मंडी: उपमंडल सुंदरनगर के कनैड में चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे पर महिला को ट्रक से फेंकने का मामला सामने आया है. इस घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हुई है, जिसका नेरचौक मेडिकल कॉलेज में उपचार जारी है.

इस पूरी वारदात को मौके पर लगे एक सीसीटीवी कैमरे ने कैद कर लिया, जिसकी वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रही है. घटना रात 12 बजे की है. जानकारी के अनुसार घटना रविवार आधी रात की है.सीसीटीवी कैमरे में कैद वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि तेज रफ्तार ट्रक से एक महिला को अचानक सड़क पर धक्का देकर फेंक दिया गया. इस घटना की वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने ट्रक चालक की धर पकड़ तेज कर दी है, लेकिन पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है, जिस वक्त महिला को ट्रक से धक्का दिया गया ट्रक काफी रफ्तार में था और हाईवे पर स्पीड में गाड़ियां दौड़ रही थी. गनीमत रही कि किसी गाड़ी ने महिला को नहीं कुचला. महिला काफी देर तक सड़क पर पड़ी रही.

पुलिस ने किया मामला दर्ज

घायल महिला नेरचौक मेडिकल कॉलेज में उपचाराधीन है. महिला पंडोह की रहने वाली है. डीएसपी सुंदरनगर भारत भूषण ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 'पुलिस ने इस मामले में बीएनएस की धारा 125 और 125 ए के तहत मामला दर्ज कर आगामी छानबीन शुरू कर दी है. सीसीटीवी वीडियो के आधार पर पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई है. ट्रक और उसके चालक की पहचान की जा रही है. पुलिस हाईवे पर लगे आईटीएमएस कैमरों की भी मदद ले रही है.'

दो बच्चियों का मां फंदे से लटकी मिली

वहीं, मंडी जिला के धर्मपुर थाना क्षेत्र के तहत पैहड़ में एक महिला अपने घर में फंदे ले लटकी मिली है. पुलिस ने शव को कब्जे मे लेकर पोस्टमाटर्म के उपरांत शव परिजों के हवाले कर दिया है. पुलिस की प्रारंभिक जांच में आत्महत्या की बात सामने आई है.

जानकारी के अनुसार धर्मपुर पुलिस को सोमवार दोपहर को पैहड़ निवासी सरिता मिश्रा पत्नी रवि कुमार की आत्महत्या की सूचाना प्राप्त हुई, जिसके बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर अगली कार्रवाई शुरू की. परिजनों ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि सरिता मिश्रा का कमरा अंदर से बंद था. सास के बार-बार दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब उसकी बहू ने दरवाजा नहीं खोला तो उसने इसकी सूचना अपने बेटे को दी, जिसके बाद जबरन कमरे का दरवाजा खोला गया तो अंदर सरिता मिश्रा फंदे पर लटकी हुई थी.

2022 में हुई थी शादी

बताया जा रहा है कि मृतक महिला करीब डेढ़ माह से मानसिक रूप से परेशान चल रही थी और नेरचौक मेडिकल कॉलेज में उसका उपचार चल रहा था. मृतिक महिला अपने पीछे अढ़ाई और छह महीने की दो मासूम बेटियां छोड़ गई हैं. मृतिक महिला मूल रूप से उतर प्रदेश के बलरामपुर की रहने वाली थी और वर्ष 2022 में रवि कुमार के साथ शादी हुई थी. मृतक महिला की दो मासूम बच्चियां हैं. डीएसपी संजीव सूद ने बताया कि फिलहाल पुलिस ने आत्महत्या का मामला दर्ज कर जांच का आगे बढ़ाया है.

मंडी में फंदे से लटका मिला युवक का शव

वहीं, मंडी शहर के जेलरोड में किराये के कमरे में कांगड़ा के युवक का शव फंदे से लटका मिला है. मृतक युवक जिला अदालत मंडी में न्यायिक कर्मी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा था. पुलिस ने पोस्टमाटर्म के उपरांत शव परिजनों के हवाले कर दिया है. मृतक युवक की पहचान 29 वर्षीय राकेश ठाकुर निवासी मुल्थान जिला कांगड़ा के रूप में हुई है. कमरे में युवक का शव फंखे की कुंडी से लटका हुआ मिला है.

किराए के कमरे में रहता था युवक

जानकारी के अनुसार रविवार रात मृतक राकेश कुमार जेल रोड स्थित अपने किराये के कमरे में ही मौजूद था. सोमवार सुबह उसका दोस्त वहां पहुंचा और बाहर से दरवाजा खटखटाया. बार-बार दरवाजा खटखटाने पर जब दरवाजा नहीं खुला तो उसने वेंटिलेटर से अंदर झांकने की कोशिश की और दोस्त को फंदे से लटकता देख दंग रह गया. इस पर उसने मकान मालिक को घटना की सूचना दी. मकान मालिक ने इसकी सूचना स्थानीय पार्षद और पुलिस को दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दरवाजे को तोड़ा और आगामी कार्रवाई के लिए शव को अपने कब्जे में लिया. फिलहाल पुलिस की प्रांरभिक जांच में युवक के कमरे से किसी भी तरह का सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है. वहीं परिजनों ने भी किसी पर कोई शक जाहिर नहीं किया है

एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने बताया कि पुलिस ने हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच आगे बढ़ाई है. पोस्टमार्ट रिपोर्ट आने के उपरांत ही मौत के असल कारणों का पता चल पाएगा.

