बनारस के मंदिरों में चढ़े फूल से महिलाएं बना रहीं अलग-अलग प्रोडक्ट; रोजगार के साथ कमाई से संवर रही जिंदगी
महिला उद्यमी कोमल सिंह ने बताया कि हम इसे बेहतर लेवल पर ले जाएंगे. अलग-अलग उत्पाद तैयार करेंगे और बाजार में बेचेंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 20, 2025 at 9:12 AM IST
वाराणसी: मंदिरों में चढ़ने वाले फूल अक्सर फेंक दिए जाते हैं. नदियों या जलाशयों में डाल दिया जाता है, लेकिन बनारस में यही चढ़े हुए फूल सैकड़ों महिलाओं की जिंदगी संवार रहे हैं. इन फूलों से कई तरह के प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं और महिलाओं को अच्छी-खासी इनकम हो रही है. वाराणसी के पिंडरा ब्लॉक में इन फूलों को प्रोसेस करके कई तरह के उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं. आइए जानते हैं, देवताओं पर चढ़े फूल कैसे महिलाओं की जिंदगी की बगिया महका रहे हैं.
पिंडरा ब्लॉक में करीब 200 महिलाएं भगवान पर चढ़ाए गए फूलों से अलग-अलग तरीके के उत्पाद बना रही हैं. इन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में बनारस की कोमल सिंह का महत्वपूर्ण योगदान है. कोमल एक निजी संस्था चलाती हैं और इन महिलाओं के उत्पादों को न सिर्फ बाजार उपलब्ध कराती है, बल्कि मंदिरों से टाईअप करके, वहां से फूल मंगाने का भी काम करती हैं.
ऐसे तैयार होते हैं अलग-अलग प्रोडक्ट: इस काम से जुड़ी महिलाएं बताती हैं, कि फूलों से उत्पाद बनाने के अलग-अलग प्रोसीजर होते हैं. सबसे पहले फूलों को मंदिर से लाया जाता है. इसके बाद उनमें से अच्छे और खराब फूलों को अलग किया जाता है. इन फूलों को धूप में सुखाया जाता है. सूखे फूलों का पावडर बनाया जाता है. इसी पाउडर से बेस तैयार किया जाता है. इसके बाद इससे अगरबत्ती, धूप, दीप, पूजा में प्रयोग किए जाने वाले सामान तैयार किए जाते हैं.
70 मंदिरों से हर दिन आते है 700 किलो फूल: महिलाओं को रोजगार से जोड़ने वाली कोमल सिंह ने बताया कि वह खुद भी सिंगल मदर है और जीवन की मुश्किलों को बखूबी समझती हैं. इसी सोच के साथ उन्होंने महिलाओं की मदद करने के बारे में सोचा. आज 200 महिलाओं को वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इन फूलों के काम में जोड़ चुकी हैं.
वह बताती हैं, कि बनारस के अलग-अलग मंदिरों काल भैरव, खाटू श्याम मंदिर, दुर्गा मंदिर सहित कुल 70 मंदिरों से फूल लाया जाता है. रोजाना 700 किलो फूल-माला मंगाया जाता है. महिलाएं इन मालाओं को साफ करती हैं. इनमें खराब और अच्छी माला को अलग-अलग किया जाता है. जो फूल थोड़े ठीक कंडीशन में होते हैं, उन्हें सुखाकर अगरबत्ती, धूप, सौंदर्य से जुड़े हुए सामान, तुलसी पाउडर, वर्मी कंपोस्ट जैसे उत्पाद तैयार किए जाते हैं.
गरीबी में यह काम बना सहारा: फूलों से अलग-अलग उत्पाद तैयार करने वाली रेशमा बताती हैं, कि इस काम से गांव की बेहद गरीब महिलाएं जुड़ी हैं. वह अपने बच्चों की पढ़ाई-लिखाई, उनका खर्च इसी से पूरा करती है. 2024 से वह इन फूलों से उत्पाद बनाने के काम में जुट गईं. अब हर दिन वह करीब 200 रुपए से ज्यादा कमा लेती हैं, जिससे परिवार का खर्च चलता है. वह बताती हैं, कि अब उन्हें अपनी जरूरत के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ता. रेशमा ही नहीं इस गांव की और भी महिलाएं इस काम से जुड़कर परिवार चला रही हैं.
1000 महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य: कोमल सिंह ने बताया कि हम इसे और भी बेहतर लेवल पर ले जाएंगे. इससे बड़े पैमाने पर अलग-अलग उत्पाद तैयार करेंगे और इसे बाजार उपलब्ध कराएंगे. वह कहती हैं, कि वे 1000 से भी ज्यादा महिलाओं को इस काम से जोड़कर रोजगार देना चाहती हैं. इन उत्पादों को बाजार देने के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्म का भी सहारा लिया जाता है, इसे और बढ़ाना है.
कोमल ने बताया कि शहर के अलग-अलग हिस्सों में इसकी सप्लाई की जाती है. लोगों के हिसाब से भी कस्टमाइज फूलों का उत्पाद तैयार किया जाता है. हर दिन एक महिला 200 से ज्यादा अगरबत्ती बनाती हैं. हमारी कोशिश है, कि महिलाओं को इस काम से अच्छी आमदनी हो सके.
यह भी पढ़ें: वाराणसी में लांच हुई 'डिजिटल नारी' स्कीम; जानें गांव की महिलाएं मोबाइल से कैसे करेंगी भरपूर कमाई