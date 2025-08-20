ETV Bharat / state

बिहार के मोतिहारी में हत्या से सनसनी, अपराधियों ने खिड़की से मारी महिला को गोली - MURDER IN MOTIHARI

बिहार के मोतिहारी में एक बुजुर्ग महिला की खिड़की से गोली मारकर हत्या कर दी गई है. दो संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है.

मोतिहारी में महिला की गोली मारकर हत्या (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 20, 2025 at 12:47 PM IST

मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी में एक बुजुर्ग महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. घटना तुरकौलिया थाना क्षेत्र के निमुईया मोड़ के पास की है, जहां एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. मृतका की पहचान उमाशंकर प्रसाद की पत्नी चंदा देवी (55) के रूप में हुई है.

बुजुर्ग महिला की गोली मारकर हत्या: घटना उस समय हुई जब चंदा देवी घर में अकेली थी, वह सो रही थी. इसी बीच अज्ञात बदमाशों ने खिड़की से गोली चला दी और मौके से फरार हो गए. महिला के सीने में गोली मारी गई है, जो पीठ से बाहर निकल गई है. घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई.

"मेरी भाभी की हत्या कर दी गई है. उनको एक बेटी और दो बेटे हैं. रात को हल्ला हुआ तो हमलोग आए तो देखें हत्या हो गई है."- अशोक शाह, महिला के देवर

"हत्या की घटना दुखद है. मामले में दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए."- रामचरण पासवान, मुखिया

घर पर अकेली थी महिला: ग्रामीणों के अनुसार अपराधियों को इसकी भनक थी कि महिला घर पर अकेली है. मंगलवार रात को उसकी हत्या कर दी गई. घटना के कुछ देर बाद आस-पड़ोस के लोगों को वारदात का पता चला, जिसके बाद सूचना पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल में जुट गई है.

"दो संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस हत्या के कारणों की जांच कर रही है. जल्द ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा."- दिलीप सिंह, डीएसपी

बेटे ने खिड़की से देखी लाश: घटना का पता तब चला जब महिला का बेटा मेला से घर लौटा. बेटे ने बताया कि उसने खिड़की में लगी ईंट को हटाकर देखा तो मां खून से लथपथ थी. महिला की मौके पर ही मौत हो गई थी.

SP का बयान: जिला पुलिस कप्तान स्वर्ण प्रभात ने बताया कि मृतका की उम्र लगभग 50 से 55 वर्ष है. महिला के दो बेटे हैं. घटना के समय उसका बड़ा बेटा घर पर मौजूद नहीं था, जबकि पति मिल में सोने गया था. छोटा बेटा रात 12 बजे अपने चार दोस्तों के साथ मेले से लौटा और फिर अपने एक दोस्त के घर करीब डेढ़ घंटे तक रुका.

"पुलिस को मृतका के छोटे बेटे पर संदेह है. शुरुआती जांच में यह मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा प्रतीत हो रहा है. घटना किसी करीबी द्वारा ही अंजाम दी गई है. फिलहाल एसडीपीओ इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं."-स्वर्ण प्रभात, एसपी

