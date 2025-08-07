Essay Contest 2025

17 साल बाद लौट आई मां: जिसे मृत मान चुका था परिवार, 'अपना घर' ने मिलाया दोबारा - MOTHER FOUND AFTER 17 YEARS

17 साल पहले मानसिक अवसाद के चलते घर से लापता हुई रजनी देवी अब 'अपना घर' के माध्यम से परिवार से दोबारा मिली हैं.

Missing mother found after 17 years
17 साल बाद मिली लापता मां (ETV Bharat Bharatpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 7, 2025 at 7:33 PM IST

भरतपुर: कभी जिन्हें पूरा परिवार मृत मान चुका था, आज उन्हीं मां से उनके बेटा-बेटी और दामाद का भावुक मिलन हुआ. 17 साल पहले मानसिक अवसाद के चलते घर छोड़कर चली गई रजनी देवी को अब 'अपना घर आश्रम' के माध्यम से उनका परिवार वापस मिल गया. गुरुवार को रजनी देवी को उनके पुत्र और परिजनों के साथ झांसी भेज दिया गया.

आश्रम संस्थापक डॉ बीएम भारद्वाज ने बताया कि रजनी देवी, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चितगुआ गांव की रहने वाली हैं, वर्ष 2008 में मानसिक अस्थिरता की स्थिति में घर से लापता हो गई थीं. परिवार ने लंबे समय तक उनकी तलाश की. पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई, लेकिन समय के साथ आशाएं क्षीण होती गईं. बच्चों ने मान लिया कि उनकी मां अब इस दुनिया में नहीं हैं.

बीकानेर के नारी निकेतन से रजनी देवी को वर्ष 2018 में 'अपना घर' आश्रम लाया गया और वहां उनका उपचार एवं पुनर्वास आरंभ हुआ. आश्रम के सेवकों ने न केवल उन्हें मानसिक संबल दिया, बल्कि धीरे-धीरे उनकी स्मृति भी लौटाई. रजनी देवी की देखभाल और इलाज के साथ-साथ उनकी पहचान करने के प्रयास लगातार चलते रहे. हाल ही में जब रजनी देवी ने कुछ पारिवारिक संकेत दिए, तो अपना घर की टीम ने उस आधार पर विवरण जुटाए और फिर झांसी के चितगुआ गांव से संपर्क स्थापित किया.

परिवार को इतने वर्षों बाद मां का जीवित मिलना असंभव-सा लगा. लेकिन जब आश्रम की ओर से फोटो और वीडियो भेजे गए, तब जाकर परिवार को भरोसा हुआ. बेटा रोहित झा, जो उस समय महज 7 वर्ष का था, भावुक होकर बताता है कि हमने मां की बहुत तलाश की. पिताजी ने कभी हार नहीं मानी. उन्होंने हमें मजदूरी कर पढ़ाया, पाला और हमारी शादियां कराईं. लेकिन मां के चलते सबकुछ अधूरा सा लगता था. आज वह अधूरापन भर गया है.

गुरुवार को अपना घर आश्रम में जब बेटा-बेटी अपनी मां के सामने आए, तो रजनी देवी उन्हें तुरंत पहचान नहीं सकीं. क्योंकि जब वह घर से गई थीं, तब उनके बच्चे बहुत छोटे थे. वे उस समय तीन, पांच और सात साल की उम्र के थे. लेकिन वक्त के साथ जब बातचीत आगे बढ़ी, तस्वीरें साझा हुईं और रिश्तों की कड़ियां जुड़ने लगीं, तब रजनी देवी की आंखों में भी अपने परिवार को लेकर पहचान की झलक उभर आई. अपना घर आश्रम के सचिव बसंतलाल गुप्ता ने बताया कि सत्यापन के बाद उचित पहचान पत्र लेकर रजनी देवी को उनके पुत्र रोहित झा और परिजनों के साथ झांसी भेज दिया गया है.

