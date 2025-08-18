ETV Bharat / state

वाराणसी में डिलीवरी के लिए पहुंची गर्भवती को जिला महिला अस्पताल से भगाया, परिसर में टीन शेड के नीचे हुआ बच्चे का जन्म - VARANASI DISTRICT WOMEN HOSPITAL

जिला महिला अस्पताल की मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका डॉ. नीना वर्मा ने कहा कि लापरवाही के मामले में स्टाफ नर्स से स्पष्टीकरण मांगा गया है.

Photo Credit: ETV Bharat
स्टाफ नर्स से मांगा गया स्पष्टीकरण (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 18, 2025 at 7:13 PM IST

2 Min Read

वाराणसी: बनारस में जिला महिला अस्पताल की लापरवाही सामने आई है. बनारस के कबीर चौरा जिला महिला अस्पताल में प्रसव कराने पहुंची गर्भवती को अस्पताल से भागने का आरोप लगा है. अस्पताल परिसर में मौजूद टीन शेड के नीचे महिला का प्रसव हुआ.

इसका वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने अपनी गलती मानी. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
जिला महिला अस्पताल की लापरवाही सामने आई (Photo Credit: ETV Bharat)

रविवार शाम को गर्भवती अस्पताल पहुंची थी: मामला रविवार की देर शाम का है. पीड़िता रिजवाना ने बताया कि, उनको प्रसव पीड़ा हो रही थी, इसीलिए वह जिला महिला अस्पताल के नए वार्ड में गईं. वहां उन्होंने अपनी समस्या बताई, लेकिन वहां मौजूद डॉक्टर ने उनको भर्ती करने से मना कर दिया. उन्हें वहां से भगा दिया.

सीढ़ियों पर महिला ने बच्चों को जन्म दिया: इसके बाद वह पुराने ओपीडी में पहुंची. वहां डॉक्टर को अपनी समस्या बताईं, लेकिन वहां से भी उन्हें भगा दिया गया. कहा गया कि यहां इलाज नहीं होगा, BHU चली जाओ. इस दौरान पर्चा काउंटर के पास सीढ़ी पर टीन शेड के नीचे उन्होंने बच्चों को जन्म दिया. इसके बाद एक स्टाफ नर्स आकर नाल काटी और उन्हें अंदर लेकर गई. उनके बच्चे को वहां आईसीयू में रखा भी नहीं जा रहा था, लेकिन उनके परिजनों ने हंगामा किया, जिसके बाद उसे आईसीयू में रखा गया.

स्टाफ नर्स से स्पष्टीकरण मांगा गया: जिला महिला अस्पताल की मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. नीना ने कहा कि यह मामला हमारे संज्ञान में है. रविवार को यह महिला आई थी. उनका प्लेसेंटा बाहर था. अस्पताल में मौजूद स्टाफ नर्स ने बिना किसी को बताए ही उन्हें BHU जाने के लिए कह दिया. उन्होंने बच्चे को जन्म दिया. वहां मौजूद एक स्टाफ नर्स ने उनकी डिलीवरी कराई और फिर उन्हें अस्पताल में एडमिट किया. स्टाफ नर्स से स्पष्टीकरण मांगा गया है. इसके साथ जांच के लिए एक कमेटी गठित की गयी है.


