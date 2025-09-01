प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में पुरुष जिम प्रशिक्षकों द्वारा महिला ग्राहकों को उनकी सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना प्रशिक्षण देने पर चिंता जताई है. कोर्ट ने कहा कि यह गंभीर चिंता का विषय है कि वर्तमान में पुरुष जिम प्रशिक्षक महिला ग्राहकों को उनकी सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना प्रशिक्षण दे रहे हैं.

जिम ट्रेनर नितिन सैनी की अपील पर सुनवाई: यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने जिम ट्रेनर नितिन सैनी की अपील पर सुनवाई करते हुए दिया. अपीलार्थी पर महिला ग्राहक से जाति-आधारित गाली गलौज और धक्का देने का आरोप लगाया गया है. मेरठ के ब्रह्मपुरी थाने में अपीलार्थी के विरुद्ध महिला के साथ अपमानजनक कृत्यों के लिए एससी-एसटी एक्ट के प्रावधानों के साथ आईपीसी के तहत भी मामला दर्ज किया गया था.

महिला ने अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगाया था: सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज बयान में महिला ने यह भी दावा किया कि अपीलार्थी ने उसके दोस्त का अश्लील वीडियो तैयार किया था और उस दोस्त को ऐसी अश्लील सामग्री भेज रहा था. अपीलार्थी पर लगाए गए आरोपों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने कहा कि यह कृत्य आईपीसी की धारा 354 और 504 के तहत दंडनीय अपराध भी हो सकते हैं.

कोर्ट ने पूछा कि जिम में महिला ट्रेनर हैं या नहीं: कोर्ट ने परिस्थितियों पर विचार करते हुए संबंधित जांच अधिकारी को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि हलफनामे में यह दर्शाया जाए कि अपीलार्थी द्वारा संचालित जिम कानून के तहत विधिवत पंजीकृत था या नहीं और उसे इस मामले के संबंध में गिरफ्तार किया गया है या नहीं? जिम में प्रशिक्षक महिलाएं हैं या नहीं ? हाईकोर्ट इस मामले में अब 8 सितंबर को सुनवाई को सुनवाई करेगा.

