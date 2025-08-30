रांचीः जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के वित्तीय सहयोग से संचालित झारखंड की झिमड़ी (सूक्ष्म ड्रिप सिंचाई) परियोजना का असर अब दिखने लगा है. इसका संचालन झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसायटी यानी JSLPS के स्तर से होता है. यह परियोजना राज्य के 9 जिलों को 30 हजार किसान परिवारों को टारगेट कर चलाई जा रही है. इस परियोजना से जुड़कर महिला किसान अब लखपति दीदी बन रही हैं. इस प्रोजेक्ट की सफलता को देखते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने झिमड़ी परियोजना को दो वर्ष का विस्तार दे दिया है.

झिमरी परियोजना से जुड़ी महिला (Etv Bharat)

लखपति दीदियों की बढ़ रही है संख्या

दुमका की पूजा सोरेन के लिए सिंचाई और पूंजी के अभाव में खेती करना भी मुश्किल था. लेकिन पूजा ने सखी मंडल और झिमड़ी परियोजना से जुड़कर खेती और अपनी जिंदगी को नई दिशा दी है. उन्होंने ड्रिप सिंचाई तकनीक अपनाई और करेले की व्यावसायिक खेती शुरू की. अब सालभर करेला, मिर्च और स्ट्रॉबेरी जैसी फसलों की खेती कर रही हैं. ड्रिप से पौधों को समय पर नमी और पोषण मिला, जिससे उत्पादन और गुणवत्ता दोनों बढ़ीं. हाल ही में उन्होंने करेले को 35-40 रुपये प्रति किलो बेचकर एक लाख रुपये से अधिक की आमदनी अर्जित की. लगातार उत्पादन और उचित मूल्य मिलने से उनकी सालाना आय 4 लाख रुपये से अधिक हो चुकी है.

सूक्ष्म ड्रिप सिंचाई द्वारा करेले की उपज (Etv Bharat)

खूंटी के कर्रा प्रखंड की विनीता देवी ने भी 2022 में झिमड़ी परियोजना से जुड़कर पहली बार फ्रेंच बीन्स की खेती की. उन्होंने केवल 12,300 रुपये की लागत से 51,540 रुपये का लाभ कमाया. परियोजना से उन्हें ड्रिप सिंचाई प्रणाली के साथ पॉली नर्सरी हाउस भी मिला, जिससे पौधे खराब मौसम और कीटों से सुरक्षित रहते हैं. आज विनीता करेले की खेती कर रही हैं और उनकी सालाना आमदनी लगभग 1.20 लाख रुपये है. इसमें पारंपरिक खेती की तरह ज्यादा श्रम की भी जरूरत नहीं पड़ती है.

करेले के बगान में मौजूद महिला किसान (Etv Bharat)

रांची के नगड़ी प्रखंड की मधुबाला देवी पहले सीमित संसाधनों और सिंचाई की कमी के कारण खेती से बहुत कम आय कमा पाती थीं. लेकिन झिमड़ी परियोजना के तहत ड्रिप सिंचाई तकनीक अपनाने के बाद उनका जीवन बदल गया. उन्होंने 25 डिसमिल भूमि पर सब्जियों की खेती शुरू की थी. आधुनिक तकनीकों से उगाई गई उच्च गुणवत्ता वाली सब्जियों ने उनकी आय दोगुनी कर दी. अब मधुबाला सालाना करीब 2 लाख रुपये कमा रही हैं और 'लखपति दीदी' की सूची में शामिल हो चुकी हैं.

मिर्च तोड़ती हुई महिला किसान (Etv Bharat)

झिमड़ी परियोजना को मिल रहा दो वर्ष का विस्तार

राज्य में किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाली झारखंड माइक्रो ड्रिप इरिगेशन परियोजना को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर झिमड़ी परियोजना को दो वर्ष का विस्तार मिल चुका है. इस परियोजना ने अप्रैल 2025 तक किसानों की आय और कृषि उत्पादकता में ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की है. परियोजना की सफलता और ग्रामीण किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने झिमड़ी परियोजना को 2027 तक का अवधि विस्तार दिया है. इस विस्तार से राज्य के 30 हजार से अधिक किसान सीधे लाभान्वित होंगे.

खेत में लहलहाती फसल (Etv Bharat)

किसान आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं

वर्तमान में 9 जिलों के 30 प्रखंडों में 28,298 महिला किसान इस योजना से जुड़कर माइक्रो ड्रिप इरिगेशन तकनीक के माध्यम से सालभर खेती कर रही हैं. उन्हें वर्मी कम्पोस्ट, पॉली नर्सरी हाउस के साथ-साथ तकनीकी प्रशिक्षण और निरंतर सहयोग भी उपलब्ध कराया जा रहा है. परियोजना के तहत अब तक 28,298 माइक्रो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम स्थापित किए गए हैं, जिनसे 2,829 हेक्टेयर क्षेत्र को लाभ मिला है. इससे पानी की बचत, सालभर खेती और बेहतर उत्पादन सुनिश्चित हुआ है. 13,000 से अधिक किसानों को प्रशिक्षण दिया गया है.

मिट्टी और नर्सरी सुधार के लिए 13,289 पॉली नर्सरी हाउस और 21,871 वर्मी कम्पोस्ट इकाइयां लगाई गई हैं. 15 सोलर कोल्ड चैंबर, 198 इम्प्लीमेंट बैंक और 14 मल्टी पर्पज कम्युनिटी सेंटर (MPCC) पूरी तरह से संचालित हो चुके हैं. इनका संचालन उत्पादक समूहों द्वारा किया जा रहा है. इन सुविधाओं के मिलने से किसान अच्छा मुनाफा कमा के आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं.

