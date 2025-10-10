ETV Bharat / state

हरिद्वार जेल में महिला कैदियों ने रखा करवा चौथ का व्रत, मेहंदी लाई मुस्कान

नई उड़ान भारत संस्था की महिलाओं ने जेल में पहुंच कर महिला कैदियों से मुलाकात की, व्रत में जरूरी सामान उपलब्ध कराया

Karwa Chauth 2025
जेल में करवा चौथ का आयोजन (Photo courtesy- Haridwar Jail Administration)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 10, 2025 at 4:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हरिद्वार: चारदीवारी में बंद महिला कैदी हो या पुरुष उनका जीवन कितना मुश्किल होता होगा. खासकर ऐसे समय में जब बाहर त्योहारों की रौनक हो और वो कैद में रहते होंगे, उन लोगों के दर्द को शायद ही कोई समझ पाए. हरिद्वार में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी जेल की दीवारों के भीतर कैद हैं.

जेल में महिला कैदियों ने रखा करवा चौथ का व्रत: महिलाओं के लिए करवा चौथ का त्यौहार बेहद खास होता है. हरिद्वार जेल में बंद लगभग 50 महिलाओं ने आज अपने पतियों की लम्बी उम्र के लिए इस व्रत को रखा है. इस मौके पर नई उड़ान भारत संस्था की महिलाओं ने जेल में पहुंच कर उनसे मुलाकात की और वो हर सामान भी उपलब्ध करवाया, जो व्रत में जरूरी है. संस्था की महिलाओं ने कैदी महिलाओं के हाथों में मेहंदी भी लगाई.

Karwa Chauth 2025
करवा चौथ 2025 (Photo courtesy- Haridwar Jail Administration)

नई उड़ान भारत संस्था ने किया आयोजन: इस संस्था की ख़ास बात यह है कि इससे जुड़ी महिलाएं किसी बाहरी फंडिंग पर निर्भर नहीं हैं. वे अपनी पॉकेट मनी और घर के खर्चों में से बचत करके समाज सेवा के कार्य करती हैं. उनकी यह छोटी-छोटी कोशिशें बड़ी खुशियों को जन्म देती हैं. इस अवसर पर संस्था की सदस्यों ने जेल में बंद महिलाओं के बीच साड़ी, सूट, मेहंदी और श्रृंगार का सामान और अन्य आवश्यक वस्तुओं का भी वितरण किया, ताकि वे भी करवा चौथ जैसे पारंपरिक त्यौहार का हिस्सा बन सकें.

Karwa Chauth 2025
हरिद्वार की जेल में करवा चौथ कार्यक्रम (Photo courtesy- Haridwar Jail Administration)

महिला कैदियों के चेहरों पर आई मुस्कान: संस्था की महिलाओं ने केवल वस्तुएं ही नहीं बांटी, बल्कि उनके साथ समय बिताया बातचीत की और एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया. इस दौरान माहौल भावनात्मक और आनंदपूर्ण दोनों रहा. महिलाओं के चेहरों पर लंबे समय बाद मुस्कान देखने को मिली.

Karwa Chauth 2025
महिला कैदियों को गिफ्ट दिए गए (Photo courtesy- Haridwar Jail Administration)

संस्था की सदस्यों ने ये कहा: लगभग तीन घंटे जेल में बिताने के बाद संस्था से जुड़ी महिलाओं ने बताया कि जेल में कैद महिलाएं बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटी हुई हैं. ऐसे में करवा चौथ, दीपावली, भैया दूज जैसे पारिवारिक त्योहार उन्हें अपने परिवार और बच्चों की याद दिलाते हैं. संस्था की अध्यक्ष विनीता गौनियाल उपाध्यक्ष मानिक अरोड़ा, वरिष्ठ सदस्य गीता गौनियाल का कहना है कि समाज के हर वर्ग को यह समझना चाहिए कि संवेदनशीलता और मानवीयता की कोई सीमा नहीं होती. जेल की दीवारों के अंदर भी अगर कोई चीज किसी के मन को छू ले तो वही असली समाज सेवा कहलाती है.

जेल में मनाते हैं कैदियों संग त्योहार: जेल सुपरिटेंडेंट मनोज आर्या ने कहा कि-

महिला हो या पुरुष, हिन्दू हो या मुस्लिम हम सभी के त्योहारों का विशेष ध्यान रखते हैं. जेल में बंद महिला केदियों के लिए सभी तरह की व्यवस्था व्रत के लिए की गई है. नई उड़ान भारत संस्था ने सभी कैदियों के लिए सामान दिया है, जिसमें कपड़े, श्रृंगार का सामान और अन्य वस्तुएं हैं. सभी कैदी इन्हें देख कर बेहद खुश है.
-मनोज आर्या, जेल सुपरिटेंडेंट-

ये भी पढ़ें: Karwa Chauth 2025: करवा चौथ के लिए बाजारों में रौनक, सजने और खरीदारी में जुटी महिलाएं

For All Latest Updates

TAGGED:

KARWA CHAUTH IN HARIDWAR JAILWOMEN PRISONERS KARWA CHAUTHGIFTS FOR WOMEN PRISONERSकरवा चौथ 2025KARWA CHAUTH 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.