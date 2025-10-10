ETV Bharat / state

हरिद्वार जेल में महिला कैदियों ने रखा करवा चौथ का व्रत, मेहंदी लाई मुस्कान

हरिद्वार: चारदीवारी में बंद महिला कैदी हो या पुरुष उनका जीवन कितना मुश्किल होता होगा. खासकर ऐसे समय में जब बाहर त्योहारों की रौनक हो और वो कैद में रहते होंगे, उन लोगों के दर्द को शायद ही कोई समझ पाए. हरिद्वार में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी जेल की दीवारों के भीतर कैद हैं.

जेल में महिला कैदियों ने रखा करवा चौथ का व्रत: महिलाओं के लिए करवा चौथ का त्यौहार बेहद खास होता है. हरिद्वार जेल में बंद लगभग 50 महिलाओं ने आज अपने पतियों की लम्बी उम्र के लिए इस व्रत को रखा है. इस मौके पर नई उड़ान भारत संस्था की महिलाओं ने जेल में पहुंच कर उनसे मुलाकात की और वो हर सामान भी उपलब्ध करवाया, जो व्रत में जरूरी है. संस्था की महिलाओं ने कैदी महिलाओं के हाथों में मेहंदी भी लगाई.

करवा चौथ 2025 (Photo courtesy- Haridwar Jail Administration)

नई उड़ान भारत संस्था ने किया आयोजन: इस संस्था की ख़ास बात यह है कि इससे जुड़ी महिलाएं किसी बाहरी फंडिंग पर निर्भर नहीं हैं. वे अपनी पॉकेट मनी और घर के खर्चों में से बचत करके समाज सेवा के कार्य करती हैं. उनकी यह छोटी-छोटी कोशिशें बड़ी खुशियों को जन्म देती हैं. इस अवसर पर संस्था की सदस्यों ने जेल में बंद महिलाओं के बीच साड़ी, सूट, मेहंदी और श्रृंगार का सामान और अन्य आवश्यक वस्तुओं का भी वितरण किया, ताकि वे भी करवा चौथ जैसे पारंपरिक त्यौहार का हिस्सा बन सकें.