महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष का आरोप, 'सरकार भजन, भोजन और भ्रमण में मस्त, प्रदेश के हाल खराब'

महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सारिका सिंह ने एसएमएस में हुई दुर्घटना को लेकर अधिकारियों को आड़े हाथों लिया.

Women congress state head Sarika Singh
महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सारिका सिंह (ETV Bharat Jodhpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 7, 2025 at 8:40 PM IST

3 Min Read
जोधपुर: महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सारिका सिंह ने भजनलाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री और सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाया है. सारिका सिंह ने प्रदेश में स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था के हालात को बद से बदतर बताया. मंगलवार को सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में सारिका सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार में बैठे लोगों को भोजन, भजन और भ्रमण के अलावा कुछ काम नहीं है. इसके चलते प्रदेश की स्थिति खराब बनी हुई है.

सारिका सिंह ने कहा कि इस सरकार को आए 21 महीने हो गए हैं. तब से एक शांतिप्रिय प्रदेश की स्थिति खराब बनी हुई है. सरकार कर क्या रही है, यह किसी को पता नहीं चल रहा है. क्योंकि सुबह-सुबह सीएम भजनलाल सिर्फ इस बात की जानकारी लेते हैं कि आज कौन से मंदिर में जाना है? कहां भजन-कीर्तन करना है और अगर कोई छोटा-मोटा उद्घाटन कार्य हो, तो वह भी कर लेते हैं.

सारिका सिंह ने कानून-व्यवस्था पर सरकार को घेरा (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें: महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सारिका का भाजपा पर हमला: कहा- धर्म की अफीम खिला जीतती रही चुनाव

उन्होंने सवाल उठाया कि पिछले इतने महीनों में कितनी बार सीएम ने लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर अधिकारियों की मीटिंग ली. कितनी बार उनको इंस्ट्रक्शंस दिए. सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो फिर काम कौन करेगा? इसलिए जो प्रक्रिया सरकार में चल रही है, वही प्रक्रिया नीचे से उपर ब्यूरोक्रेसी में चल रही है. सब लोग आराम कर रहे हैं. कोई विदेश भ्रमण पर जा रहा है. कोई अपने बच्चों के साथ में कहीं छुट्टियां मनाने जा रहा है. लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज लगातार प्रदेश के अंदर गिरती जा रही है.

पढ़ें: महिला कांग्रेस अध्यक्ष का बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला, कहा-प्रदेश में महिला उत्पीड़न और दुष्कर्म के मामले बढ़े तेजी से

मांगा चिकित्सा मंत्री का इस्तीफा: सारिका सिंह ने कहा कि एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर में आग लगने से 8 मरीजों की मौत हो गई. जो अपने जीवन को बचाने के लिए अस्पताल गए थे, उनको जान गंवानी पड़ी. इसके बाद प्रदेश के चिकित्सा मंत्री किस तरह के बयान देते हैं. वे असंवेदनशील व्यक्ति की तरह वह काम कर रहे हैं. उनको इस्तीफा देना चाहिए. उन्होंने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वह क्यों नहीं लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा.

पढ़ें: भाजपा राज में महिला अत्याचार का ग्राफ बढ़ा, बच्ची से लेकर बुजुर्ग तक सुरक्षित नहीं: महिला कांग्रेस अध्यक्ष सारिका सिंह

धमकी के बाद भी नहीं दी सुरक्षा: सारिका सिंह ने कहा कि कुचामन में पांच व्यापारियों को 1 साल पहले एक ग्रुप ने धमकी दी थी. उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. उनकी सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए. आज कुचामन में सुबह एक व्यापारी को जिम में गोली मार दी गई. उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा. यह सिर्फ और सिर्फ सरकार की नाकामी है. बच्चों के ऊपर से पिता का साया उठ गया, एक पत्नी का सुहाग छिन गया. मुखिया चला गया. इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? उस व्यक्ति ने पुलिस को बताया था कि उसे धमकी दी जा रही है. यह साबित भी हो चुका था, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई.

TAGGED:

WOMEN CONGRESS STATE PRESIDENTSARIKA SINGH ON SMS FIRE CASESARIKA SINGH TARGETS CM BHAJANLALSARIKA SINGH TARGETS BJP

