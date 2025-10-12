ETV Bharat / state

नालंदा में महिला की गोली मारकर हत्या, शव को सड़क किनारे खेत में फेंका

नालंदा में महिला की हत्या ( ETV Bharat )

October 12, 2025