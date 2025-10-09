बिलासपुर बस हादसे में मृतक के अंतिम संस्कार से लौट रही महिला की एक्सीडेंट में मौत, 6 लोग गंभीर घायल
बिलासपुर बस हादसे में मृतक के अंतिम संस्कार में गई महिला की वापसी के दौरान भीषण एक्सीडेंट में मौत, 6 लोग घायल हो गए.
बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में हुए दर्दनाक बस हादसे में मृतक के अंतिम संस्कार के लिए कोरधार क्षेत्र गई महिला की वापसी के दौरान भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई. झंडूता उपमंडल के टिकरी में दो वाहनों की आमने-सामने की जोरदार टक्कर में छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. इस हादसे में दोनों वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा है. दुर्घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.
मृतक के अंतिम संस्कार को गई महिला की सड़क हादसे में मौत
पुलिस के अनुसार, हादसा बुधवार (8 अक्टूबर) को शाम करीब साढ़े चार बजे हुआ, जब एक वाहन बरोहा से झंडूता बाजार की ओर जा रहा था, और दूसरा वाहन झंडूता बाजार से बरोहा की दिशा में आ रहा था. दोनों वाहनों के बीच टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए. हादसे में दोनों वाहनों के चालक सहित छह लोग घायल हुए, जिनमें 2 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल हैं.
हादसे में घायल हुए ये लोग
स्थानीय लोगों ने बताया कि, टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया गया. हादसे में घायल लोगों में बुद्धि राम पुत्र भगत राम निवासी गांव रोपड़ी समोह झंडूता, रोशनी देवी पत्नी कृष्ण सिंह निवासी बलोट झंडूता, सुनील कुमार पुत्र रतन लाल निवासी डाहड़ झंडूता, फूला देवी पुत्र रतन लाल निवासी डाहड़, रूप लाल निवासी डफेर झंडूता और निर्मला देवी पत्नी रूप लाल शामिल हैं.
जांच में जुटी पुलिस
झंडूता पुलिस थाना प्रभारी जगदीश कुमार ने हादसे की पुष्टि करते हुए कहा कि, "सूचना मिलते ही पुलिस थाना झंडूता की एक टीम मौके पर पहुंची. पुलिस की टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया. घायलों को तुरंत झंडूता के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद एक घायल की हालत बेहद नाजुक होने के कारण उसे बिलासपुर अस्पताल रेफर कर दिया गया. घायल फुला देवी को झंडूता से क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर और वहां से एम्स बिलासपुर रेफर कर दिया. एम्स में इलाज के दौरान फुला देवी की मौत हो गई. अन्य पांच घायलों का इलाज झंडूता अस्पताल में जारी है. फिलहाल इस पूरे मामले में आगामी कार्रवाई की जा रही है."
