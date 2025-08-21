पलामू: मध्य प्रदेश के छतरपुर की रहने वाली एक महिला के साथ ट्रक ड्राइवर ने 13 दिनों तक सामूहिक दुष्कर्म किया. पलामू पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए दोनों ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया. दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं. घटना की जानकारी मिलने के बाद पीड़ित के परिजन भी पलामू पहुंच गए हैं.

गाड़ियों की जांच के दौरान हुआ खुलासा

दरअसल, पलामू के पड़वा थाना क्षेत्र में पुलिस नियमित गस्त में गाड़ियों की जांच कर रही थी. इसी क्रम में छह चक्का ट्रक को पुलिस ने रोका और उसकी जांच करने लगी. जांच के क्रम में ट्रक के अंदर एक महिला संदिग्ध हालत में पुलिस को दिखी. मामला संदिग्ध लगने के बाद पुलिस ट्रक को थाना ले गई. इस दौरान महिला पुलिसकर्मी ने ट्रक सवार महिला से पूछताछ की, जिसमें दुष्कर्म की घटना का खुलासा हुआ.

पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के रामपुर जिला के सैन्यनगर थाना क्षेत्र के नयागांव के रहने वाले सतपाल सिंह, उत्तरप्रदेश के मुरादाबाद जिला के रहने वाले ओमवीर को गिरफ्तार किया है. बताया जाता है कि पीड़ित महिला साफ सफाई का कार्य करती थी. करीब दो महीने पहले सतपाल सिंह के साथ उसका परिचय हुआ था.

इधर, पड़वा के थाना प्रभारी अंचित कुमार ने बताया कि सात अगस्त को सतपाल सिंह और ओमवीर ने मिलकर पीड़ित महिला को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश कर दिया था. बाद में दोनों ने महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और उसे ट्रक में बंधक बनाकर रखे हुए था. इस दौरान दोनों ने महिला के साथ दुष्कर्म करता रहा.

