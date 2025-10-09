ETV Bharat / state

बिलासपुर बस हादसे में मृतक के अंतिम संस्कार से लौट रही महिला की एक्सीडेंट में मौत, 6 लोग गंभीर घायल

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में हुए दर्दनाक बस हादसे में मृतक के अंतिम संस्कार के लिए कोरधार क्षेत्र गई महिला की वापसी के दौरान भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई. झंडूता उपमंडल के टिकरी में दो वाहनों की आमने-सामने की जोरदार टक्कर में छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. इस हादसे में दोनों वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा है. दुर्घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

मृतक के अंतिम संस्कार को गई महिला की सड़क हादसे में मौत

पुलिस के अनुसार, हादसा बुधवार (8 अक्टूबर) को शाम करीब साढ़े चार बजे हुआ, जब एक वाहन बरोहा से झंडूता बाजार की ओर जा रहा था, और दूसरा वाहन झंडूता बाजार से बरोहा की दिशा में आ रहा था. दोनों वाहनों के बीच टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए. हादसे में दोनों वाहनों के चालक सहित छह लोग घायल हुए, जिनमें 2 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल हैं.