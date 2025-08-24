ETV Bharat / state

दिल्ली में महिला ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश, 5 करोड़ की हेरोइन के साथ दो महिला गिरफ्तार - WOMEN DRUG SYNDICATE BUSTED

दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने महिला तस्करों के एक अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है.

दिल्ली में महिला ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश
दिल्ली में महिला ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 24, 2025 at 4:08 PM IST

2 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने महिला तस्करों के अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है. इस एक्शन के दौरान दो महिला तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 1049 ग्राम उच्च गुणवत्ता वाली हेरोइन बरामद हुई है. इसकी अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कीमत पांच करोड़ रुपये से अधिक आंकी जा रही है. पुलिस ने एक स्कूटी, 22,900 रुपये नकद और दो मोबाइल भी जब्त किए गए हैं.

डीसीपी संजीव यादव के मुताबिक पकड़ी गई सीमा (54) और नंद नगरी की रहने वाली है और दिल्ली की कुख्यात महिला तस्करों में गिनी जाती है. पिछले पच्चीस साल से वह नशीले पदार्थों की सप्लाई से जुड़ी हुई है. उसके खिलाफ पहले से ही 10 एनडीपीएस और 30 एक्साइज एक्ट के मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस ने बताया कि सीमा फरार चल रही थी और दो अलग-अलग एनडीपीएस केसों में वांछित भी थी. उसकी गिरफ्तारी को क्राइम ब्रांच टीम बड़ी कामयाबी मान रही है.

गिरफ्तार दूसरी महिला, समिता (43) जो दिल्ली के शाहदरा की रहने वाली है और सीमा की रिश्तेदार है. वह भी लंबे समय से हेरोइन सप्लाई नेटवर्क का हिस्सा रही है. उसके खिलाफ भी एनडीपीएस और एक्साइज एक्ट के मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस का कहना है कि दोनों महिलाएं मिलकर नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली खासकर नंद नगरी इलाके में बड़े पैमाने पर नशीले पदार्थों की सप्लाई करती थीं.

आरोपी सीमा पर मामले से पहले भी कई एफआईआर दर्ज : डीसीपी ने बताया कि सीमा का घर पहले से ही दिल्ली के 64 हाई-रिस्क ड्रग हॉटस्पॉट में शामिल था. वहीं से नशे का भंडारण और सप्लाई का काम होता था. गहन निगरानी और खुफिया जानकारी के आधार पर 22 अगस्त को जीटीबी अस्पताल के पास छापा मारा गया. टीम ने दोनों महिलाओं को रंगे हाथ हेरोइन सप्लाई करते हुए गिरफ्तार किया है. इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आगे की जांच जारी है. पुलिस का कहना है कि महिलाओं के जरिए नशे का कारोबार फैले होने से यह कार्रवाई बेहद अहम मानी जा रही है.

ये भी पढ़ें :

9 करोड़ की हेरोइन के साथ मां-बेटा गिरफ्तार, पाकिस्तान से मंगवाई जाती थी नशे की खेप, पूरा परिवार था तस्करी में लिप्त

क्राइम ब्रांच नें कुख्यात ड्रग्स तस्कर को किया गिरफ्तार, एक करोड़ का चरस बरामद

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने महिला तस्करों के अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है. इस एक्शन के दौरान दो महिला तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 1049 ग्राम उच्च गुणवत्ता वाली हेरोइन बरामद हुई है. इसकी अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कीमत पांच करोड़ रुपये से अधिक आंकी जा रही है. पुलिस ने एक स्कूटी, 22,900 रुपये नकद और दो मोबाइल भी जब्त किए गए हैं.

डीसीपी संजीव यादव के मुताबिक पकड़ी गई सीमा (54) और नंद नगरी की रहने वाली है और दिल्ली की कुख्यात महिला तस्करों में गिनी जाती है. पिछले पच्चीस साल से वह नशीले पदार्थों की सप्लाई से जुड़ी हुई है. उसके खिलाफ पहले से ही 10 एनडीपीएस और 30 एक्साइज एक्ट के मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस ने बताया कि सीमा फरार चल रही थी और दो अलग-अलग एनडीपीएस केसों में वांछित भी थी. उसकी गिरफ्तारी को क्राइम ब्रांच टीम बड़ी कामयाबी मान रही है.

गिरफ्तार दूसरी महिला, समिता (43) जो दिल्ली के शाहदरा की रहने वाली है और सीमा की रिश्तेदार है. वह भी लंबे समय से हेरोइन सप्लाई नेटवर्क का हिस्सा रही है. उसके खिलाफ भी एनडीपीएस और एक्साइज एक्ट के मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस का कहना है कि दोनों महिलाएं मिलकर नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली खासकर नंद नगरी इलाके में बड़े पैमाने पर नशीले पदार्थों की सप्लाई करती थीं.

आरोपी सीमा पर मामले से पहले भी कई एफआईआर दर्ज : डीसीपी ने बताया कि सीमा का घर पहले से ही दिल्ली के 64 हाई-रिस्क ड्रग हॉटस्पॉट में शामिल था. वहीं से नशे का भंडारण और सप्लाई का काम होता था. गहन निगरानी और खुफिया जानकारी के आधार पर 22 अगस्त को जीटीबी अस्पताल के पास छापा मारा गया. टीम ने दोनों महिलाओं को रंगे हाथ हेरोइन सप्लाई करते हुए गिरफ्तार किया है. इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आगे की जांच जारी है. पुलिस का कहना है कि महिलाओं के जरिए नशे का कारोबार फैले होने से यह कार्रवाई बेहद अहम मानी जा रही है.

ये भी पढ़ें :

9 करोड़ की हेरोइन के साथ मां-बेटा गिरफ्तार, पाकिस्तान से मंगवाई जाती थी नशे की खेप, पूरा परिवार था तस्करी में लिप्त

क्राइम ब्रांच नें कुख्यात ड्रग्स तस्कर को किया गिरफ्तार, एक करोड़ का चरस बरामद

For All Latest Updates

TAGGED:

DCP SANJEEV YADAV ON DRUG SYNDICATEWOMEN DRUG SYNDICATE IN DELHIWOMEN DRUG SYNDICATE 2 ARRESTEDRS 5 CRORE HEROIN SIZED IN DELHIWOMEN DRUG SYNDICATE BUSTED

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अनिल अंबानी को डबल झटका! SBI के बाद BOI ने भी RCom को बताया ‘फ्रॉड’

इजराइली सैनिकों की गोलीबारी में गाजा में 51 लोगों की मौत: रिपोर्ट

सितंबर में लॉन्च होने वाली है Citroen Basalt X, ब्लैक फिनिश के साथ मिलेगा बेहतरीन डिजाइन

78 साल का इंतजार खत्म, अब भारतीय रेलवे से जुड़ेगा मिजोरम, पीएम मोदी करेंगे बैराबी–सैरांग लाइन का उद्घाटन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.