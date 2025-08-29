कोरबा(राजकुमार शाह) : प्रदूषण से हांफते क्रिटिकल पोल्यूटेड कोरबा शहर को वूमेन फॉर ट्री से बड़ी राहत देनी की तैयारी है. इसके तहत पूरे कोरबा में 21 सौ पौधे लगाए जा रहे हैं.जिनकी देखरेख महिला स्व सहायता समूहों के जिम्मे होगा. महिला स्व सहायता समूह पौधे लगाकर 1 साल तक इसकी देखभाल भी करेंगी. आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने वूमेन फॉर ट्री अभियान लॉन्च किया है. जिसमें अमृत मिशन 2.0 के तहत छत्तीसगढ़ को पॉल्यूशन फ्री बनाने का प्रोजेक्ट है.
छत्तीसगढ़ में 444 प्रोजेक्ट्स : केंद्र सरकार ने कुल मिलाकर 444 प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ को दिए हैं. जिसमें से 5 नगर पालिका निगम कोरबा को मिले हैं. इस प्रोजेक्ट के तहत नगर पालिक निगम कोरबा में 5 स्थानों का चयन किया गया है. जहां न सिर्फ पौधे लगाए जाएंगे, बल्कि एक-एक पौधे के ग्रोथ की मॉनिटरिंग होगी. महिला समूह को पौधे लगाने से लेकर इसके पेड़ बन जाने तक देखभाल करने की जवाबदेही सौंपी गई है. जिसके लिए प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी. इससे शहर को दोहरा लाभ होगा. महिला समूह की महिलाओं की जहां कुछ आमदनी हो जाएगी वहीं पेड़ जीवित बचे तो प्रदूषण में कमी देखने को मिलेगी.
पहले चरण में लगाए जाएंगे 2100 पौधे : वूमेन फॉर ट्री अभियान के तहत कोरबा शहर के पांच स्थानों पर 2100 पौधे लगाए जाएंगे. इसके लिए स्थान का चयन कर लिया गया है. डिंगापुर, सर्वमंगला नगर जोन, बालको जोन और पीएम आवास इन सभी स्थानों पर 2100 पौधे लगाए जाएंगे. एक-एक पौधे के देखभाल के जिम्मेदारी महिला समूह को सौंपी जाएगी. चार महिलाओं की एक टीम बनाई गई है.इसी एक टीम को महीने में 8000 की राशि पौधों के देखभाल के लिए मिलेगी.पौधा रोपते समय जितने भी पौधे लगे हैं यदि उनमें से 80% जीवित बच गए तो 1000 का बोनस भी महिला स्व सहायता समूहों को मिलेगा.पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अधिक से अधिक पौधरोपण कर उन्हें जीवित रखने की यह महत्वाकांक्षी और उपयोगी योजना सीधे केंद्र सरकार नगर पालिका क्षेत्र में संचालित कर रही है.
पेड़ लगा कर देखभाल करने को कहा गया : प्रेरणा स्व सहायता समूह की महिला संतोषी कुर्रे रहती है कि पौधे लगाए गए हैं. उनकी देखभाल के लिए हमें कहा गया है. हमारे जोन कार्यालय बालको में 300 पौधे लगाए गए हैं. जिसकी देखभाल करने के लिए हमें प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी.
सुबह शाम की हवा लाख रुपए की दवा : समूह की दूसरी महिला कांति के मुताबिक हमें ना सिर्फ पौधे लगाने को कहा गया है बल्कि साल भर तक इन्हें जीवित रखने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है. हर महीने उनकी जिओ टैगिंग के जरिए मॉनिटरिंग होगी जो केंद्र सरकार को भेजी जाएगी. महीना में 8000 रुपए मिलेंगे, 1000 का बोनस में मिलेगा. यह तो ऐसा है कि सुबह शाम की हवा और लाख रुपए की दवा.
कोरबा में प्रदूषण होगा नियंत्रित : समूह की सदस्य अनीता के मुताबिक जिओ टैगिंग के जरिए इसकी मॉनिटरिंग भी होगी. इसलिए कोशिश करेंगे कि इसमें से ज्यादा से ज्यादा पौधे जीवित बच जाएं, ताकि हमारे बोनस का इंतजाम हो जाए. कोरबा में धूल प्रदूषण ज्यादा है. पौधे बचेंगे तो पर्यावरण को भी फायदा होगा.
इसका काम पूरी तरह से महिला समूहों पर निर्भर होगा. जिन्हें पौधे लगाकर 1 साल तक उनकी देखभाल करनी होगी. हर महीने उन्हें 8000 रुपए मिलेंगे. 80% जीवित बचे तो उन्हें 1000 का बोनस भी मिलेगा. जिओ टैगिंग के माध्यम से मॉनिटरिंग की जाएगी. इस योजना के तहत 4 से 5 फीट के पौधे लगाए जा रहे हैं. इसलिए 80 फ़ीसदी पौधे जीवित बचे रहेंगे - एनके नाथ, बालको जोन कमिश्नर
रोजगार के साथ पर्यावरण को भी फायदा : नगर पालिक निगम कोरबा की महापौर संजू देवी राजपूत कहती है कि पहले ही हमारे यहां एक पेड़ मां के नाम अभियान चल ही रहा है. अब केंद्र सरकार ने वूमेन फॉर ट्री अभियान शुरू किया है. जिसके तहत कोरबा नगर पालिका में कुल 2100 पौधे लगाए जाएंगे.
पांच स्थानों का चयन कर लिया गया है. इससे न सिर्फ महिलाओं की कुछ बचत होगी. उन्हें रोजगार मुहैया होगा. बल्कि पर्यावरण को भी फायदा होगा. इस योजना से शहर को दोहरा लाभ मिलेगा - संजू सिंह राजपूत, महापौर
कोरबा का चयन क्यों ?: आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के प्रदूषित इलाकों की बात करें तो इसमें कोरबा का भी नाम है. कोरबा में वायु प्रदूषण चिंताजनक स्तर पर है. आईए आपको बताते हैं कि कोरबा के वो तीन प्वाइंट कौन से हैं जहां पर सबसे ज्यादा पॉल्यूशन दर्ज किया गया है.
दीपका माइंस एरिया : पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड की कोरबा में लगी मशीनों के जरिए वायु गुणवत्ता का स्तर मापा गया था. जिसमें दीपका गेवरा के कोयलांचल क्षेत्र में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से 500 के बीच दर्ज हुई है. इसमें पीएम 10 की मात्रा घातक स्तर पर है. ये आम लोगों के स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है. पीएम 10 का हवा में न्यूनतम स्तर 58 और अधिकतम 500 दर्ज किया गया. दीपका में पीएम 10 का न्यूनतम स्तर 40 और अधिकतम स्तर 356 दर्ज किया गया. हवा की गुणवत्ता खराब होने से इसका सीधा असर लोगों के सेहत पर पड़ा है.
संजय नगर और कुसमुंडा : सोनालिया फाटक, संजय नगर और कुसमुंडा एरिया से भी एयर क्वॉलिटी के नमूने इकट्ठा किए गए थे. जिसमें एक्यूआई 400 से ज्यादा पाया गया. यह अत्यधिक घातक स्तर का एक्यूआई है. जिसमें सांस लेना भी हानिकारक है. इतनी प्रदूषित हवा यदि सांसों के जरिए हमारे शरीर के अंदर गई तो परिणाम अच्छे नहीं होते.
कोरबा सिटी : कोरबा जिले में प्रदूषण का स्तर सिर्फ इंडस्ट्रियल बेल्ट में ही नहीं है. बल्कि इसका असर शहर में भी दिखने लगा है. पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड ने जो आंकड़े इकट्ठा किए हैं,उसमें कोरबा शहर के एक्यूआई 150 से 190 के आसपास दर्ज किया गया है.ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं.शहरवासी भी गंभीर वायु प्रदूषण की जद में हैं.
क्यों है कोरबा में ज्यादा प्रदूषण : आपको बता दें कि कोरबा में दीपका, गेवरा पूरी तरह से कोयलांचल क्षेत्र है. इस क्षेत्र में जो इंडस्ट्रीज है, माइंस है. उसकी वजह से प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ा हुआ है. कुसमुंडा से दीपका, गेवरा तक बड़े-बड़े भारी वाहन चलते हैं. डस्ट और राख से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है.
प्रदूषण को लेकर 31 लाख का जुर्माना: पर्यावरण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस वर्ष के जनवरी से 5 मार्च तक की स्थिति में कोयला खदानों और पावर प्लांट पर पर्यावरण नियमों के उल्लंघन करने के मामले में गंभीरता बरती गई. प्रदूषण फैलाने के लिए 31 लाख रुपए का जुर्माना पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के तौर पर लगाया गया. अलग-अलग पावर प्लांट और खदानों पर यह जुर्माने की राशि लगाई गई . एक्यूआई 50 के भीतर हो तब इसे अच्छा माना जाता है. 51 से 100 के बीच यह संतोषजनक है. लेकिन कोरबा में AQI का स्तर काफी चिंताजनक है.
क्या है वूमेंस फॉर ट्री अभियान : केंद्र सरकार वूमेन फॉर ट्री अभियान के तहत पौधारोपण में नवाचार कर रही है. इस अभियान की खासियत ये है कि महिलाएं ही पौधरोपण करेंगी और फिर पौधों की देखभाल की जिम्मा भी महिलाओं पर ही होगा. पौधों की देखभाल के लिए एक से दो साल तक सरकार महिलाओं को प्रोत्साहन राशि भी देगी.अभियान के तहत दो हजार से अधिक पौधों का रोपण किया जा रहा है. पौधरोपण किए जाने वाले प्रत्येक पौधों की जियो टैगिंग कर ऑनलाइन रिकॉर्ड संधारण किया जाएगा, ताकि पौधों की मॉनिटरिंग की जा सके.इस अभियान के तहत अच्छा काम करने वाले महिला समूहों को बोनस राशि का भुगतान भी होगा.
