पीठ पर बांधा बच्चा, लकड़ियों के सहारे पार की 'आपदा', वीडियो में देखिए महिला ने कैसे जीती मौत से 'जंग' - Situation out of control in Khatima

महिला ने बच्चे को पीठ में बांधकर उफनते नाले को किया पार (वीडियो-ईटीवी भारत) देहरादून/खटीमा: उत्तराखंड के उधमसिंह नगर और चंपावत में बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. उधमसिंह के खटीमा शहर जलभराव के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है. हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं. सरकार का पूरा तंत्र इस आपदा में लोगों की सहायता के लिए लगा है. अलग-अलग माध्यमों से लोग एक-दूसरे की सहायता भी कर रहे हैं.

वहीं इस बीच कुछ ऐसी तस्वीरें भी आ रही हैं जिसने मन झकझोर दिया है. खटीमा से भी एक ऐसा वीडियो सामने आया है. वीडियो में भारी जलभराव के बीच एक बुजुर्ग महिला अपने कंधे पर छोटे से बच्चे को बांधकर लकड़ियों की नाव के सहारे अपनी और बच्चे की जान बचाने की कोशिश कर रही है. वीडियो में मां की ममता और मजबूरी एक साथ दिखाई दे रही है. उसके आसपास परिवार के लोग मौजूद हैं. जो लकड़ियों की नाव के सहारे महिला को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं. वीडियो में देखा जा रहा है कि दूसरे छोर पर दो युवक खड़े हैं जो रस्सी के सहारे नाव को खींच रहे हैं और सुरक्षित स्थान तक पहुंचा रहे हैं. हालांकि, अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि ये वीडियो खटीमा के किस इलाके का है. फिलहाल अभी भी खटीमा में हालत जस के तस बने हुए हैं. एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ और पुलिस जवान बाढ़ प्रभावितों की मदद कर रहे हैं. फिलहाल हालात काबू होने में थोड़ा समय लग जाएगा. लेकिन अगर बारिश और अधिक होती है तो हालात सुधरने में काफी समय लग सकता है. ये भी पढ़ेंः उत्तराखंड में 6 बॉर्डर रोड समेत 286 सड़कें बंद, यात्रियों की बढ़ी परेशानी