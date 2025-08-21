ETV Bharat / state

रायबरेली में महिला को झांसा देकर ठगी; सऊदी अरब में बेटे की गिरफ्तारी बात कहकर खाते में ट्रांसफर कराए 50 हजार रुपये - RAEBARELI NEWS

डीह थाना इलाके के टेकारी गांव का मामला, शिकायत के बाद पुलिस जांच में जुटी.

Published : August 21, 2025 at 7:06 PM IST

रायबरेली : जिले के डीह थाना इलाके में एक महिला से 50 हजार रुपये ठगी का मामला सामने आया है. महिला का बेटा सऊदी अरब में नौकरी करता है. साइबर ठग ने महिला को बताया था कि उसका बेटा पुलिस की गिरफ्त में है और छोड़ने के लिए पैसा मांग रही है.

मामला डीह थाना इलाके के टेकारी गांव का है. प्रधान प्रतिनिधि अरुण कुमार ने बताया कि डीह थाना क्षेत्र में टेकारी सहन गांव के निवासी जाहिद खां सऊदी अरब में नौकरी करते हैं. साइबर अपराधियों ने उनका मोबाइल हैककर बायोडाटा निकाला, फिर उनकी मां को मैसेज भेजकर बताया कि उनके बेटे का पासपोर्ट और वीजा रद्द कर दिया गया है.

महिला नसीमा के मुताबिक, ठगों ने कहा कि सऊदी पुलिस ने जाहिद को पकड़ा है. उन्हें छोड़ने के लिए एक लाख रुपये की मांग की. साथ ही कहा कि बेटे से फोन पर बात नहीं हो पाएगी, केवल मैसेज से ही संपर्क हो सकेगा. प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि परेशान होकर महिला उनसे मिली. उनके कहने पर जब कई बार जाहिद को फोन किया गया तो नहीं लगा. इसी बीच ठगों ने एक नंबर भेजकर पैसे ट्रांसफर करने को कहा. महिला ने 50 हजार रुपये भेज दिए. इसके बाद बाकी पैसों के लिए लगातार मैसेज आने लगे, तो प्रधान प्रतिनिधि को शक हुआ. उन्होंने अपने मोबाइल से जाहिद को फोन किया तो वह काम पर मिले और सकुशल थे.




एडिशनल एसपी संजीव कुमार सिन्हा ने कहा कि डीह थाना क्षेत्र की महिला के पास एक साइबर अपराधी का फोन आता है कि उसके बेटा जोकि सऊदी अरब में काम करता है, उसका पासपोर्ट व वीजा पुलिस ने जब्त कर लिया है. इसके बदले उसके एक अकाउंट में एक लाख रुपये जमा कर दें. साइबर अपराधी के अकॉउंट में 50 हजार रुपये डाल भी दिए गए. अकाउंट को फ्रिज करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है.

