मुझे मेरी पत्नी से बचाओ, नहीं तो करा देगी धर्म परिवर्तन... मेरठ पुलिस से लगाई गुहार, बोला- नाम बदलकर की शादी, अब धमकी दे रही - MEERUT NEWS

मेरठ में शादी के बाद धार्मिक पहचान छिपाने का मामला सामने आया है. पीड़ित पति ने पुलिस से गुहार लगाई है.

आरोप है कि पत्नी शादी के बाद धर्म परिवर्तन का दबाव बना रही.
आरोप है कि पत्नी शादी के बाद धर्म परिवर्तन का दबाव बना रही. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 22, 2025 at 8:24 PM IST

Updated : August 22, 2025 at 8:45 PM IST

मेरठ : दौराला थाना क्षेत्र में नाम और धर्म बदलकर शादी करने का मामला सामने आया है. टांडा के रहने वाले नितिन शर्मा ने पुलिस अधीक्षक मेरठ को प्रार्थनापत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है. नितिन का कहना है कि ससुरालवाले धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहे हैं. बात नहीं मानने पर धमकी दी जा रही है. नितिन ने हिंदूवादी संगठनों से भी इंसाफ की गुहार लगाई है.

हिंदू रीति-रिवाज से शादी की : नितिन ने बताया, सरधना के रहने वाले पंडित नरेंद्र शर्मा से उसकी जान पहचान है. मैंने उनसे शादी कराने को कहा. नरेंद्र शर्मा ने मोदिपुरम के रहने वाले एक परिवार से मुलाकात कराया. शादी फिक्स की. उस समय लड़की का नाम भारती, मां का नाम आशा देवी और बहन का नाम अप्पू बताया गया. 28 नवंबर 2024 को हिंदू रीति-रिवाज से शादी हुई.

पीड़ित पति ने मदद के लिए पुलिस से गुहार लगाई है. (Video Credit; ETV Bharat)

शादी के बाद व्यवहार में आया बदलाव : नितिन ने बताया, शादी के कुछ दिनों बाद पत्नी भारती के व्यवहार में बदलाव आने लगा. वह घर में रखी भगवान की मूर्तियों से कोई लगाव नहीं रखती थी. पूजा भी नहीं करती थी. कुछ दिनों बाद भारती अपने मायके चली गई. जब पत्नी को ससुराल लेने पहुंचा तो उसके घर का माहौल अजीब लगा. वह साथ नहीं आई. इसके बाद पत्नी से बात की तो उसने मां और बहन से बात करने को कहा.

धर्म परिवर्तन के बदले मांगे रुपये : नितिन ने कहा, जब सास से बात की तो उन्होंने धर्म परिवर्तन करने को कहा. ये बात सुनते ही पैरों तले जमीन खिसक गई. धर्म परिवर्तन नहीं करने पर 15 लाख रुपये की मांग की जा रही है. उसकी पत्नी का नाम भारती नहीं मुस्कान है और सास का नाम छोटी बेगम, जबकि साली का नाम नाम आफरीन है.

पहले भी की थी शादी : अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष आदेश चौधरी ने कहा कि मुस्लिम लड़की ने हिंदू नाम बताकर नितिन शर्मा से हिंदू रीति रिवाज से शादी की और बाद में दबाव बनाकर युवक का धर्म परिवर्तन करना चाहती है. पुलिस प्रशासन से मांग है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही हो.

पुलिस कर रही जांच : उन्होंने बताया कि महिला ने मुजफ्फरनगर में पहली शादी की थी. उसे छोड़कर नितिन से दूसरी शादी की. उसने अपना नाम और धर्म छिपाकर धोखा दिया है. आरोपियों के खिलाफ हमारे पास पूरे सबूत हैं. एसएसपी डॉ. विपिन ताडा का कहना है कि इस पूरे मामले में थाना प्रभारी को जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिये गये हैं.

