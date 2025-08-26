बलरामपुर : हरितालिका तीज व्रत पर सुहागन महिलाओं ने सोलह श्रृंगार कर रामानुजगंज के श्रीराम मंदिर में पूजा की.इसके बाद कथा श्रवण किया. रामानुजगंज में कन्हर नदी के तट पर स्थित प्राचीन श्रीराम मंदिर में हरितालिका तीज के मौके पर सुबह से सुहागिन व्रती महिलाओं का तांता लगा रहा. तीज व्रती महिलाओं ने तीज का कथा श्रवण किया और भगवान शिव एवं माता पार्वती की आरती की.





रामानुजगंज की स्थानीय व्रती महिला कविता ने कहा कि आज हम तीज पर्व पर मंदिर में पहुंचे थे. आज के दिन सभी सुहागन महिलाएं तीज करती हैं. यह पर्व शिव और पार्वती के अखंड सौभाग्य का प्रतीक है. इस उपलक्ष्य पर महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और अगले दिन चतुर्थी को व्रत का समापन होता है.

भगवान शिव और माता पार्वती के प्रतीक के तौर पर हम सभी महिलाएं सोलह श्रृंगार करके पूजा पाठ कर कथा सुनती हैं. भगवान शिव और पार्वती के अटूट प्रेम के प्रतीक के रूप में यह पूजा किया जाता है- कविता, व्रती महिला



शिव पार्वती की होती है पूजा : रामानुजगंज के प्राचीन श्रीराम मंदिर के पुजारी यशपाल दुबे ने इस बारे में बताया कि आज तीज के अवसर पर सुबह से ही शहर की महिलाएं हरितालिका व्रत तथा पूजन करने के लिए पहुंची सुबह से महिलाएं यहां कथा श्रवण कर रही हैं. भगवान शिव और पार्वती जी के अटूट प्रेम के प्रतीक के रूप में यह पूजा किया जाता है.सुहागन महिलाएं दिन भर निर्जला उपवास रखकर दुसरे दिन पारण करते हुए व्रत समापन करती हैं.

हरितालिका तीज में व्रती महिलाओं ने की शिव पार्वती की पूजा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



इस व्रत में मुख्य रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है. माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक हिमालय पर्वत पर पूजा की थी. उन्होंने भगवान शिव को कैसे प्राप्त किया था. उसी के रूप को कथा में सुनाया जाता है - यशपाल दुबे, पुजारी



तीज पर सुहागन महिलाओं के व्रत रखने की परंपरा : भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को सुहागन महिलाएं तीज व्रत रखती हैं. इस दिन अखंड सौभाग्य के लिए सुहागन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा कर कथा श्रवण करती हैं. फिर अगले दिन गणेश चतुर्थी पर व्रत का समापन होता है.

