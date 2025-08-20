ETV Bharat / state

फरीदाबाद में बीच सड़क पर महिला की दबंगई, बेसबॉल के बल्ले से ट्रक पर ताबड़तोड़ वार, वीडियो बनाते रहे लोग - WOMAN BULLYING IN FARIDABAD

फरीदाबाद में एक महिला ने बेसबॉल के बल्ले से एक ट्रक पर ताबड़तोड़ वार कर दिए. डिटेल में पढ़िए पूरी खबर.

फरीदाबाद में बीच सड़क पर महिला की दबंगई
फरीदाबाद में बीच सड़क पर महिला की दबंगई (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 20, 2025 at 7:50 PM IST

Updated : August 20, 2025 at 9:14 PM IST

फरीदाबाद: फरीदाबाद-दिल्ली-मथुरा हाईवे पर बल्लभगढ़ से पलवल की तरफ जा रही सड़क पर सोमवार दोपहर एक महिला का हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. जिसके बाद महिला की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ. घटना एलसन चौकी रेड लाइट के पास हुई, जहां महिला अपनी बलेनो कार से पलवल की ओर जा रही थी. इसी दौरान पीछे चल रहे एक ट्रक से उसकी कार को हल्का सा टच हो गया, जिस पर गुस्साई महिला ने ट्रक पर अपनी बेसबॉल स्टीक से हमला कर दिया.

बीच सड़क पर महिला की दबंगई (Etv Bharat)

बेसबॉल के बल्ले से ट्रक पर ताबड़तोड़ वार

दरअसल, गाड़ी टकराने की बात पर महिला भड़क गई और सड़क पर ही हंगामा शुरू कर दिया. महिला ने कार से उतरते ही ट्रक चालक को गालियां देना शुरू कर दीं और फिर अपनी कार से बेसबॉल का बल्ला निकालकर ट्रक पर ताबड़तोड़ वार कर दिए. गुस्साई महिला ने ट्रक के दोनों हेडलाइट और सामने का शीशा तक तोड़ डाला. महिला की इस हरकत को आसपास मौजूद राहगीरों ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया और देखते ही देखते यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

ट्रक की मामूली टक्कर पर फूट पड़ा महिला का गुस्सा
ट्रक की मामूली टक्कर पर फूट पड़ा महिला का गुस्सा (Etv Bharat)

पुलिस को आते देख महिला फरार

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, महिला बल्लभगढ़ से पलवल की ओर जा रही थी और ट्रक चालक भी अपने वाहन को लेकर उसी दिशा में जा रहा था. जब इस हंगामे की जानकारी पास में मौजूद ट्रैफिक बूथ पर ड्यूटी दे रहे पुलिसकर्मियों को दी गई, तो वे मौके पर पहुंचे. लेकिन पुलिस को आते देख महिला तुरंत अपनी कार लेकर वहां से फरार हो गई. महिला के साथ उसकी कार में एक ओर महिला थी वो भी उससे रोकने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन महिला नहीं रुकी और कई बार ट्रक पर उसने बेसबॉल के बल्ले से मारा.

बेसबॉल के बल्ले से ट्रक पर ताबड़तोड़ वार
बेसबॉल के बल्ले से ट्रक पर ताबड़तोड़ वार (Etv Bharat)

WOMAN ATTACKS TRUCK फरीदाबाद में महिला की दबंगई महिला ने ट्रक पर किए वार फरीदाबाद में बीच सड़क पर लड़ाई WOMAN BULLYING IN FARIDABAD

