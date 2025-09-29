ETV Bharat / state

मॉडर्न बहू ज्यादा ज्वेलरी पहनकर जाती थी जिम; सास ने सबक सिखाने के लिए बदमाशों से करवाई लूट, तीन आरोपी गिरफ्तार

बहु पूजा और सास रेखा के बीच अक्सर होता था झगड़ा ( Photo Credit: Muzaffarnagar Police )

पुरकाजी थाने में FIR हुई दर्ज: एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने कहा, हरिद्वार के मंगलौर थाना क्षेत्र की मोहम्मदपुर जट की रहने वाली पूजा पत्नी गोपाल ने पुरकाजी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. पूजा ने बताया था कि रविवार सुबह करीब 9.30 बजे वह हरिद्वार के थाना मंगलौर क्षेत्र के बुढ़पुर जट निवासी वीर सिंह के ई-रिक्शा में बैठकर पुरकाजी के गांव नूरनगर में हकीम के पास जा रही थी.

सास-बहू में अक्सर होता था झगड़ा: मुजफ्फरनगर एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि सास रेखा और बहू पूजा के बीच अक्सर किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा रहता था. पूजा मॉडर्न ख्यालात की है. वह महंगे कपड़े और जेवर पहनकर जिम जाती थी. इससे उसकी सास रेखा नाराज रहती थी.

मुजफ्फरनगर: पुरकाजी थाना क्षेत्र में एक महिला के जेवर लूटने का मामला सामने आया. पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि मॉडर्न बहू की आदतों से नाराज सास ने अपने परिचित बदमाशों के जरिए लूट करवाई थी. 12 घंटे में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लूटी गई ज्वेलरी बरामद की. एक अभियुक्त फरार है.

तीन जोड़ी बालियां और लॉकेट लूटा: नूरनगर में बाइक सवार दो युवकों ने ई-रिक्शा रुकवा कर उससे सोने की तीन जोड़ी बाली और लॉकेट लूट लिया. पीड़िता ने लूट में ई-रिक्शा चालक वीर के शामिल होने का शक जताया था. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर एसआई निशा की अगुआई में टीम गठित की थी. शक के आधार पर ई-रिक्शा ड्राइवर वीर को हिरासत में लिया. पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल लिया है.

लूटे गये जेवरात बरामद (Photo Credit: Muzaffarnagar Police)

अंकुर कुमार, वंश और वीर गिरफ्तार: उसने साथियों के नाम बताए. पुलिस ने थाना मंगलौर क्षेत्र के मोहम्मद जट निवासी अंकुर कुमार और मंडावली निवासी वंश को भी गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में पता चला कि वीर सिंह और अंकुर का पूजा के घर आना-जाना था. पूजा की सास रेखा उन्हें जानती थी. रेखा ने उनसे कहा था कि उसकी बहू पूजा अधिक जेवर पहनती है. जिम भी जाती है. उसे यह सब पसंद नहीं है.

पुलिस ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार (Photo Credit: Muzaffarnagar Police)

सास ने बहू को लूटने का बनाया था प्लान: उसने बहू पूजा को सबक सिखाने के लिए वीर और अंकुर के साथ लूट की प्लानिंग बनाई. आरोपियों को भी रुपयों की जरूरत थी, इसलिए वह तैयार हो गए. प्लानिंग के मुताबिक रेखा ने वीर सिंह, अंकुश, वंश और रजत को बहू पूजा के घर से निकलने की सूचना दी थी. काशी ने वंश और वीर सिंह की मदद से इस लूट की वारदात को अंजाम दिया.

फरार आरोपी को ढूंढ रही पुलिस: मुजफ्फरनगर एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने कहा कि पुलिस की टीम ने 12 घंटे के अंदर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. उनके पास से लूटी की ज्वेलरी बरामद कर ली गयी. एक अभियुक्त रजत उर्फ रघु अभी फरार है. उसकी तलाश की जा रही है.

