धनबाद: भू-धंसान और अग्निप्रभावित क्षेत्र में कब कहां गोफ बन जाए और जमीन धंस जाए, यह कोई नहीं जानता है. इन क्षेत्रों में रहने वाले हजारों लोगों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है. ताजा मामला केंदुआ कुसुंडा एरिया 6 के गोधर में घटित हुई है. यहां अंजू देवी नामक महिला घर के बाहर कपड़ा डाल रही थी कि अचानक पैर के नीचे की जमीन धंस गई और वह जमीन के अंदर समा गई.

घटना के समय घर में महिला के अलावा कोई नहीं था. इसी बीच मनोज यादव दूध देने घर आया. घर में किसी को न देखकर वह बाहर बैठ गया. तभी अचानक उसकी नजर घर के सामने बने गड्ढे पर पड़ी. उसने अंदर देखा तो महिला के कराहने की आवाज सुनाई दी. इसके बाद मनोज ने लोगों को मौके पर बुलाया और महिला को बाहर निकालने की कोशिश शुरू की. करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार महिला को बाहर निकाल लिया गया.

इधर, घटना की जानकारी मिलने पर विधायक राज सिन्हा, केंदुआडीह थाना की पुलिस, BCCL की टीम मौके पर पहुंची और महिला के परिजनों से घटना की जानकारी ली. BCCL की टीम फिलहाल गोफ स्थल की भराई करने की बात कह रही है. इस घटना से पूरा परिवार दहशत में है. लोगों ने दूसरे स्थान पर शिफ्ट करने की मांग की है.

इस बीच, पीड़िता अंजू देवी ने बताया कि हम अपने घर के पास कपड़े सुखा रहे थे. अचानक मेरे पैरों तले जमीन धंस गई और हम गड्ढे में गिर गए. इसी बीच मनोज घर पर आया हुआ था और उसने मेरी आवाज सुनी ली. इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से हमें सुरक्षित बाहर निकाला गया.

कब-कब हुई भू-धंसान की घटना

27 सितंबर 1995:- केंदुआ से झरिया जाने वाली सड़क के किनारे न्यू धौड़ा में जमीन फटी थी. इस दौरान एक दंपती अपने घर में सो रहे थे, तभी कमरे के नीचे की जमीन फट गई और दोनों अंदर समा गए.

24 मई 2017:- इस दिन झरिया के इंदिरा चौक पर सड़क किनारे जोरदार आवाज के साथ धरती फटी और बाप-बेटे दोनों समा गए.

15 अगस्त 2023 :- स्वतंत्रता दिवस के दिन जोगता थाना क्षेत्र में एक भयावह भू-धंसान की घटना हुई थी. अचानक रात दो से ढाई बजे के बीच जमीन फटी और मकान के साथ दो युवक जमीन के अंदर समा गया.

