नालंदा में महिला की गोली मारकर हत्या, शव को सड़क किनारे खेत में फेंका

नालंदा में महिला की गोली मारकर हत्या, शव को सड़क किनारे खेत में फेंका
नालंदा में महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई. सड़क किनारे खेत से शव बरामद हुआ है. पढ़ें पूरी खबर..
Published : October 12, 2025 at 4:10 PM IST
नालंदा: बिहार के नालंदा में महिला का शव बरामद हुआ है. सड़क किनारे खेत से शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. महिला को दो गोली मारी गई है. पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है. घटना चंडी थाना क्षेत्र की है. कोयल बिगहा से पहाड़पुर जाने वाले रास्ते से शव बरामद हुआ है.
क्या बोले मृतक के बेटे?: मृतक महिला की पहचान वेना थाना क्षेत्र के गंगा बिगहा गांव निवासी रामप्रवेश यादव की 55 वर्षीय पत्नी सरिता देवी के रूप में हुई है. घटना के संबंध मृतक के बेटे विपीन कुमार ने बताया कि शनिवार दोपहर करीब 3 बजे के आसपास गंगा बिगहा निवासी जीविका की सीएम (सामुदायिक संघचालक) रेखा देवी उनकी मां को घर से किसी काम के बहाने घर से बुलाकर ले गई थी लेकिन इसके बाद देर रात तक मां घर नहीं लौटी.
खेत से मिला शव: विपीन कुमार के मुताबिक मां जब देर रात तक नहीं लौटी तो परिजनों ने रातभर खोजबीन की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. रविवार की सुबह खेत की ओर टहलने निकले लोगों ने पहाड़पुर से कोयल बीघा जाने वाले मार्ग के किनारे एक महिला का शव पड़ा देखा. सूचना मिलने के बाद जाकर देखा तो शव उनकी मां का ही था.
पैसे के लेनदेन के कारण हत्या: मृतक के बेटे ने आरोप लगाया कि मां ने जीविका की सीएम को साढ़े 5 लाख रुपये लोन दिया था. जिसकी मांग एक महीने से कर रही थी. उसी के बढ़ते दवाब के कारण जीविका की महिला सीएम ने घर से पैसे देने के बहाने मां को बुलाकर ले गई और उसको गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया.
"रेखा देवी के बुलावे पर मां घर से निकली थी लेकिन घर नहीं लौटीं. बाद में उनका शव मिला है. उनको दो गोली मारी गई है."- विपीन कुमार, मृतक के बेटे
क्या बोलीं एएसपी?: वहीं, घटना की सूचना पाकर पहुंची चंडी थाना की पुलिस और हिलसा एएसपी शैलजा ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बिहार शरीफ भेज दिया. एएसपी शैलजा ने बताया कि शिकायत दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है. उन्होंने दावा किया कि जल्द ही आरोपी पकड़े जाएंगे.
आज दिनांक 12.10.25 को चण्डी थाना क्षेत्र के कोयल विगहा जाने वाली सड़क के किनारे एक महिला का शव बरामद होने के संबंध में। pic.twitter.com/3Hhvqzfvpw— Nalanda Police (@PoliceNalanda) October 12, 2025
"प्रथम दृष्टया मामला पैसा लेनदेन के विवाद में महिला की गोली मारकर हत्या की गई है. मृतका के चेहरे एवं पीठ में गोली लगी है. पुलिस सभी बिंदुओं पर बारीकी से तफ्तीश करने में जुट चुकी है."- शैलजा, एएसपी, हिलसा
