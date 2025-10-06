ETV Bharat / state

हरियाणा की महिला सरकारी कर्मचारियों की मौज, अब इतनी मिलेगी छुट्टी, नोटिफिकेशन जारी

हरियाणा की महिला सरकारी कर्मचारियों की मौज ( Etv Bharat )

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने राज्य में काम कर रही महिला कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है. हरियाणा में अब महिला सरकारी कर्मचारियों को पुरुष सरकारी कर्मचारियों के मुकाबले ज्यादा छुट्टियों का फायदा मिलेगा. इस बारे में सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. महिला सरकारी कर्मचारियों की मौज : हरियाणा सरकार ने राज्य में काम करने वाले पुरुष कर्मचारियों के मुकाबले महिला सरकारी कर्मचारियों को ज्यादा आकस्मिक अवकाश (कैजुअल लीव) देने का बड़ा फैसला लिया है. हरियाणा में वित्त विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की ओर से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके तहत हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2016 में संशोधन किया गया है. संशोधित किए गए नियमों के मुताबिक अब हर साल नियमित महिला कर्मचारियों को 25 दिन, जबकि पुरुष कर्मचारियों को सिर्फ 10 दिन आकस्मिक अवकाश (कैजुअल लीव) मिलेगा. ये बदलाव 30 जून 2025 से पहले नियुक्त होने वाले सभी नियमित कर्मचारियों पर लागू होगा. सेवा पुरुष महिला 30 जून से पहले 10 25 30 जून और 30 सितंबर के बीच 5 12 30 सितंबर के बाद 2 6 30 नवंबर के बाद 1 3 सेवा के पहले और आखिरी कैलेंडर वर्ष से अलग शेष किसी कैलेंडर वर्ष के दौरान आकस्मिक अवकाश ऐसे मिलेगा -

