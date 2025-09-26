ETV Bharat / state

संभल में शिक्षिका पर प्रेमिका ने करवाया था एसिड अटैक, एनकाउंटर में पकड़े गए इंस्टाग्राम आशिक ने खोले राज, प्लानिंग जान हौरान हो जाएंगे

पुलिस ने आरोपी नीशू और जाह्नवी को किया गिरफ्तार. ( Photo Credit; Sambhal Police )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 26, 2025 at 5:59 PM IST | Updated : September 26, 2025 at 6:16 PM IST 3 Min Read

संभल : नखासा थाना क्षेत्र में 23 सितंबर को शिक्षिका पर एसिड फेंकने वाले को पुलिस ने एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि एसिड फेंकने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा था. शुक्रवार को पुलिस ने आरोपी की मास्टरमाइंड गर्लफ्रेंड को पकड़ लिया. एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया, एसिड फेंकने वाले आरोपी का नाम नीशू है. पूछताछ में बताया कि करीब एक साल पहले इंस्टाग्राम पर उसकी मुलाकात मोदीनगर की रहने वाली डॉ. अर्चना से हुई थी. डॉ. अर्चना ने ही उसे एसिड फेंकने के लिए कहा था. डॉ. अर्चना ने कहा था कि उसकी बहन की शादी उपेंद्र नाम के एक युवक से तय हुई थी. लेकिन उसने शादी से मना कर दिया. पुलिस ने किया एसिड अटैक केस का खुलासा. (Video Credit; Sambhal Police) दो महीने बाद होनी है शादी : नीशू ने पुलिस को बताया, डॉ. अर्चना ने मुझसे कहा कि उपेंद्र आर्मी में है और इस समय कोलकाता में पोस्टेड है. उसकी शादी भावना नाम की एक टीचर से हो रही है. दो महीने बाद दोनों की शादी होनी है. उपेंद्र नहीं तो उसकी मंगेतर से ही बदला ले लो. नीशू 23 सितंबर को स्कूटी से नखासा थाना क्षेत्र के सिंहपुर साहनी से कुंडे की तरफ जाने वाले रास्ते पर पहुंचा और स्कूल से लौट रही शिक्षिका भावना पर एसिड फेंक कर फरार हो गया.

Last Updated : September 26, 2025 at 6:16 PM IST