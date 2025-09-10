महिला ने थाने में खुद को लगाई आग, काउंसलिंग में पति के ना आने पर उठाया आत्मघाती कदम
महिला थाना में काउंसलिंग के लिए पहुंची महिला ने जान देने की कोशिश की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 10, 2025 at 7:13 PM IST
रायपुर : रायपुर के महिला थाना में काउंसलिंग के लिए पहुंची महिला ने आग लगाकर जान देने की कोशिश की.महिला और उसके पति को काउंसलिंग के लिए महिला थाने में बुलाया गया था. इसी दौरान मौका पाकर महिला ने खुद के कपड़ों में आग लगा ली. इसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस ने आग बुझाया और महिला को अस्पताल में भर्ती कराया. जहां उसकी हालत सामान्य है.
काउंसलिंग के लिए दोबारा पहुंची थी महिला : पुलिस के मुताबिक महिला थाने में दोबारा काउंसलिंग के लिए पहुंची थी. इसके पहले भी उसके पति को बुलाया गया था. लेकिन उसका पति काउंसलिंग में नहीं पहुंचा. पति के खिलाफ पुलिस ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की थी.
रायपुर SSP लाल उमेद सिंह ने बताया कि "पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र की रहने वाली वर्षा गोस्वामी का पति के साथ विवाद हुआ था. महिला थाने में पति-पत्नी दोनों को बुधवार को काउंसलिंग में पहुंचना था, लेकिन पति नहीं पहुंचा. पति के नहीं पहुंचने के कारण उक्त महिला वर्षा गोस्वामी ने जान देने की कोशिश की.
महिला अपने कपड़े में पेट्रोल डालकर आई थी. आग लगाकर जान देने की कोशिश की. इसके पहले भी उसके पति को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था. उस समय भी उसका पति काउंसलिंग में नहीं पहुंचा था. पुलिस ने उसके पति के खिलाफ प्रतिबंधात्मक धारा के तहत कार्यवाही की थी. पूरे मामले की जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है जिसके बाद आगे की कार्यवाही पुलिस करेगी- लाल उमेद सिंह, एसएसपी
पीड़िता वर्षा गोस्वामी ने पुलिस को बताया कि पति शिवम गोस्वामी ने रात को घर से बाहर निकाल दिया था. उससे मारपीट की गई थी. दोनों ने 5 साल पहले लव मैरिज की थी. वर्षा के दो बच्चे हैं. शादी के बाद से ही उसका पति वर्षा को प्रताड़ित कर रहा था. लगातार प्रताड़ित किए जाने की वजह से वर्षा ने महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. इसके बाद महिला थाने में वर्षा और उसके पति को काउंसलिंग में उपस्थित होना था, लेकिन उसका पति बुधवार की दोपहर भी काउंसलिंग में उपस्थित नहीं हुआ. इसी बात से नाराज होकर महिला ने अपने कपड़े में पेट्रोल डालकर जान देने की कोशिश की. फिलहाल महिला की स्थिति सामान्य बताई जा रही है.
