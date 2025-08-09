बांदा: रक्षाबंधन पर घरेलू कलह चलते एक महिला अपने तीन बच्चों के साथ नहर में कूद गई. चारों की मौत हो गई. पुलिस ने कई घंटे की मशक्कत के बाद महिला और उसके तीनों बच्चों के शवों को नहर से बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया.
घरेलू वजह को लेकर हुआ था झगड़ा: एएसपी शिव राज ने कहा कि शुक्रवार की रात में महिला का अपने पति से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था. शनिवार को महिला अपने तीन बच्चों को लेकर सुबह घर से चली गई. इनके बारे में पता नहीं चला, तो खोजबीन शुरू की गई.
पुलिस ने महिला के पति को हिरासत में लिया: नहर की पटरी पर इन सभी के कपड़े रखे मिले. इसके बाद नहर में कूदने की आशंका के आधार पर पुलिस ने गोताखोरों से इनकी तलाश शुरू कराई. सभी के शव नहर से बरामद किये गए. पुलिस ने महिला के पति को हिरासत में लिया है.
नरैनी क्षेत्र के रिसौरा गांव में हुई घटना: मामला नरैनी कोतवाली क्षेत्र के रिसौरा गांव का है. रीना नाम की महिला शनिवार की सुबह अपने दो बेटों हिमांशु 9 वर्ष, प्रिंस 3 वर्ष और बेटी अंशी 5 वर्ष के साथ कुछ सामान लेकर अपने घर से चली आई. देर हो गयी, तो परिजन उनकी तलाश में निकले.
नहर किनारे मिली चूड़ियां, कंगन, चप्पल और कपड़े: केन नहर पटरी के किनारे चूड़ियां, कंगन, चप्पल और कपड़े लोगों को पड़े मिले. इसके बाद लोगों ने नहर में कूदने की आशंका को लेकर पुलिस को जानकारी दी. इसके बाद गोताखोर ने नहर में तलाश की. खोजबीन के दौरान चारों के शव कपड़े से एक दूसरे से बंधे हुए मिले.
पति से पुलिस कर रही पूछताछ: अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज ने कहा कि एक महिला अपने 3 बच्चों के साथ सुबह घर से निकली थी. उसने तीन बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली. चारों के शवों को बरामद कर लिया गया है. पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.
