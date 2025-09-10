ETV Bharat / state

महिला ने थाने में खुद को लगाई आग, काउंसलिंग में पति के ना आने पर उठाया आत्मघाती कदम

रायपुर : रायपुर के महिला थाना में काउंसलिंग के लिए पहुंची महिला ने आग लगाकर जान देने की कोशिश की.महिला और उसके पति को काउंसलिंग के लिए महिला थाने में बुलाया गया था. इसी दौरान मौका पाकर महिला ने खुद के कपड़ों में आग लगा ली. इसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस ने आग बुझाया और महिला को अस्पताल में भर्ती कराया. जहां उसकी हालत सामान्य है.

काउंसलिंग के लिए दोबारा पहुंची थी महिला : पुलिस के मुताबिक महिला थाने में दोबारा काउंसलिंग के लिए पहुंची थी. इसके पहले भी उसके पति को बुलाया गया था. लेकिन उसका पति काउंसलिंग में नहीं पहुंचा. पति के खिलाफ पुलिस ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की थी.







रायपुर SSP लाल उमेद सिंह ने बताया कि "पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र की रहने वाली वर्षा गोस्वामी का पति के साथ विवाद हुआ था. महिला थाने में पति-पत्नी दोनों को बुधवार को काउंसलिंग में पहुंचना था, लेकिन पति नहीं पहुंचा. पति के नहीं पहुंचने के कारण उक्त महिला वर्षा गोस्वामी ने जान देने की कोशिश की.