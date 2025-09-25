ETV Bharat / state

बिहार में महिला ने दो बच्चों संग नदी में लगाई छलांग, खुद बची, बह गए बच्चे

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर के पियर थाना क्षेत्र में बुधवार को एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई. पिलखी पुल से एक महिला ने अपने दो छोटे बच्चों के साथ बूढ़ी गंडक नदी में छलांग लगा दी. इस अचानक हुई घटना से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों ने तत्काल नाव की मदद से महिला को नदी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन उसके दोनों बच्चे अब तक लापता हैं.

महिला ने बच्चों संग नदी में लगाई छलांग: जानकारी के अनुसार, महिला का नाम नीलम देवी है, जो पियर थाना क्षेत्र के सिमरा गांव की निवासी है. बताया जा रहा है कि नीलम लंबे समय से जमीन विवाद को लेकर मानसिक रूप से परेशान थी। घटना के दिन गांव में इस विवाद को लेकर पंचायत भी हुई थी. परिजनों का कहना है कि इस पंचायत में नीलम के साथ अभद्र व्यवहार हुआ, जिसने उसे इस खौफनाक कदम की ओर धकेल दिया.

महिला ने दो बच्चों संग नदी में लगाई छलांग (ETV Bharat)

परिजनों का गंभीर आरोप: नीलम के परिजन रोहित कुमार ने बताया कि पंचायत के दौरान पड़ोसियों ने नीलम के साथ गाली-गलौज की और उसे जान से मारने की धमकी दी. इस मानसिक दबाव के कारण नीलम ने यह आत्मघाती कदम उठाया. परिजनों का कहना है कि जमीन विवाद ने नीलम को इस कदर तोड़ दिया कि उसने अपने बच्चों के साथ नदी में छलांग लगा दी.

"पंचायत में पड़ोसियों ने नीलम के साथ गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी. इसी मानसिक दबाव के कारण उसने बच्चों के साथ नदी में छलांग लगा दी."- रोहित कुमार, परिजन

SDRF ने शुरू किया रेस्क्यू: बच्चों की तलाश के लिए SDRF की टीम ने बूढ़ी गंडक नदी में रेस्क्यू अभियान शुरू किया. बुधवार रात अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू कार्य को रोकना पड़ा, लेकिन गुरुवार सुबह से टीम ने फिर से तलाश शुरू कर दी है. SDRF की टीमें लगातार नदी में बच्चों को खोजने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है.