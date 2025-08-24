नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने महिला तस्करों के अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है. इस एक्शन के दौरान दो महिला तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 1049 ग्राम उच्च गुणवत्ता वाली हेरोइन बरामद हुई है. इसकी अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कीमत पांच करोड़ रुपये से अधिक आंकी जा रही है. पुलिस ने एक स्कूटी, 22,900 रुपये नकद और दो मोबाइल भी जब्त किए गए हैं.

डीसीपी संजीव यादव के मुताबिक पकड़ी गई सीमा (54) और नंद नगरी की रहने वाली है और दिल्ली की कुख्यात महिला तस्करों में गिनी जाती है. पिछले पच्चीस साल से वह नशीले पदार्थों की सप्लाई से जुड़ी हुई है. उसके खिलाफ पहले से ही 10 एनडीपीएस और 30 एक्साइज एक्ट के मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस ने बताया कि सीमा फरार चल रही थी और दो अलग-अलग एनडीपीएस केसों में वांछित भी थी. उसकी गिरफ्तारी को क्राइम ब्रांच टीम बड़ी कामयाबी मान रही है.

गिरफ्तार दूसरी महिला, समिता (43) जो दिल्ली के शाहदरा की रहने वाली है और सीमा की रिश्तेदार है. वह भी लंबे समय से हेरोइन सप्लाई नेटवर्क का हिस्सा रही है. उसके खिलाफ भी एनडीपीएस और एक्साइज एक्ट के मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस का कहना है कि दोनों महिलाएं मिलकर नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली खासकर नंद नगरी इलाके में बड़े पैमाने पर नशीले पदार्थों की सप्लाई करती थीं.

आरोपी सीमा पर मामले से पहले भी कई एफआईआर दर्ज : डीसीपी ने बताया कि सीमा का घर पहले से ही दिल्ली के 64 हाई-रिस्क ड्रग हॉटस्पॉट में शामिल था. वहीं से नशे का भंडारण और सप्लाई का काम होता था. गहन निगरानी और खुफिया जानकारी के आधार पर 22 अगस्त को जीटीबी अस्पताल के पास छापा मारा गया. टीम ने दोनों महिलाओं को रंगे हाथ हेरोइन सप्लाई करते हुए गिरफ्तार किया है. इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आगे की जांच जारी है. पुलिस का कहना है कि महिलाओं के जरिए नशे का कारोबार फैले होने से यह कार्रवाई बेहद अहम मानी जा रही है.

