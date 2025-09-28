ETV Bharat / state

मुजफ्फरनगर में प्रेमी ने प्रेमिका की गला दबाकर हत्या की; पुलिस एनकाउंटर में पैर में लगी गोली, आरोपी गिरफ्तार

सीओ सिटी सिद्धार्थ कुमार मिश्रा ने बताया कि महिला सुनीता कश्यप की हत्या के मामले में आरोपी एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है.

Photo Credit: Muzaffarnagar Police
आरोपी आलम राणा को पुलिस मुठभेड़ में लगी गोली. (Photo Credit: Muzaffarnagar Police)
Published : September 28, 2025 at 9:45 PM IST

मुजफ्फरनगर: जिले के खालापार थाना क्षेत्र स्थित वहलना गांव में शनिवार देर रात महिला सुनीता कश्यप की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी. हत्या के बाद आरोपी ने घर के बाहर ताला लगा दिया और फरार हो गया. सीओ सिटी सिद्धार्थ कुमार मिश्रा ने बताया कि रविवार सुबह बेटी प्रियांशी को सुनीता कश्यप मृत मिली.

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. महिला पुलिस की आरोपी आलम राणा के साथ मुठभेड़ हुई. पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया.

जानकारी देते सीओ सिटी सिद्धार्थ कुमार मिश्रा (Video Credit: Muzaffarnagar Police)

पति की पांच साल पहले हुई थी मौत: सीओ सिटी सिद्धार्थ कुमार मिश्रा ने कहा कि जांच में सामने आया कि वहलना गांव में रहने वाली सुनीता के पति महिपाल कश्यप की करीब पांच वर्ष पहले मौत हो गई थी. इसके बाद से सुनीता का प्रेम-प्रसंग आरोपी आलम राणा के साथ चल रहा था. शनिवार रात दोनों के बीच रुपयों के लेन-देन को लेकर झगड़ा हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि आलम ने सुनीता का गला घोंट दिया. हत्या के बाद उसने घर का बाहर से ताला लगा दिया और मौके से फरार हो गया.

बेटी को मां की लाश मिली: मृतका की बेटी प्रियांशी ने बताया कि वह रात में घर के अंदर बने कमरे में वह सो रही थी. बाहर के कमरे में मां सुनीता और आलम राणा थे. सुबह जब प्रियांशी उठी, तो मां को मृत पाया. लोगों ने ताऊ और पुलिस को सूचना दी और परिवार को फोन करके बुलाया.

पुलिस को देखते ही राणा ने रास्ता बदला: सीओ सिटी सिद्धार्थ कुमार मिश्रा ने बताया कि सुबह सुनीता की मृत्यु की सूचना मिली थी. इस केस को हल करने के लिए इंस्पेक्टर ममतेश के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई. जांच में पता चला कि आरोपी आलम का आना-जाना शामली रोड से होता है. रात में उसने पुलिस टीम को देखा, तो रास्ता बदल लिया.

आरोपी ने पुलिस की टीम पर की फायरिंग: पीछा करने पर आरोपी ने पुलिस पर गोली चला दी. आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की. इसमें आलम के पैर में गोली लग गई. वह घायल हो गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी आलम राणा से पूछताछ की जा रही है.

