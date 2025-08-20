फरीदाबाद: फरीदाबाद-दिल्ली-मथुरा हाईवे पर बल्लभगढ़ से पलवल की तरफ जा रही सड़क पर सोमवार दोपहर एक महिला का हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. जिसके बाद महिला की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ. घटना एलसन चौकी रेड लाइट के पास हुई, जहां महिला अपनी बलेनो कार से पलवल की ओर जा रही थी. इसी दौरान पीछे चल रहे एक ट्रक से उसकी कार को हल्का सा टच हो गया, जिस पर गुस्साई महिला ने ट्रक पर अपनी बेसबॉल स्टीक से हमला कर दिया.

बीच सड़क पर महिला की दबंगई (Etv Bharat)

बेसबॉल के बल्ले से ट्रक पर ताबड़तोड़ वार

दरअसल, गाड़ी टकराने की बात पर महिला भड़क गई और सड़क पर ही हंगामा शुरू कर दिया. महिला ने कार से उतरते ही ट्रक चालक को गालियां देना शुरू कर दीं और फिर अपनी कार से बेसबॉल का बल्ला निकालकर ट्रक पर ताबड़तोड़ वार कर दिए. गुस्साई महिला ने ट्रक के दोनों हेडलाइट और सामने का शीशा तक तोड़ डाला. महिला की इस हरकत को आसपास मौजूद राहगीरों ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया और देखते ही देखते यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

ट्रक की मामूली टक्कर पर फूट पड़ा महिला का गुस्सा (Etv Bharat)

पुलिस को आते देख महिला फरार

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, महिला बल्लभगढ़ से पलवल की ओर जा रही थी और ट्रक चालक भी अपने वाहन को लेकर उसी दिशा में जा रहा था. जब इस हंगामे की जानकारी पास में मौजूद ट्रैफिक बूथ पर ड्यूटी दे रहे पुलिसकर्मियों को दी गई, तो वे मौके पर पहुंचे. लेकिन पुलिस को आते देख महिला तुरंत अपनी कार लेकर वहां से फरार हो गई. महिला के साथ उसकी कार में एक ओर महिला थी वो भी उससे रोकने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन महिला नहीं रुकी और कई बार ट्रक पर उसने बेसबॉल के बल्ले से मारा.

बेसबॉल के बल्ले से ट्रक पर ताबड़तोड़ वार (Etv Bharat)

इसे भी पढ़ें - गुरुग्राम में बर्थडे पार्टी में दबंगई, गाली-गलौज का विरोध करने पर चाकू से वार कर फोड़ डाली आंख, दी जान से मारने की धमकी