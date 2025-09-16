ETV Bharat / state

पारिवारिक विवाद में महिला ने दी जान, परिजनों और पुलिसकर्मी पर धमकाने का मुकदमा दर्ज

पंकज का कहना है कि उनका और उनके ताऊ का संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है. इस मामले में पुलिसकर्मी देवकीनंदन उसके ताऊ व अन्य रिश्तेदारों से मिला हुआ है. इससे ही आहत होकर मेरी मां चित्रा पंजवानी ने आत्महत्या की है. इसका एक नोट भी लिखा था, जिसमें ताऊ गिरधारी लाल पंजवानी, सोना, हनी और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर देवकीनंदन का नाम लिखा है. ऐसे में पुलिस ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

कोटा: शहर में एक महिला की आत्महत्या के मामले में धमकाने का मुकदमा गुमानपुरा थाना पुलिस ने दर्ज किया है. इसमें महिला के परिजनों के साथ एक पुलिसकर्मी पर भी आरोप लगे हैं. जिस पर पुलिस ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है. मामले के अनुसार गुमानपुरा इलाके में रहने वाले पंकज पंजवानी ने गुमानपुरा थाने में ही मुकदमा दर्ज कराया है.

गुमानपुरा थाना अधिकारी अनिल टेलर का कहना है कि मामले में पंकज पंजवानी की रिपोर्ट पर एएसआई देवकीनंदन और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. महिला को 15 तारीख को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जिसके बाद उसने दम तोड़ दिया. इसके बाद मंगलवार को शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है. परिजनों को सुपुर्द कर दिया है. इसके बाद उन्होंने अंतिम संस्कार भी कर दिया है. इस मामले में जिन भी लोगों के नाम मुकदमा दर्ज हुआ है, सभी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है. मामला संपत्ति के विवाद से जुड़ा हुआ है.

पुलिसकर्मी पर लगा है धमकाने का आरोप : पंकज ने आरोप लगाया कि सम्पति विवाद में उनके पिता के जाली हस्ताक्षर करके वसीयत पत्र और पारिवारिक समझौता पत्र के दस्तावेज से तैयार किए गए थे. इस मामले में न्यायालय में भी प्रकरण चल रहा है. इसी मामले में मुझे और मेरी मां चित्रा पंजवानी को उनके ताऊ व परिजनों ने परेशान किया हुआ था.

इसी बात से मेरी मां काफी परेशान थी और उनको गुमानपुरा थाने के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर देवकीनंदन ने भी धमकाया था. इसके बाद उनकी 15 सितंबर रात को तबीयत खराब हो गई थी. हम उन्हें निजी अस्पताल लेकर गए थे. जहां पर उन्होंने बताया कि कुछ टैबलेट्स उन्होंने खाई है और इसके बाद उनकी मौत हो गई.