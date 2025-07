ETV Bharat / state

सिंजारा पर हेलीकॉप्टर राइड, जयपुर की महिलाओं ने अनोखे अंदाज में मनाया उत्सव - JAIPUR HELICOPTER RIDE

जयपुर में हेलीकॉप्टर राइड ( ETV Bharat Jaipur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : July 26, 2025 at 11:47 PM IST | Updated : July 27, 2025 at 9:16 AM IST 4 Min Read

जयपुर: राजधानी जयपुर में इस बार सिंजारा उत्सव ने एक नया रूप लिया. पारंपरिक मेहंदी, गीत-संगीत और डांस से अलग हटकर महिलाओं ने आसमान की ऊंचाई से शहर की खूबसूरती को निहारा. अलंकार कॉलेज, सिरसी रोड से हेलीकॉप्टर जॉय राइड का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं और पर्यटकों ने हिस्सा लिया. इस राइड के जरिए लोगों को जयपुर की ऐतिहासिक धरोहरों, पुराने शहर की दीवारों, महलों और हरियाली से ढके परकोटे का हवाई दृश्य देखने को मिला. जयपुर की महिलाओं के लिए बना खास अनुभव: सिंजारा पर जयपुर की महिलाओं ने हेलीकॉप्टर में बैठकर शहर का नजारा लिया और इस नए अंदाज में त्योहार मनाया. जयपुर निवासी तनीषा ने कहा, "हर साल हम फैमिली के साथ सिंजारा घर पर मेहंदी लगाकर और डांस करके मनाते हैं, लेकिन इस बार फ्रेंड्स के साथ हेलीकॉप्टर राइड से इस त्योहार को मनाना एक अलग ही अनुभव था. जयपुर को इस नजरिए से पहली बार देखा." वहीं निधि ने भी राइड के बाद अपनी प्रतिक्रिया में कहा, "15 मिनट तक हवा में रहकर जयपुर को देखना बहुत ही शानदार अनुभव था. बारिश के मौसम में शहर की हरियाली ने इसे और खास बना दिया. ये एक एक्सपीरियंस है जिसे हर किसी को जरूर लेना चाहिए." अनोखे अंदाज में मनाया सिंजारा उत्सव (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर) इसे भी पढ़ें- Hariyali Teej 2023 : हरियाली तीज पर आज जयपुर में पार्वती स्वरूपा तीज माता का निकलेगा शाही लवाजमा दो दिन की राइड, भविष्य में नियमित संचालन की योजना: आयोजक सोहन सिंह नाथावत ने बताया कि तीज और सिंजारा के अवसर पर जयपुरवासियों के लिए ये विशेष हेलीकॉप्टर जॉय राइड शुरू की गई है. उन्होंने कहा, "जयपुर वैसे ही सुंदर है, लेकिन मानसून के समय यह शहर हरा-भरा हो जाता है. इस सुंदरता को बर्ड आई व्यू से दिखाने के लिए दो दिन का ये ट्रायल शुरू किया गया है." उन्होंने बताया कि इस राइड में उपयोग किया जा रहा बेल 407 हेलीकॉप्टर एक सिंगल इंजन श्रेणी का सबसे सुरक्षित हेलीकॉप्टर माना जाता है. राइड के दौरान सभी यात्रियों का 1 करोड़ रुपए प्रति व्यक्ति का इंश्योरेंस भी करवाया गया है. इसके अलावा महिलाओं के लिए विशेष रूप से निशुल्क फोटोग्राफी की भी सुविधा दी गई है ताकि वो इस यादगार पल को हमेशा के लिए संजो सकें.

Last Updated : July 27, 2025 at 9:16 AM IST