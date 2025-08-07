खगड़िया: बिहार के खगड़िया के पसराहा थाना क्षेत्र में एक गंभीर चिकित्सा लापरवाही का मामला सामने आया है. कथित तौर पर गलत गर्भपात प्रक्रिया के बाद एक महिला कोमा में चली गई है. इस मामले में महिला के पति ने परबत्ता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत सहायक नर्स (एएनएम) पर गंभीर आरोप लगाये हैं.

गर्भावस्था की जांच कराने गई थी महिला: महिला का पति उसकी गर्भावस्था की जांच के लिए उसे परबत्ता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गया था. जहां पदस्थापित एएनएम से उन्होंने संपर्क किया था, जिसने जांच के बाद दावा किया कि महिला तीन महीने की गर्भवती हैं और बच्चे की स्थिति गंभीर होने के कारण एबॉर्शन करना पड़ेगा. जब पति ने सवाल किया कि ये काम डॉक्टर का है, तो एएनएम ने दावा किया कि उन्होंने पहले भी कई गर्भपात सफलतापूर्वक किए हैं और कोई समस्या नहीं होगी.

महिला के आंत में हुआ छेद: महिला के पति के अनुसार, उनकी पत्नी स्वस्थ थी और चलकर एएनएम के मेडिकल हॉल पहुंची थी. हालांकि इलाज के दौरान नर्स ने कथित तौर पर महिला के गर्भाशय और आंत में छेद कर दिया, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई और वो कोमा में चली गई. महिला के पति ने तुरंत उसे बेगूसराय के हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां वह अभी भी कोमा में हैं.

"मेरी पत्नी स्वस्थ थी और चलकर नर्स के मेडिकल हॉल पहुंची थी. वहीं इलाज के दौरान नर्स ने मेरी पत्नी के गर्भाशय और आंत में छेद कर दिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई और वे कोमा में चली गई. मैंने ने तत्काल अपनी पत्नी को बेगूसराय के हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है."-महिला का पति

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की प्रतिक्रिया: परबत्ता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की प्रभारी डॉ. कशिश ने इस मामले को लेकर बताया कि उन्हें फिलहाल इस बात की सूचना नहीं है. आगे उन्होंने कहा कि नर्स अस्पताल आए मरीजों को बहला-फुसलाकर अपने घर या निजी क्लिनिक में इलाज करती हैं, जो गैरकानूनी है. उन्होंने स्पष्ट किया कि गर्भपात जैसे कार्य केवल डॉक्टर ही कर सकते हैं, और नर्स का ऐसा करना नियमों का उल्लंघन है.

"मुजे इस विषय में कोई जानकारी नहीं है. लोगों को नर्स बरगलाकर अपने घर पर इलाज के लिए चली जाती है और लोग बेवकूफ बनकर उसके घर पर जाकर इलाज कराने लगते हैं. जो काम डॉक्टर का है, वह नर्स कैसे कर सकती है."- डॉ. कशिश, प्रभारी डॉक्टर, परबत्ता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र

पति ने की पुलिस में शिकायत: महिला के पति ने परबत्ता थाने में एएनएम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और सख्त कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है. परबत्ता थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि इस मामले में पीड़ित महिला के पति ने आवेदन दिया है. उसने ये भी बताया है कि उसके अब तक 450000 रुपये खर्च हो चुके हैं. जिसके बाद मामले की जांच की जा रही है.

"महिला के साथ एएनएम के द्वारा इलाज के दौरान लापरवाही को लेकर एक मामला दर्ज कराया गया है. जांच करने के बाद कार्रवाई की जाएगी."- अरविंद कुमार, थानाध्यक्ष, परबत्ता

