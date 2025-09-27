ETV Bharat / state

महिलाओं की शक्ति! खुद किया चंदा और तैयार किया पंडाल, संभाली है दुर्गा पूजा की कमान

पलामू में जगदम्बे मां का पंडाल बाहुबली के सेट की थीम पर बनाया जा रहा है. मगर इस बार यह पंडाल महिलाएं बनवा रहीं हैं.

DURGA POOJA PANDAL 2025
पलामू में जगदम्बे मां का पंडाल तैयार करवाने वाली महिलाएं (Etv Bharat)
ETV Bharat Jharkhand Team

September 27, 2025

पलामूः यहां एक पूजा पंडाल की कमान महिलाओं ने अपने हाथों में ली है. पंडाल का निर्माण, पूजा, संस्कृति कार्यक्रम के आयोजन महिलाओं का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं. आमतौर पर देखा जाता है कि दुर्गा पूजा आयोजन समिति में पुरुष सदस्य ही होते हैं और वही अपनी भागीदारी निभाते हैं. पलामू के जीएलए कॉलेज के पास मां जगदम्बे क्लब महिलाओं की सशक्तिकरण एक बड़ा उदाहरण बना है.

महिलाएं खुद से पंडाल का जाएजा ले रही हैं

दुर्गा पूजा के आयोजन की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं ने अपने कंधे पर उठाई है. महिलाएं भव्य पंडाल का निर्माण करवा रही हैं और खुद से चंदा कर 20 लाख रुपए से भी अधिक जमा किए हैं. भारी बारिश के बीच में महिलाएं पूजा आयोजन को लेकर जुटी हुई हैं और तैयारी का खुद से जाएजा ले रही हैं.

जानकारी देती दुर्गा पूजा समिति की महिलाएं (Etv Bharat)

आयोजन समिति से जुड़ी निहारिका सौरव ने बताया कि धीरे-धीरे करके एक दूसरे से जुड़ती गईं और सभी ने एक साथ मिलकर पूजा करने का निर्णय लिया. महिलाओं ने एक साथ मिलकर कुछ अलग करने की इच्छा जताई थी. इस बार पूजा पंडाल घूमने वालों को कुछ अलग देखने को मिल रहा है.

आगे भी कई बड़े आयोजन होंगेः सपना, दुर्गा पूजा समिति की सदस्य

सभी महिलाएं युवा पीढ़ी से जुड़ी हुई हैं और उन्हें भी जिम्मेदारी उठाने की जरूरत है. दुर्गा पूजा समिति से जुड़ी सुमन सिंह ने बताया कि आयोजन को लेकर सभी महिलाओं को विचार आया था कि क्यों नहीं इस बार आयोजन समिति से जुड़ा जाए और दुर्गा पूजा में अपनी भागीदारी निभाई जाए. 10 से 15 लाख रुपये पंडाल की लागत आई है, सभी ने सदस्यों ने आपस में पैसे जमा किए. पूजा के लेकर हर दिन का अलग-अलग प्लान है. आयोजन समिति से जुड़ी सपना ने बताया कि यह शुरुआत है आगे भी कई बड़े आयोजन होंगे.

भीड़ को नियंत्रण करने की जिम्मेदारी भी महिलाओं ने संभाली

दरअसल मां जगदम्बे पंडाल इस बार बाहुबली के सेट की थीम पर बनाया जा रहा है. पंडाल में प्रवेश करने वाली भीड़ को नियंत्रण करने की जिम्मेदारी भी महिलाओं ने उठाई है. दुर्गा पूजा के आयोजन में डिम्पल सिन्हा, पूनम, पल्लवी, मनी सिंह, पल्लवी कुमारी, पुनम कुमारी, ज्योति गुप्ता किरण सिंह, नीतू गुप्ता और आशा शर्मा मुख्य भूमिका निभा रही हैं.

