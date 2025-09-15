8 तरह की खेती के साथ पशुपालन भी, लखपति दीदी योजना के पहले ही ढूंढ ली थी स्वावलंबन की राह
कोरबा की रेखा खेती और पशुपालन में नवाचार करते हुए महिलाओं के लिए मिसाल बनी हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 15, 2025 at 8:53 PM IST
कोरबा: केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले लखपति दीदी योजना लॉन्च की है जिसके तहत महिला समूह को जोड़कर, इन्हें सशक्त बनाया जा रहा है. लखपति बनाया जा रहा है, लेकिन आज हम आपको कोरबा जिले की एक ऐसी महिला की कहानी से अवगत कराएंगे जो इस योजना के आने के पहले ही अपनी मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर खुद को लखपति की श्रेणी ला चुकी हैं, अपने परिवार की खुशहाली की राह तलाश ली है. इस योजना के आने के पहले से रेखा ने पति के साथ मिलकर खेती किसानी और पशुपालन के क्षेत्र में कुछ ऐसा कर दिखाया, जो सामान्य तौर पर किसानों के लिए आसान नहीं है.
वनांचल गांव की 'रेखा दीदी': जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर वनांचल विकासखंड करतला के गांव बोतली की रेखा कुजूर एक साथ से 8 से 9 तरह की फसल, फल की खेती और पशुपालन कर रही हैं. अपने लगभग 5 एकड़ के इस पूरे खेत में वह फसल के सात कई पशुओं को भी पालती हैं. एक तरह से वह मल्टी खेती और मल्टी पशुपालन कर रही हैं. इन सब में पूरे दिन की कड़ी मेहनत और प्रयासों के बाद उन्हें काफी कम समय मिल पाता है. लेकिन अब उनका यह कार्य आसपास की महिलाओं के लिए प्रेरणा की तरह है.
नाबार्ड से जुड़े किसान समूह के पदाधिकारी भी कहते हैं की रेखा के काम को देखने अन्य महिला समूह की महिलाएं उनके पास जाती हैं और कहती है कि हमें रेखा दीदी की तरह काम करना है. रेखा को 2014 में नाबार्ड के बाड़ी कार्यक्रम के तहत आम के पौधे मिले थे. जिसे उन्होंने लगातार विस्तार दिया और आज बढ़ाया, पाने प्रयासों से रेखा आज अपने पैरों पर खड़ी हैं. परिवार को आगे बढ़ा रही हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के साथ ही वह लगातार तरक्की की राह पर हैं.
रेखा से ही जानिए उनके जीवन में बदलाव की कहानी: रेखा के बदलाव की कहानी जानने के लिए ईटीवी भारत की टीम गांव बोतली के उनके निवास स्थान पहुंची. खेत चारों तरफ से लकड़ी की बाड़ से घिरा है. एक टाटनुमा का लकड़ी का दरवाजा है. जहां से घर के भीतर प्रवेश किया जा सकता है. इसके बाद बरामदे और मकान खेत के बीचो बीच है. मकान के ठीक बगल में अलग-अलग किस्म के पौधे है. पीछे की तरफ धन तो पशुओं के लिए भी छोटे-छोटे घर बने हुए हैं.
आम के पौधों से शुरुआत: रेखा से बातचीत करने पर वे बताती हैं कि 2014 में मैंने इसकी शुरुआत की थी. तब माली हालत तो उतनी अच्छी नहीं थी. आम के पौधे से बाड़ी की शुरुआत की इसके बाद आम की बड़ी के बाद मैंने मौसंबी का पेड़ लगाया. काजू के भी कुछ पेड़ लगाए, धीरे-धीरे काम को और विस्तार देते हुए सब्जियों की खेती शुरू की, आज भी मौसमी सब्जियों की खेती कर इतनी सब्जी उगा लेते हैं कि घर परिवार के काम आ जाए और मार्केट में बेचने के लिए भी निकल जाए. हर साल एक से डेढ़ क्विंटल मौसंबी भी निकल आता है. फिलहाल 3 एकड़ खेत में धान भी लगा हुआ है. इन सब की देखभाल हम एक साथ करते हैं, पति भी इस काम में सहयोग करते हैं.
कई तरह के पशुओं का पालन भी एक साथ: रेखा आगे बताती हैं कि फसल और फलों के अलावा बकरी पालन की शुरुआत की, अभी एक दर्जन बकरियां मेरे पास हैं. कुछ समय तक तो मेरे पास बत्तख भी थे. इसके अलावा बड़े और छोटे सूअर के लिए भी अलग-अलग घर बनाए हैं. सूअर पालन भी अच्छी खासी तादाद में कर रही हूं. सूअर के साथ ही मुर्गी पालन भी कर रही हूं. मुर्गियों से मछली के चारे का भी इंतजाम होता है. घर के पीछे एक छोटा सा तालाब है, उसमें रोहू और कतला नस्ल की मछलियों को डाला है.
मछलियों को भी थोड़ा-थोड़ा कर चिल्हर में विक्रय करते हैं. इससे भी ठीक ठाक आमदनी हो जाती है, सभी पशुओं का पालन भी एक साथ चल रहा है. सभी की देखभाल करना आसान नहीं है, लेकिन पति के साथ मिलकर सभी के देखभाल में लगे रहते हैं.- रेखा कुजूर, महिला किसान
बच्चे भी सहयोग करते: रेखा ने बताया कि, उनके तीन बच्चे हैं, एक बच्ची धरमजयगढ़ के हॉस्टल में रहकर कॉलेज की पढ़ाई कर रही है. जबकि दो बच्चे स्कूल में है. वह जब 4 बजे लौटकर, स्कूल से आते हैं. तो कुछ वह भी काम में कुछ सहयोग कर देते हैं.
कई टीम उनके घर तक पहुंची: रेखा कहती हैं कि यह सब करना आसान नहीं था. 2014 से इसकी शुरुआत की थी. हां तब से लेकर अब तक मैंने काम को काफी विस्तार दिया है. आम के पौधे से शुरुआत की थी. इसके बाद महिला समूह से एक लाख रुपए का लोन भी लिया था. जिसे मैंने तय समय में लौटा दिया. आस पास कोई किसान इतने सारे फसल और पशुपालन एक साथ नहीं करते हैं. महिला समूह से भी जुड़ गई हूं. रायगढ़ से लेकर अंबिकापुर और अन्य राज्यों से भी कई महिला समूह की टीम मेरे घर आ चुकी है.
महिला समूह ने मेरे काम को देखा और तारीफ़ भी की, जब सभी तारीफ करते हैं तो अच्छा लगता है. महिलाएं कहती हैं कि आपकी तरह ही हमें काम करना है और अपने पैरों पर खड़ा होना है. जितना संभव हो मैं भी उनकी मदद करने का प्रयास करती हूं.- रेखा कुजूर, किसान
रेखा का काम महिलाओं के लिए प्रेरणा की तरह: नाबार्ड के बाड़ी योजना से जुड़े किसान समूह के प्रबंधक डालेश्वर कश्यप कहते हैं कि बोतली गांव की रेखा का काम अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा की तरह है. 2014 में जब उन्होंने इस काम की शुरुआत की थी. तब उनकी माली हालत काफी नाजुक थी. हमने उन्हें बाड़ी कार्यक्रम के तहत आम के पौधे उपलब्ध कराए थे, जिसके बाद उसने अपनी मेहनत और इच्छा शक्ति और लगन से लगातार अपने कार्यों को विस्तार दिया.
आज वो कई तरह के फसल फल और सब्जियों को एक साथ उगा रही है. मछली, बकरी और सुअर पालन भी कर रही है. महिला समूह की महिलाओं को हम रेखा के बाड़ी में लेकर जाते हैं. उनके काम को दिखाते हैं- डालेश्वर कश्यप, नाबार्ड अधिकारी
अब तो अन्य महिलाएं रेखा से प्रेरणा ले रही हैं. रेखा फिलहाल अच्छे तरीके से स्वालंबन की राह पर है. महिला सशक्तिकरण का उदाहरण भी है.