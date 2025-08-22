ETV Bharat / state

महिलाओं के सच हुए सपने सुहाने, उद्यमिता से गढ़ रही तरक्की की इबारत - WOMEN SELF EMPLOYMENT

चारधाम की राह पर बढ़ता आत्मनिर्भरता का कारवां, ग्रामीण महिलाएं बनी उद्यमिता की मिसाल.

स्वरोजगार से महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 22, 2025 at 12:01 PM IST

रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग जनपद, जो चारधाम यात्रा के प्रमुख पड़ावों में से एक है. आज महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक आत्मनिर्भरता का एक प्रेरणास्पद उदाहरण बनकर उभर रहा है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही ग्रामोत्थान परियोजना के तहत, यहां की महिलाएं अब केवल घर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि स्वरोजगार और उद्यमिता की राह पर मजबूती से कदम बढ़ा रही हैं.

मार्केट में छाए महिलाओं के उत्पाद: रुद्रप्रयाग जिले के अगस्त्यमुनि विकासखंड में संचालित चंदन गनग आजीविका स्वायत्त सहकारिता के अंतर्गत गठित ईष्ट घड़ियाल उत्पादक समूह ने इस दिशा में एक नई शुरुआत की है. इस समूह से जुड़ी महिलाओं ने सामूहिक प्रयासों से कंप्यूटराइज्ड मशीनों की सहायता से चारधाम यात्रा से संबंधित सुंदर आइटम्स जैसे ( केदारनाथ और बदरीनाथ की प्रतिकृतियां) का निर्माण शुरू किया है.

स्वरोजगार से महिलाएं कर रही आर्थिकी मजबूत (Video-ETV Bharat)

उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाना लक्ष्य: जिन्हें यात्रा पर आए तीर्थ यात्री काफी पसंद कर रहे हैं. इसी का परिणाम है की अभी तक इन महिलाओं द्वारा बनाये गए सोविनियर आइटम्स की ऑनलाइन और ऑफलाइन बिक्री के माध्यम से 8 लाख की आमदनी प्राप्त हुई है. इनकी गुणवत्ता और भावनात्मक जुड़ाव को देखते हुए, इन उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है. महिलाएं ना केवल स्थानीय बाजार में इन्हें बेच रही हैं, बल्कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से देशभर में इनकी बिक्री कर रही हैं. समूह से जुड़ी सोनी देवी ने बताया कि इस वर्ष की यात्रा सीजन में समूह द्वारा सोविनियर आइटम्स की बिक्री से 8 लाख रुपये से अधिक की आमदनी अर्जित की है. उन्होंने बताया कि भविष्य में समूह का लक्ष्य इन उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाना है.

पर्यटकों और यात्रियों को भा रहे महिलाओं के उत्पाद (Photo-ETV Bharat)

महिलाओं की आर्थिकी में बदलाव: यह न केवल आर्थिक रूप से एक बड़ी उपलब्धि है, बल्कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ठोस कदम भी है. इस सफलता ने यह साबित कर दिया है कि यदि सही मार्गदर्शन, संसाधन और अवसर मिलें, तो ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं भी बड़े आर्थिक बदलाव ला सकती हैं. यह मॉडल न केवल रुद्रप्रयाग के लिए बल्कि पूरे उत्तराखंड और देशभर के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए एक प्रेरणा बन सकता है.

महिलाओं ने बनाए बेहतरीन उत्पाद (Photo-ETV Bharat)

महिलाएं निभा रही अहम भूमिका: इस पहल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ग्रामीण महिलाओं को घर बैठे ही सम्मानजनक आय अर्जित करने का अवसर मिल रहा है. महिलाएं अब सिर्फ उत्पादों का निर्माण ही नहीं कर रही हैं, बल्कि मार्केटिंग, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का संचालन, सोशल मीडिया प्रचार कर अहम भूमिका निभा रही हैं. मार्केट में महिलाओं के बनाए उत्पादों को लोग हाथों-हाथ ले रहे हैं.

