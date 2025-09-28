ETV Bharat / state

मुजफ्फरनगर में प्रेमी ने प्रेमिका की गला दबाकर हत्या की; पुलिस एनकाउंटर में पैर में लगी गोली, आरोपी गिरफ्तार

आरोपी आलम राणा को पुलिस मुठभेड़ में लगी गोली. ( Photo Credit: Muzaffarnagar Police )

Published : September 28, 2025

मुजफ्फरनगर: जिले के खालापार थाना क्षेत्र स्थित वहलना गांव में शनिवार देर रात महिला सुनीता कश्यप की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी. हत्या के बाद आरोपी ने घर के बाहर ताला लगा दिया और फरार हो गया. सीओ सिटी सिद्धार्थ कुमार मिश्रा ने बताया कि रविवार सुबह बेटी प्रियांशी को सुनीता कश्यप मृत मिली. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. महिला पुलिस की आरोपी आलम राणा के साथ मुठभेड़ हुई. पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया. जानकारी देते सीओ सिटी सिद्धार्थ कुमार मिश्रा (Video Credit: Muzaffarnagar Police) पति की पांच साल पहले हुई थी मौत: सीओ सिटी सिद्धार्थ कुमार मिश्रा ने कहा कि जांच में सामने आया कि वहलना गांव में रहने वाली सुनीता के पति महिपाल कश्यप की करीब पांच वर्ष पहले मौत हो गई थी. इसके बाद से सुनीता का प्रेम-प्रसंग आरोपी आलम राणा के साथ चल रहा था. शनिवार रात दोनों के बीच रुपयों के लेन-देन को लेकर झगड़ा हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि आलम ने सुनीता का गला घोंट दिया. हत्या के बाद उसने घर का बाहर से ताला लगा दिया और मौके से फरार हो गया.