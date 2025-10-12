ETV Bharat / state

नालंदा में महिला की गोली मारकर हत्या, शव को सड़क किनारे खेत में फेंका

नालंदा में महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई. सड़क किनारे खेत से शव बरामद हुआ है. पढ़ें पूरी खबर..

Nalanda Murder
नालंदा में महिला की हत्या (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 12, 2025 at 4:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नालंदा: बिहार के नालंदा में महिला का शव बरामद हुआ है. सड़क किनारे खेत से शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. महिला को दो गोली मारी गई है. पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है. घटना चंडी थाना क्षेत्र की है. कोयल बिगहा से पहाड़पुर जाने वाले रास्ते से शव बरामद हुआ है.

क्या बोले मृतक के बेटे?: मृतक महिला की पहचान वेना थाना क्षेत्र के गंगा बिगहा गांव निवासी रामप्रवेश यादव की 55 वर्षीय पत्नी सरिता देवी के रूप में हुई है. घटना के संबंध मृतक के बेटे विपीन कुमार ने बताया कि शनिवार दोपहर करीब 3 बजे के आसपास गंगा बिगहा निवासी जीविका की सीएम (सामुदायिक संघचालक) रेखा देवी उनकी मां को घर से किसी काम के बहाने घर से बुलाकर ले गई थी लेकिन इसके बाद देर रात तक मां घर नहीं लौटी.

Nalanda Murder
महिला की गोली मारकर हत्या (ETV Bharat)

खेत से मिला शव: विपीन कुमार के मुताबिक मां जब देर रात तक नहीं लौटी तो परिजनों ने रातभर खोजबीन की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. रविवार की सुबह खेत की ओर टहलने निकले लोगों ने पहाड़पुर से कोयल बीघा जाने वाले मार्ग के किनारे एक महिला का शव पड़ा देखा. सूचना मिलने के बाद जाकर देखा तो शव उनकी मां का ही था.

पैसे के लेनदेन के कारण हत्या: मृतक के बेटे ने आरोप लगाया कि मां ने जीविका की सीएम को साढ़े 5 लाख रुपये लोन दिया था. जिसकी मांग एक महीने से कर रही थी. उसी के बढ़ते दवाब के कारण जीविका की महिला सीएम ने घर से पैसे देने के बहाने मां को बुलाकर ले गई और उसको गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया.

Nalanda Murder
महिला की घर से बुलाकर हत्या (ETV Bharat)

"रेखा देवी के बुलावे पर मां घर से निकली थी लेकिन घर नहीं लौटीं. बाद में उनका शव मिला है. उनको दो गोली मारी गई है."- विपीन कुमार, मृतक के बेटे

क्या बोलीं एएसपी?: वहीं, घटना की सूचना पाकर पहुंची चंडी थाना की पुलिस और हिलसा एएसपी शैलजा ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बिहार शरीफ भेज दिया. एएसपी शैलजा ने बताया कि शिकायत दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है. उन्होंने दावा किया कि जल्द ही आरोपी पकड़े जाएंगे.

"प्रथम दृष्टया मामला पैसा लेनदेन के विवाद में महिला की गोली मारकर हत्या की गई है. मृतका के चेहरे एवं पीठ में गोली लगी है. पुलिस सभी बिंदुओं पर बारीकी से तफ्तीश करने में जुट चुकी है."- शैलजा, एएसपी, हिलसा

ये भी पढ़ें:

बिहार में महिला को जिंदा जलाया, पिता ने बतायी खौफनाक सच्चाई

ताश ने ली जान! बिहार में युवक को चाकुओं से गोदकर मार डाला

19 पन्नों में लिखा अपना दर्द और फिर दे दी जान, कारण जान हो जाएंगे हैरान

बिहार में ऑनर किलिंग! परिजनों ने प्रेग्नेंट बेटी को उतारा मौत के घाट, 3 फीट गड्ढे में गाड़ा शव

For All Latest Updates

TAGGED:

WOMAN MURDER IN NALANDANALANDA NEWSBIHAR NEWSनालंदा में महिला की हत्याNALANDA MURDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

NDA के गढ़ वाले क्षेत्रों में पहले चरण की वोटिंग, 2020 का दिखेगा असर या रचा जाएगा नया इतिहास?

नेपाल, UP और झारखंड-बंगाल से सटे बिहार के 20 जिलों में दूसरे फेज में ही वोटिंग क्यों? 2020 में हुआ था जबरदस्त मुकाबला

कौन हैं 16 बार चुनाव लड़ने वाले बिहार के नबी हसन, मां जीती.. बेटा हारा

आपके इलाके में कब होगी वोटिंग? बिहार विधानसभा सीट का पूरा ब्यौरा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.