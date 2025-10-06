ETV Bharat / state

हरियाणा की महिला सरकारी कर्मचारियों की मौज, अब इतनी मिलेगी छुट्टी, नोटिफिकेशन जारी

हरियाणा में महिला सरकारी कर्मचारियों को पुरुष कर्मचारियों के मुकाबले अब कई गुना ज्यादा छुट्टियां मिलेंगी.

Women government employees in Haryana will get more holidays than men Haryana government issued notification
हरियाणा की महिला सरकारी कर्मचारियों की मौज (Etv Bharat)
Published : October 6, 2025 at 3:42 PM IST

Updated : October 6, 2025 at 3:49 PM IST

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने राज्य में काम कर रही महिला कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है. हरियाणा में अब महिला सरकारी कर्मचारियों को पुरुष सरकारी कर्मचारियों के मुकाबले ज्यादा छुट्टियों का फायदा मिलेगा. इस बारे में सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है.

महिला सरकारी कर्मचारियों की मौज : हरियाणा सरकार ने राज्य में काम करने वाले पुरुष कर्मचारियों के मुकाबले महिला सरकारी कर्मचारियों को ज्यादा आकस्मिक अवकाश (कैजुअल लीव) देने का बड़ा फैसला लिया है. हरियाणा में वित्त विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की ओर से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके तहत हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2016 में संशोधन किया गया है.

संशोधित किए गए नियमों के मुताबिक अब हर साल नियमित महिला कर्मचारियों को 25 दिन, जबकि पुरुष कर्मचारियों को सिर्फ 10 दिन आकस्मिक अवकाश (कैजुअल लीव) मिलेगा. ये बदलाव 30 जून 2025 से पहले नियुक्त होने वाले सभी नियमित कर्मचारियों पर लागू होगा.

सेवापुरुष महिला
30 जून से पहले 1025
30 जून और 30 सितंबर के बीच512
30 सितंबर के बाद26
30 नवंबर के बाद13

सेवा के पहले और आखिरी कैलेंडर वर्ष से अलग शेष किसी कैलेंडर वर्ष के दौरान आकस्मिक अवकाश ऐसे मिलेगा -

एक कैलेंडर वर्ष के दौरानपुरुषमहिला
10 वर्ष तक की सेवा के दौरान10 दिन25 दिन
10 वर्ष से ज्यादा लेकिन 20 साल से कम की सेवा के दौरान15 दिन25 दिन
20 वर्ष की सेवा के बाद20 दिन25 दिन

जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजा गया आदेश : वहीं इस नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने भी सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश भेज दिए हैं ताकि स्कूलों में इन निर्देशों का पालन किया जा सके.

अक्टूबर महीने में बंपर छुट्टियां : वहीं छुट्टियों के लिहाज से अक्टूबर का महीना सभी के लिए बंपर खुशी देने वाला है. 7 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती और महाराजा अजमीढ़ जयंती की छुट्टी रहेगी. इसके अलावा 10 अक्टूबर को करवा चौथ पर स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है. अगले दिन 11 अक्टूबर को महीने के दूसरे शनिवार और 12 अक्टूबर को रविवार का अवकाश रहेगा. इसके बाद 19 अक्टूबर को रविवार और 20 तारीख (सोमवार) को दीपावली के पर्व पर अवकाश रहेगा. छुट्टियों का सिलसिला यहीं नहीं थमने वाला, क्योंकि इसके बाद 22 अक्टूबर को भी विश्वकर्मा डे और गोवर्धन पूजा के लिए भी अवकाश घोषित है. फिर 26 अक्टूबर को रविवार का अवकाश रहेगा. कुल मिलाकर अक्टूबर महीना सभी के लिए हैप्पी हॉलिडे वाला साबित होगा.

नोटिफिकेशन जारी (Etv Bharat)
नोटिफिकेशन जारी (Etv Bharat)

