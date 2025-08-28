बलरामपुर: रामानुजगंज नगर पालिका अंतर्गत उड़ान परिसर में वुमन फोर ट्री अभियान के तहत पौधारोपण किया गया. जिसमें जन प्रतिनिधि अधिकारी कर्मचारी और स्थानीय नागरिकों ने वृक्षारोपण कर प्रकृति और वातावरण को हरा भरा बनाए रखने का संकल्प लिया. रामानुजगंज उड़ान परिसर में वुमेन फोर ट्री अमृत मित्र अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि अधिकारी कर्मचारी एवं शहरवासियों ने पौधे लगाकर प्रकृति को हरा भरा बनाये रखने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया.

''वुमेन फॉर ट्री'' अमृत मित्र अभियान: इस पौधारोपण अभियान की खास बात ये है कि इन पौधों के देखभाल की जिम्मेदारी महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा किया जाएगा. रामानुजगंज के एसडीएम आनंद नेताम ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि नगरीय क्षेत्र में अभी जो अमृत मित्र अभियान चल रहा है इसके तहत नगरवासी जनप्रतिनिधि माताएँ बहनें और नौजवान साथियों के साथ सब मिलकर यहां वृक्षारोपण किया गया है. इन वृक्षों को बचाने का प्रयास हम सब का रहेगा.

वुमेन फॉर ट्री (ETV Bharat)

पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन: कार्यक्रम में आए लोगों ने कहा कि वर्तमान में ऑक्सीजन की कमी, वायु प्रदुषण और वातावरण दूषित हो रहा है. वृक्षों की कमी से ज्यादा दिक्कत हो रही है इसलिए अभियान के तहत हमने जो पेड़ लगाए हैं. यह अभियान सफल होगा और इन सभी पौधों को हम बचाने का प्रयास करेंगे.



महिला समूह को सौंपी गई जिम्मेदारी: रामानुजगंज नगर पालिका अध्यक्ष रमन अग्रवाल ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि एक वुमन फोर ट्री के तहत महिलाओं के द्वारा पौधों की देखरेख की जाएगी. महिला स्वयं सहायता समूह को ये जिम्मेदारी दी गई है. हमारे नगरीय क्षेत्र में तीन स्पॉट का चयन किया गया है. जिसमें तीन तीन सौ पौधे लगाए जा रहे हैं. उन पौधों के देखरेख की जिम्मेदारी नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूह को दी गई है.



रामानुजगंज नगर पालिका: नगर पालिका अध्यक्ष रमन अग्रवाल ने कहा कि हम सब का ये ध्येय है कि ये पौधे आगे चलकर वृक्ष का रूप लें, हम सभी मिलकर वातावरण और वायुमंडल को शुद्ध रखने में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकें. हमने पहले भी मुक्ति धाम और कार्यालय परिसर में जो पौधे लगाए वे अब पेड़ का स्वरुप ले चुके हैं. आज हम जो पौधे लगा रहे हैं उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सब मिलकर निभाएंगे.



इस अभियान के तहत रामानुजगंज नगर पालिका क्षेत्र में तीन स्थानों का चयन किया गया हैं जहां तीनों स्थानों पर तीन तीन सौ फलदार छायादार और औषधि गुणों से युक्त पौधे लगाए जाएंगे और इन पौधों के देखरेख की जिम्मेदारी महिला समूह के द्वारा की जाएगी.