बिहार के रोहतास में ट्रिपल मर्डर, महिला ने पति, ससुर और देवर को मार डाला

रोहतास में बहू ने खाने में जहरीला पदार्थ मिलाकर पति-देवर-ससुर की हत्या कर दी है. घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का है.

Published : September 19, 2025 at 1:08 PM IST

रोहतास: बिहार के रोहतास से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. दअरसल यहां एक बहू ने खाने में जहरीला पदार्थ मिला दिया है. जिससे पति, ससुर और देवर की मौत हो गई है. घटना अगरेर क्षेत्र में घटित हुई है.

बहू ने खाने में मिलाया जहरीला पदार्थ: पुलिस के मुताबिक मृतकों की पहचान विशाल और बेचन चौधरी के रूप में है. आरोपी बहू की शादी इसी साल के अप्रैल महीना में विशाल (मृतक) के साथ हुई थी. पारिवारिक विवाद में आरोपी बहू ने खाने में जहरीला पदार्थ मिला दिया.

बहू ने खाने में मिलाया जहरीला पदार्थ (ETV Bharat)

घटनास्थल से मिला पत्र: घटना की सूचना मिलने के बाद हमारी टीम मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की. इसी बीच बेचैन चौधरी (मृतक ससुर) द्वारा लिखा एक पत्र और कुछ खाने पीने का सामान बरामद हुआ.

राजमिस्त्री के काम से जुड़ा था परिवार: पुलिस ने बताया कि यह सब काफी गरीब परिवार के हैं. अगरेर में एक किराए के मकान में पूरा परिवार रहता है. मूल रूप से यह लोग बक्सर जिला के धनसोई के निवासी हैं और राजमिस्त्री का काम से जुड़े थे.

क्या कहते हैं SDPO?: SDPO- 2 कुमार वैभव ने बताया कि देवर विकास को इलाज के लिए सदर अस्पताल से हायर सेंटर रेफर किया गया था, लेकिन पैसे के अभाव में वो लोकल अस्पतालों में अपना इलाज कर रहा है, जहां उसकी मौत हो गई है.

मामले की जांच में जुटी पुलिस (ETV Bharat)

बहू गिरफ्तार: SDPO- 2 कुमार वैभव ने आगे बताया कि इस मामले में बहू को गिरफ्तार कर लिया गया है और मां को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, क्योंकि इस प्रकरण में महिला की मां की भी संलिप्तता बताई जा रही है. फिलहाल हमारे द्वारा एफएसएल टीम को बुला लिया गया है. खाना और ब्लड सैंपल को कलेक्ट कर जांच के लिए भेजा जा रहा है.

''पारिवारिक विवाद में महिला ने अपने पति, ससुर और देवर को जहर दे दिया है. जिससे तीनों लोगों की मौत हो गई है. मृतक ससुर बेचन चौधरी ने मरने से पहले एक पत्र भी लिखकर छोड़ा है. जिससे पुलिस ने कब्जे में ले लिया है. - SDPO- 2 कुमार वैभव

