मजदूर की गर्भवती पत्नी से हरिद्वार अस्पताल में अमानवीय सलूक, फर्श पर देना पड़ा बच्ची को जन्म, एक्शन में आयोग

मजदूर की गर्भवती पत्नी से हरिद्वार अस्पताल में अमानवीय सलूक ( PHOTO- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : October 1, 2025 at 7:26 PM IST 4 Min Read