हापुड़: जिले में शुक्रवार सुबह सूटकेस में महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई. महिला के शरीर पर चोटों के गहरे निशान भी मिले हैं. सूचना पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने जब सूटकेस खोला तो सभी दंग रह गए. महिला की लाश को ठूंसकर पैक किया गया था. पुलिस ने शव बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही मामले की जांच के लिए टीम बना दी गई है. यह लाश हापुड़ जिले के पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र में सिखेड़ा बंबे के पास मिली है. पुलिस के मुताबिक मृतका की शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है. उम्र 25 से 30 साल के बीच है. जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार सुबह पिलखुवा कोतवाली के सिखेड़ा बंबे के पास एक लावारिस सूटकेस देखकर आसपास से गुजरने वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने सूटकेस खोलकर महिला के शव को बाहर निकाला. साथ ही फॉरेंसिक टीम को बुलाकर मौके पर साक्ष्य कलेक्ट किए गए. महिला के शरीर पर चोटों के निशान मिले हैं, जिससे आशंका जताई जा रही है, कि इसकी हत्या करके शव को यहां फेंका गया है. पुलिस टीम ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है. मृतका के शरीर पर चोटों के निशान: एएसपी विनीत भटनागर ने बताया कि महिला की उम्र 25 से 30 साल के बीच है. उसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान हैं. पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा कि यह शव कितना पुराना है और मौत की वजह क्या है. एएसपी ने यह भी कहा कि कई बार ऐसा देखा गया है, कि हत्या कहीं और की जाती है, लेकिन लाश को यहां लाकर डंप कर दिया जाता है. ASP विनीत भटनागर का बयान. (Video Credit: ETV Bharat) पहले भी मिल चुका है शव: एएसपी ने बताया कि इससे पहले भी एक घटना में गुरुग्राम में मर्डर के बाद शव को हापुड़ में फेंक दिया गया था. तब पुलिस टीम ने बहुत ही कम समय में उस हत्याकांड का खुलासा किया था. हमें उम्मीद है, कि यह भी उसी तरह का केस है. पुलिस टीम ने जांच शुरू कर दी है और जल्ह ही हम इस हत्याकांड का भी पर्दाफाश करेंगे. फिलहाल, पुलिस टीमें मृत महिला की शिनाख्त करने में जुटी हुई हैं. यह भी पढ़ें: बलिया में तीन दोस्तों की गंगा नदी में डूबने से मौत; कोचिंग के लिए घर से निकले, फिर वापस नहीं लौटे

