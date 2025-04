ETV Bharat / state

मां ने दो बच्चों के साथ की आत्महत्या की कोशिश, बेटा-बेटी की मौत - WOMAN TRIED TO KILL HERSELF

गया में मां ने बच्चों के साथ आत्महत्या की कोशिश की ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : April 14, 2025 at 6:51 PM IST 3 Min Read

गया: बिहार में गया में आत्महत्या से जुड़ी घटना सामने आई है. जहां महिला ने पति से झगड़े के बाद अपने दोनों बच्चों के साथ जान देने की कोशिश की है. इस घटना में दोनों बच्चों की मौत हो गई है, जबकि मां की स्थिति गंभीर बनी हुई है. उसे बेहतर इलाज के लिए उसे मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया है. मामला जिले के डोभी थाना क्षेत्र के अंगरा गांव का है. दो बच्चों के साथ आत्महत्या की कोशिश: असल में जितेंद्र पासवान और उसकी पत्नी मुन्नी देवी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था. जिसके बाद गुस्से में आकर मुन्नी ने सोमवार दोपहर को अपने दो बच्चों के साथ जान देने की कोशिश की. पहले उसने अपने दोनों बच्चों को अंडे खाने दिया, फिर खुद भी खा लिया. अंडे खाने के बाद तीनों की स्थिति बिगड़ने लगी. आनन-फानन में तीनों को अस्पताल पहुंचाया गया लेकिन बच्चों को नहीं बचाया जा सका. बेटा-बेटी की मौत, मां की हालत नाजुक (ETV Bharat) बेटा-बेटी की मौत, मां गंभीर: परिजनों की मानें तो घर में ही बेटे संकेत कुमार (10 वर्ष) की मौत हो गई थी, जबकि बेटी पल्लवी कुमारी (12 वर्ष) ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा. फिलहाल मां की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. डॉक्टरों ने उसे गंभीर हालत में मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया है.

झगड़े के बाद एक बेटे के साथ निकल गया था पति: परिजनों के मुताबिक पत्नी मुन्नी देवी के साथ झगड़े के बाद जितेंद्र अपने एक बेटे को लेकर बाइक से कहीं चला गया था. जिसके बाद मुन्नी ने बाकी दोनों बच्चों के साथ यह खौफनाक कदम उठाया. हालांकि घटना के बाद पति कहां है, अभी तक इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिल पाई है. छानबीन में जुटी पुलिस?: वहीं, घटना की जानकारी के बाद डोभी थाना की पुलिस अंगरा गांव पहुंची और मामले की जानकारी लेकर छानबीन में जुट गई है. इस संबंध में डोभी थाना के सब इंस्पेक्टर सत्यम कुमार ने बताया कि आत्महत्या के साथ-साथ हत्या के एंगल से भी तफ्तीश की जा रही है. उन्होंने कहा कि हम इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि महिला ने खुद अंडे में कुछ मिलाया था, या पहले से ही कुछ मिला हुआ था? "पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है. घटना का कारण कई तरह से घेरे में है. अंडा में किसी ने जानबूझकर कुछ मिलाया या फिर मिलाकर रखा गया था, इस तरह के बिंदु पर भी पुलिस कार्रवाई कर रही है."- सत्यम कुमार, सब इंस्पेक्टर, डोभी थाना ये भी पढे़ं: पति-पत्नी के बीच मामूली बात पर झगड़ा, दोनों की उठी अर्थी, मामला जान सभी हैरान