फेसबुक पर हुई दोस्ती प्यार में बदली, शारीरिक संबंध बनाने के बाद किया शादी से इंकार - CASE ON NAGAR PALIKA PRESIDENT SON

शादी की झांसा देकर युवती से दुष्कर्म ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 1, 2025 at 1:00 PM IST | Updated : May 1, 2025 at 1:17 PM IST 2 Min Read

शिवपुरी: एक युवती ने नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा के बेटे रजत शर्मा के खिलाफ कोतवाली थाने में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया है. पुलिस को दर्ज कराई शिकायत में युवती ने उल्लेख किया है कि वह रजत शर्मा से फेसबुक के माध्यम से मिली थी. फिर उनकी दोस्ती आगे बढ़ी और दोनों फोन पर बात करने लगे. 2023 में दोनों पहली बार मिले और युवक ने युवती को शादी के लिए प्रपोज किया युवती ने कहा "इसी क्रम में हम 20 अगस्त 2023 को पहली बार मिले और उसी समय रजत ने मुझे शादी के लिये प्रपोज किया था. युवती का कहना है कि हम दोनों के बीच सहमति से कई बार फिजिकल रिलेशन बने. हम दोनों की सहमति से रजत ने इसकी वीडियो भी बनाई थी. वह वीडियो मेरे पास मौजूद है. मैंने रजत के बारे में अपने घर पर बताया. मेरी माता जी और बहनें शादी के लिये तैयार थीं तथा रजत के घर भी सबको इस बारे में पता था."

बड़ी पोस्ट अच्छी सैलरी के झांसा देकर किया गलत काम, राजस्थान से बचकर पहुंची पीड़िता

इंसान है या भेड़िया! देवास में युवती से दुष्कर्म, पीट-पीटकर लहूलुहान किया युवती ने कहा "मैं जब भी रजत से शादी करने के लिए कहती थी तो वह कहता कि कुछ दिन के बाद कर लेंगे. इसी दौरान मेरे भाई को कैंसर हो गया. रजत ने कहा कि भैया ठीक हो जाएं तो उसके वाद शादी कर लेंगे. 10 मार्च 2025 को भाई का देहांत हो गया. फिर मैंने रजक से शादी की बात की. लेकिन वह बहानेबाजी करने लगा. 10 अप्रैल को उसने कहा कि मेरे घर वाले शादी को तैयार नहीं हैं. मैं शादी नहीं कर सकता. 29 अप्रैल की रात को रजत ने मेरी दीदी से बात की और कहा कि वह किसी भी कीमत पर शादी नहीं करेगा. आज मजबूरी में मैं एफआईआर कराने आई हूं." पहले भी तीन बार एफआईआर कराने के लिए थाने आ चुकी थी युवती यहां बताना होगा कि यह मामला पिछले पखवाड़े भर से शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है. युवती इससे पहले तीन बार एफआईआर कराने के लिए थाने आ चुकी है, परंतु हर बार वह बिना एफआईआर कराए वापस चली गई थी. कोतवाली प्रभारी कृपाल सिंह राठौर ने कहा, " एक युवती की शिकायत पर रजत के खिलाफ बीएनएस की धारा 69 के तहत मामला दर्ज किया है."

