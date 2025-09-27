ETV Bharat / state

महिलाओं की शक्ति! खुद किया चंदा और तैयार किया पंडाल, संभाली है दुर्गा पूजा की कमान

पलामू में जगदम्बे मां का पंडाल तैयार करवाने वाली महिलाएं ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : September 27, 2025 at 2:27 PM IST 3 Min Read