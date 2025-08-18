ETV Bharat / state

गाजियाबाद: कुत्ते को बचाने में महिला दरोगा की मौत, IAS बनना चाहती थीं ऋचा - WOMAN INSPECTOR DIES IN ACCIDENT

दिल्ली समेत देशभर में तेज रफ्तारी, लापरवाही और नशे की हालत में गाडी चलाने के कारण सड़क हादसे पेश आते रहते हैं.

गाजियाबाद में तैनात महिला दरोगा की मौत
गाजियाबाद में तैनात महिला दरोगा की मौत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 18, 2025 at 2:24 PM IST

Updated : August 18, 2025 at 2:37 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में तैनात महिला दरोगा की सड़क हादसे में मौत हो गई. 2023 बैच की महिला दरोगा ऋचा सचान थाने से ड्यूटी के बाद अपने निवास पर जा रहीं थी. रास्ते में कुत्ता आ गया, जिसको बचाने के चक्कर में महिला दरोगा की बुलेट का बैलेंस बिगड़ गया और दूसरे वहां से जाकर टकरा गई. इस दौरान पीछे से आ रहे वाहन ने महिला दरोगा को टक्कर मार दी. महिला दरोगा के गंभीर चोट लगी. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल महिला दरोगा को अस्पताल में भर्ती कराया. जहां पर महिला दरोगा को मृत घोषित कर दिया गया. घटना देर रात तकरीबन दो बजे की बताई जा रही है.

गाजियाबाद में तैनात महिला दरोगा की मौत:

जानकारी के मुताबिक ऋचा सचान मूल रूप से कानपुर की रहने वाली हैं. घटना की जानकारी मिलते ही महिला दरोगा के परिजन गाजियाबाद पहुंचे हैं. फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. ऋचा सचान गाजियाबाद की कवि नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत शास्त्री नगर पुलिस चौकी पर तैनात थी. ऋचा की ये पहली पोस्टिंग थी. बताया जा रहा है कि ऋचा यूपीएससी की तैयारी कर रही थी और आईएएस बनना चाहती थी. इसी बीच 2023 में उनकी पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति हो गई.

भास्कर वर्मा, एसीपी कवि नगर, गाजियाबाद (ETV Bharat)

कुत्ते को बचाने में हादसा:

"2023 बैच की महिला दरोगा ऋचा सचान गाजियाबाद कमिश्नरेट के थाना कवि नगर में तैनात थी. 17/18 अगस्त 2025 की रात्रि में ऋचा सचान थाने से अपने घर जा रही थी. बताया जा रहा है कि दुपहिया वाहन से घर जाने के दौरान रास्ते में कुत्ते को बचाने के चक्कर में ऋचा दूसरे वाहन से टकरा गई. तत्काल रिचा को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां उन्हें डॉक्टर के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया." -भास्कर वर्मा, एसीपी कवि नगर-

बता दें कि आवारा कुत्तों को लेकर देशभर में एक बहस छिड़ी है जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से दिल्ली से आवारा कुत्तों को शेल्डर होम में भेजा जा रहा तो वहीं इसके विरोध में पशु प्रेमियों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है. सवाल वहीं है, कि आखिर जब आवारा पशु के चलते लोगों की जान जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन ? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से इस तरह के हादसों में कमी आएगी.

