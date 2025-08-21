बूंदी : शहर के सदर थाना क्षेत्र की 10वीं कक्षा की एक नाबालिग छात्रा के साथ दरिंदगी सामने आई है. पीड़ित छात्रा को बूंदी में एक निर्माण ठेकेदार ने अपनी हवस का शिकार बनाया. इतना ही नहीं, राजधानी जयपुर में बस कंडक्टर और उसके साथी ने बस में उसके साथ दरिंदगी की. इसके बाद भी दो दिन कमरे में बंधक बनाकर रखा और सामूहिक दुष्कर्म किया. बूंदी और जयपुर का सारा घटनाक्रम 11 अगस्त से 13 अगस्त के बीच का बताया जा रहा है. सदर पुलिस ने पीड़िता के न्यायालय में बयान करवाए हैं.

मामले की जांच पुलिस उप अधीक्षक बूंदी अरुण कुमार मिश्रा कर रहे हैं. इस मामले में नाबालिग की सदर थाने में परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज करवाई थी. इसे जयपुर से दस्तयाब कर लेकर आए हैं. बालिका ने घटना के संबंध में जानकारी दी थी, जिसमें दुष्कर्म की बात कही है. इसके बाद इस मामले में पॉक्सो की धाराएं भी जोड़ दी गई हैं. मामले में कार्रवाई की जा रही है. : उमा शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

पीड़िता बस से पहुंची जयपुर, वहां भी हुई दरिंदगी का शिकार : पीड़िता की ओर से मिली जानकारी के अनुसार बूंदी में ठेकदार की हवस का शिकार हुई नाबालिग घबराकर बूंदी बस स्टैंड से बस में बैठकर जयपुर पहुंच गई. यह मामला 11 अगस्त का ही बताया गया है. जयपुर सिंधी कैंप बस स्टैंड पर रात्रि के समय उसे दो लोग मिले, जिन्होंने उसका हाल चाल जानकर उसे पास खड़ी बस में बिठाकर खाना खिलाया. बाद में दोनों आरोपियों ने बस का गेट और खिड़कियां लगाकर नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. इसके बाद दोनों आरोपी पीड़ित नाबालिग को एक कमरे पर ले गए, जहां भी दोनों दरिंदों ने दो दिन तक उसे बंधक बनाकर रखा और गलत काम किया.

नाबालिग से दरिंदगी की हद (ETV Bharat Bundi)

बूंदी छोड़ने की कहकर टोंक में उतर गया : आरोपी बस कंडक्टर और उसके साथी ने दो दिन तक इस घटना को अंजाम दिया. इसके बाद कंडक्टर नाबालिग को उसके घर छोड़ने की बात कहकर जयपुर से बस में लेकर रवाना हुआ था, लेकिन टोंक बस स्टैंड पर पानी पीने की कहकर उतरा और वापस बस में ही नहीं चढ़ा. बाद में बस कोटा पहुंच गई. यहां नाबालिग को ठीक नहीं लगा तो वह वापस जयपुर की बस में बैठ कर देर रात जयपुर पहुंच गई. देर रात ठेले के पास उसने जयपुर पुलिस से संपर्क कर आपबीती सुनाई. इसके बाद पुलिस उसे थाने ले आई. बाद में बूंदी सदर थाना पुलिस को जयपुर पुलिस ने संपर्क कर घटना से अवगत करवाया. इसके बाद बूंदी पुलिस नाबालिग को बूंदी लेकर पहुंची.

कई लोगों ने किया दुष्कर्म : मामले को लेकर बाल कल्याण समिति अध्यक्ष सीमा पोद्दार ने बताया कि सदर थाना पुलिस ने एक नाबालिग बालिका को गत 14 अगस्त को उनके समक्ष पेश किया था. उस समय पीड़िता काफी डरी और सहमी हुई थी. बच्ची को विश्वास में लेकर पूछताछ की तो उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की बात सामने आई है. पुलिस में इस संबंध में बयान हो गए हैं. बूंदी में पिछले दिनों एक ठेकेदार ने नाबालिक को बहला फुसला कर दुराचार किया था. इसके बाद बच्ची को डराया धमकाया गया. जिससे डरकर बच्ची जयपुर चली गई. जयपुर में भी बच्ची के साथ कुछ लोगों ने दुराचार किया है. अभी पुलिस अनुसंधान जारी है.