फेसबुक लवर के लिए यूपी से मध्य प्रदेश पहुंची दो बच्चों की मां, प्रेमी ने शादी से किया इनकार

फेसबुक पर हुआ प्यार बना सिरदर्द, दो बच्चों की मां यूपी से एमपी के मुरैना में पहुंची प्रेमी के घर, शादी से मुकरा प्रेमी.

फेसबुक लवर के प्यार में पागल दो बच्चों की मां (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 12, 2025 at 11:14 AM IST

3 Min Read
मुरैना : कहते हैं प्यार अंधा होता है लेकिन कलयुग में प्यार इतना अंधा हो जाएगा शायद किसी ने सोचा नहीं होगा. ऐसा ही एक ताजा मामला मुरैना से सामने आया है, जहां फेसबुक लवर के लिए दो बच्चों की मां सबकुछ छोड़कर उत्तरप्रदेश से मध्य प्रदेश आ पहुंची, लेकिन उसके बाद से महिला दर-दर भटक रही है.

फेसबुक लवर के प्यार में पागल दो बच्चों की मां

कहते हैं कि प्यार न तो उम्र देखता है, न रिश्ते और न ही समाज की परवाह करता है. लेकिन कभी-कभी यही अंधा प्यार जिंदगीभर की मुसीबत बन जाता है. मुरैना का ये मामला भी कुछ ऐसा ही है. फेसबुक पर हुई दोस्ती पहले प्यार और फिर शादी के वादों तक पहुंची, लेकिन जब महिला अपना सब कुछ छोड़कर प्रेमी के घर पहुंची, तो वहां उसे ताला मिला. दो बच्चों की मां को फेसबुक पर उम्र में छोटे एक कुंवारे लड़के से प्यार हो गया था. प्यार में पागल महिला प्रेमी से शादी रचाने यूपी बॉर्डर क्रॉस कर मुरैना पहुंच गई. महिला दो दिन से प्रेमी के दरवाजे पर डेरा डालकर बैठी है लेकिन प्रेमी व उसके परिजन घर पर ताला डालकर चले गए.

मुरैना में प्रेमी के घर लगा ताला (Etv Bharat)

महिला का आरोप, फेसबुक लवर ने किया था शादी का वादा

दरअसल, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की रहने वाली दो बेटियों की मां को एक साल पहले फेसबुक पर एक कुंवारे लड़के से प्यार हो गया था. उसका प्रेमी मुरैना शहर स्थित उत्तमपुरा निवासी सचिन है. पीड़िता का कहना है कि क्योंकि सचिन उससे उम्र में छोटा व कुंवारा था, इसलिए उसने अपने शादी-शुदा और बच्चों की बात पहले ही उसे बता दी थी. इसके बावजूद भी सचिन उसे अपनाने के लिए तैयार हो गया था. इसके बाद दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बने. इस दौरान सचिन ने उससे शादी करने का वादा भी किया.

सबकुछ छोड़कर यूपी से मध्य प्रदेश पहुंची महिला

महिला ने बताया कि वह अपने प्रेमी की खातिर पति व बच्चों को छोड़कर दो महीने पहले भी मुरैना आई थी. तब सचिन ने अपनी मां की तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर उसे लौटा दिया था. उस समय वह सचिन की बात मानकर अपने घर लौट गई थी. फेसबुक लवर से शादी रचाने वह अपना सब कुछ छोड़कर दो दिन पहले फिर मुरैना आ गई. यहां पर आते ही उसने सचिन से शादी करने को कहा तो वह मुकर गया. महिला ने आरोप लगाया कि इसके बाद सचिन के बड़ा भाई ने उसे उत्तमपुरा के एक होटल में ठहराया, इसी दौरान सचिन और उसका परिवार घर पर ताला डालकर फरार हो गए.

अब पीड़िता दो दिन से सचिन के दरवाजे पर बैठी हुई है. महिला शादी की जिद पर अड़ी है. महिला ने बताया कि वो शहर के स्टेशन रोड थाने और कोतवाली थाने गई लेकिन उसकी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई. इस मामले में CSP दीपाली चंदौरिया ने कहा, '' मामला संज्ञान में आया है. पीड़ित महिला की सच्चाई का पता किया जा रहा है, दोषी पाए जाने पर आरोपी के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.''

