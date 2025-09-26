ETV Bharat / state

संभल में शिक्षिका पर प्रेमिका ने करवाया था एसिड अटैक, एनकाउंटर में पकड़े गए इंस्टाग्राम आशिक ने खोले राज, प्लानिंग जान हौरान हो जाएंगे

पुलिस ने मास्टरमाइंड महिला को भी गिरफ्तार कर लिया है. महिला चेहरा बदलकर कभी डॉ. अर्चना तो कभी जाह्नवी बन जाती थी.

पुलिस ने आरोपी नीशू और जाह्नवी को किया गिरफ्तार.
पुलिस ने आरोपी नीशू और जाह्नवी को किया गिरफ्तार.
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

September 26, 2025

Updated : September 26, 2025 at 6:16 PM IST

संभल : नखासा थाना क्षेत्र में 23 सितंबर को शिक्षिका पर एसिड फेंकने वाले को पुलिस ने एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि एसिड फेंकने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा था. शुक्रवार को पुलिस ने आरोपी की मास्टरमाइंड गर्लफ्रेंड को पकड़ लिया.

एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया, एसिड फेंकने वाले आरोपी का नाम नीशू है. पूछताछ में बताया कि करीब एक साल पहले इंस्टाग्राम पर उसकी मुलाकात मोदीनगर की रहने वाली डॉ. अर्चना से हुई थी. डॉ. अर्चना ने ही उसे एसिड फेंकने के लिए कहा था. डॉ. अर्चना ने कहा था कि उसकी बहन की शादी उपेंद्र नाम के एक युवक से तय हुई थी. लेकिन उसने शादी से मना कर दिया.

पुलिस ने किया एसिड अटैक केस का खुलासा.

दो महीने बाद होनी है शादी : नीशू ने पुलिस को बताया, डॉ. अर्चना ने मुझसे कहा कि उपेंद्र आर्मी में है और इस समय कोलकाता में पोस्टेड है. उसकी शादी भावना नाम की एक टीचर से हो रही है. दो महीने बाद दोनों की शादी होनी है. उपेंद्र नहीं तो उसकी मंगेतर से ही बदला ले लो. नीशू 23 सितंबर को स्कूटी से नखासा थाना क्षेत्र के सिंहपुर साहनी से कुंडे की तरफ जाने वाले रास्ते पर पहुंचा और स्कूल से लौट रही शिक्षिका भावना पर एसिड फेंक कर फरार हो गया.

जाह्नवी ने नाम बदलकर नीशू को फंसाया : एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया, पूछताछ में पता चला कि डॉ. अर्चना नाम की कोई महिला नहीं है. जाह्नवी नाम की महिला ने इंस्टाग्राम पर नीशू से दोस्ती की और प्रेम जाल में फंसाया. जाह्नवी शादीशुदा है और उसके तीन बच्चे हैं. शादी के बाद उसका उपेंद्र से प्रेम संबंध हो गया था. वह उपेंद्र से शादी करना चाहती थी, लेकिन सच्चाई जानने पर उपेंद्र ने उससे दूरी बना ली. बदला लेने के लिए जाह्नवी ने नीशू को फंसाया और पूर्व प्रेमी की मंगेतर पर एसिड अटैक करा दिया.

पति को देती थी नींद की गोली : एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया, जाह्नवी अपने पति को नींद की गोली देकर नीशू के साथ कई बार भाग चुकी है. अलग-अलग किरदार के लिए उसने अपने चेहर से तील तक हटवा लिया. चेहरा बदलकर कभी डॉ. अर्चना तो कभी जाह्नवी बन जाती थी. नीशू पहले मदर डेयरी में केमिस्ट के रूप में काम करता था. उसे केमिकल के बारे में पता था. वहीं से एसिड लाया था और दिनदहाड़े भावना के ऊपर फेंक दिया था.

एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया, एसिड अटैक के बाद पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी. गुरुवार रात आरोपी नीशू को चेकिंग के दौरान रोका गया तो वह फायरिंग करने लगा. पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की. जिसमें आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी. आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पीड़ित शिक्षिका का भी इलाज चल रहा है. एसिड अटैक में शिक्षिका 30% झुलसी है. चेहरा और पेट पर जख्म हुए हैं.

