पैसा प्रति पौधे का लेते हैं, जिससे उनकी लागत भी निकल आती है और उनकी कमाई भी हो जाती है, इसकी समय-समय पर मॉनिटरिंग की जाती है. उन्होंने बताया कि इस तरह की पौध तैयार करने के लिए घर की छत पर भी तैयार किया जा सकता है. साथ में किसी छोटे-मोटे सेड में भी तैयार किया जा सकता है. उन्होंने बताया कि मेरठ में लगभग 100 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह पौध तैयार कर रही हैं. अब तो किसानों ने भी सीधे अपने लिए गन्ने का बीज तैयार करना शुरू कर दिया है. इससे किसान को लाभ मिलता. गन्ना विभाग से मिलेगी जानकारी : उन्होंने बताया कि जो लोग इस तरह से गन्ने की पौध तैयार करना चाहते हैं वह गन्ना विभाग से संपर्क कर सकते हैं. विभाग से उन्हें पूरी जानकारी मिल जाएगी, साथ में उन्हें किस तरह से सरकार की तरफ से भी सुविधा मिलेगी वह भी जानकारी आसानी से मिल जाएगी. समय के साथ यह भी एक बड़ा बदलाव है और इससे न सिर्फ इनकम जनरेट होती है, बल्कि किसानों को भी मुनाफा होता है. खास बात यह भी है कि यह पारंपरिक विधि की तुलना में अधिक कुशल विधि है.

Last Updated : May 10, 2025 at 7:10 PM IST