बिहार में महिला ने दो बच्चों संग नदी में लगाई छलांग, खुद बची, बह गए बच्चे
मुजफ्फरपुर में महिला ने अपने दो बच्चों के साथ बूढ़ी गंडक नदी में छलांग लगा दी. महिला को बचा लिया गया, लेकिन बच्चे लापता हैं.
Published : September 25, 2025 at 10:24 AM IST
मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर के पियर थाना क्षेत्र में बुधवार को एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई. पिलखी पुल से एक महिला ने अपने दो छोटे बच्चों के साथ बूढ़ी गंडक नदी में छलांग लगा दी. इस अचानक हुई घटना से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों ने तत्काल नाव की मदद से महिला को नदी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन उसके दोनों बच्चे अब तक लापता हैं.
महिला ने बच्चों संग नदी में लगाई छलांग: जानकारी के अनुसार, महिला का नाम नीलम देवी है, जो पियर थाना क्षेत्र के सिमरा गांव की निवासी है. बताया जा रहा है कि नीलम लंबे समय से जमीन विवाद को लेकर मानसिक रूप से परेशान थी। घटना के दिन गांव में इस विवाद को लेकर पंचायत भी हुई थी. परिजनों का कहना है कि इस पंचायत में नीलम के साथ अभद्र व्यवहार हुआ, जिसने उसे इस खौफनाक कदम की ओर धकेल दिया.
परिजनों का गंभीर आरोप: नीलम के परिजन रोहित कुमार ने बताया कि पंचायत के दौरान पड़ोसियों ने नीलम के साथ गाली-गलौज की और उसे जान से मारने की धमकी दी. इस मानसिक दबाव के कारण नीलम ने यह आत्मघाती कदम उठाया. परिजनों का कहना है कि जमीन विवाद ने नीलम को इस कदर तोड़ दिया कि उसने अपने बच्चों के साथ नदी में छलांग लगा दी.
"पंचायत में पड़ोसियों ने नीलम के साथ गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी. इसी मानसिक दबाव के कारण उसने बच्चों के साथ नदी में छलांग लगा दी."- रोहित कुमार, परिजन
SDRF ने शुरू किया रेस्क्यू: बच्चों की तलाश के लिए SDRF की टीम ने बूढ़ी गंडक नदी में रेस्क्यू अभियान शुरू किया. बुधवार रात अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू कार्य को रोकना पड़ा, लेकिन गुरुवार सुबह से टीम ने फिर से तलाश शुरू कर दी है. SDRF की टीमें लगातार नदी में बच्चों को खोजने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है.
क्या है घटना की वजह: नीलम देवी इस घटना के बाद गहरे मानसिक आघात में हैं. वह फिलहाल ज्यादा कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हैं. पुलिस और स्थानीय प्रशासन उसकी देखभाल कर रही है और उसके बयान का इंतजार कर रहे हैं. बयान से घटना के सटीक कारणों का पता लगाया जा सकेगा. पुलिस जमीन विवाद से जुड़े तथ्यों की भी जांच कर रही है.
परिवार और ग्रामीणों में उम्मीद: नीलम के परिवार और सिमरा गांव के लोग बच्चों के सुरक्षित मिलने की उम्मीद लगाए हुए हैं. पूरे गांव में इस घटना को लेकर शोक और तनाव का माहौल है. ग्रामीण इस बात से भी आक्रोशित हैं कि जमीन विवाद जैसी छोटी बात ने इतना बड़ा हादसा करा दिया. पुलिस ने ग्रामीणों से शांति बनाए रखने की अपील की है और आश्वासन दिया है कि बच्चों को जल्द से जल्द खोज लिया जाएगा.
पुलिस और प्रशासन का त्वरित एक्शन: घटना की सूचना मिलते ही पियर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर ने बताया कि स्थानीय लोगों की तत्परता से नीलम को सुरक्षित बचा लिया गया है. हालांकि, दोनों बच्चों की तलाश अब तक जारी है. पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और सभी संभावित पहलुओं की जांच शुरू कर दी है.
"घटना की जानकारी मिली थी कि एक महिला ने दो बच्चों के साथ नदी में छलांग लगाई. स्थानीय ग्रामीणों की मदद से महिला को सुरक्षित निकाल लिया गया है. दोनों बच्चों की तलाश जारी है. रात में अंधेरा होने के कारण SDRF ने रेस्क्यू रोक दिया था, आज सुबह से फिर शुरू किया गया है."-राजेश सिंह प्रभाकर, ग्रामीण एसपी
