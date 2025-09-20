ETV Bharat / state

बनारस के मंदिरों में चढ़े फूल से महिलाएं बना रहीं अलग-अलग प्रोडक्ट; रोजगार के साथ कमाई से संवर रही जिंदगी

बनारस के मंदिरों में चढ़े फूल से महिलाएं बना रहीं अलग-अलग प्रोडक्ट. ( Photo Credit: ETV Bharat )

September 20, 2025

वाराणसी: मंदिरों में चढ़ने वाले फूल अक्सर फेंक दिए जाते हैं. नदियों या जलाशयों में डाल दिया जाता है, लेकिन बनारस में यही चढ़े हुए फूल सैकड़ों महिलाओं की जिंदगी संवार रहे हैं. इन फूलों से कई तरह के प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं और महिलाओं को अच्छी-खासी इनकम हो रही है. वाराणसी के पिंडरा ब्लॉक में इन फूलों को प्रोसेस करके कई तरह के उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं. आइए जानते हैं, देवताओं पर चढ़े फूल कैसे महिलाओं की जिंदगी की बगिया महका रहे हैं. पिंडरा ब्लॉक में करीब 200 महिलाएं भगवान पर चढ़ाए गए फूलों से अलग-अलग तरीके के उत्पाद बना रही हैं. इन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में बनारस की कोमल सिंह का महत्वपूर्ण योगदान है. कोमल एक निजी संस्था चलाती हैं और इन महिलाओं के उत्पादों को न सिर्फ बाजार उपलब्ध कराती है, बल्कि मंदिरों से टाईअप करके, वहां से फूल मंगाने का भी काम करती हैं. रोजगार के साथ कमाई से संवर रही जिंदगी. (Video Credit: ETV Bharat) ऐसे तैयार होते हैं अलग-अलग प्रोडक्ट: इस काम से जुड़ी महिलाएं बताती हैं, कि फूलों से उत्पाद बनाने के अलग-अलग प्रोसीजर होते हैं. सबसे पहले फूलों को मंदिर से लाया जाता है. इसके बाद उनमें से अच्छे और खराब फूलों को अलग किया जाता है. इन फूलों को धूप में सुखाया जाता है. सूखे फूलों का पावडर बनाया जाता है. इसी पाउडर से बेस तैयार किया जाता है. इसके बाद इससे अगरबत्ती, धूप, दीप, पूजा में प्रयोग किए जाने वाले सामान तैयार किए जाते हैं. 70 मंदिरों से हर दिन आते है 700 किलो फूल: महिलाओं को रोजगार से जोड़ने वाली कोमल सिंह ने बताया कि वह खुद भी सिंगल मदर है और जीवन की मुश्किलों को बखूबी समझती हैं. इसी सोच के साथ उन्होंने महिलाओं की मदद करने के बारे में सोचा. आज 200 महिलाओं को वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इन फूलों के काम में जोड़ चुकी हैं.