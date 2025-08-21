ETV Bharat / state

मध्यप्रदेश की महिला से 13 दिन तक सामूहिक दुष्कर्म, ट्रक में बंधक बनाकर रखा था आरोपी - MP WOMAN MOLESTED

मध्यप्रदेश की एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है. पलामू पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

woman-from-madhya-pradesh-molested-accused-arrested-in-palamu
प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 21, 2025 at 10:14 PM IST

2 Min Read

पलामू: मध्य प्रदेश के छतरपुर की रहने वाली एक महिला के साथ ट्रक ड्राइवर ने 13 दिनों तक सामूहिक दुष्कर्म किया. पलामू पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए दोनों ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया. दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं. घटना की जानकारी मिलने के बाद पीड़ित के परिजन भी पलामू पहुंच गए हैं.

गाड़ियों की जांच के दौरान हुआ खुलासा

दरअसल, पलामू के पड़वा थाना क्षेत्र में पुलिस नियमित गस्त में गाड़ियों की जांच कर रही थी. इसी क्रम में छह चक्का ट्रक को पुलिस ने रोका और उसकी जांच करने लगी. जांच के क्रम में ट्रक के अंदर एक महिला संदिग्ध हालत में पुलिस को दिखी. मामला संदिग्ध लगने के बाद पुलिस ट्रक को थाना ले गई. इस दौरान महिला पुलिसकर्मी ने ट्रक सवार महिला से पूछताछ की, जिसमें दुष्कर्म की घटना का खुलासा हुआ.

पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के रामपुर जिला के सैन्यनगर थाना क्षेत्र के नयागांव के रहने वाले सतपाल सिंह, उत्तरप्रदेश के मुरादाबाद जिला के रहने वाले ओमवीर को गिरफ्तार किया है. बताया जाता है कि पीड़ित महिला साफ सफाई का कार्य करती थी. करीब दो महीने पहले सतपाल सिंह के साथ उसका परिचय हुआ था.

इधर, पड़वा के थाना प्रभारी अंचित कुमार ने बताया कि सात अगस्त को सतपाल सिंह और ओमवीर ने मिलकर पीड़ित महिला को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश कर दिया था. बाद में दोनों ने महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और उसे ट्रक में बंधक बनाकर रखे हुए था. इस दौरान दोनों ने महिला के साथ दुष्कर्म करता रहा.

ये भी पढ़ें: शिक्षक ने नौवीं की छात्रा के साथ किया दुष्कर्म! दर्ज हुई गंभीर धाराओं में एफआईआर

खूंटी में पांच साल की मासूम से दुष्कर्म, खून से लथपथ हालत में लौटी घर, स्थिति गंभीर

गुमला में परेड देखने गई नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

पलामू: मध्य प्रदेश के छतरपुर की रहने वाली एक महिला के साथ ट्रक ड्राइवर ने 13 दिनों तक सामूहिक दुष्कर्म किया. पलामू पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए दोनों ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया. दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं. घटना की जानकारी मिलने के बाद पीड़ित के परिजन भी पलामू पहुंच गए हैं.

गाड़ियों की जांच के दौरान हुआ खुलासा

दरअसल, पलामू के पड़वा थाना क्षेत्र में पुलिस नियमित गस्त में गाड़ियों की जांच कर रही थी. इसी क्रम में छह चक्का ट्रक को पुलिस ने रोका और उसकी जांच करने लगी. जांच के क्रम में ट्रक के अंदर एक महिला संदिग्ध हालत में पुलिस को दिखी. मामला संदिग्ध लगने के बाद पुलिस ट्रक को थाना ले गई. इस दौरान महिला पुलिसकर्मी ने ट्रक सवार महिला से पूछताछ की, जिसमें दुष्कर्म की घटना का खुलासा हुआ.

पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के रामपुर जिला के सैन्यनगर थाना क्षेत्र के नयागांव के रहने वाले सतपाल सिंह, उत्तरप्रदेश के मुरादाबाद जिला के रहने वाले ओमवीर को गिरफ्तार किया है. बताया जाता है कि पीड़ित महिला साफ सफाई का कार्य करती थी. करीब दो महीने पहले सतपाल सिंह के साथ उसका परिचय हुआ था.

इधर, पड़वा के थाना प्रभारी अंचित कुमार ने बताया कि सात अगस्त को सतपाल सिंह और ओमवीर ने मिलकर पीड़ित महिला को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश कर दिया था. बाद में दोनों ने महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और उसे ट्रक में बंधक बनाकर रखे हुए था. इस दौरान दोनों ने महिला के साथ दुष्कर्म करता रहा.

ये भी पढ़ें: शिक्षक ने नौवीं की छात्रा के साथ किया दुष्कर्म! दर्ज हुई गंभीर धाराओं में एफआईआर

खूंटी में पांच साल की मासूम से दुष्कर्म, खून से लथपथ हालत में लौटी घर, स्थिति गंभीर

गुमला में परेड देखने गई नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

For All Latest Updates

TAGGED:

MP महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्मWOMAN MOLESTEDमध्यप्रदेश महिला से दुष्कर्मPALAMU POLICEMP WOMAN MOLESTED

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हफ्ते में एक दिन का आराम और मनोरंजन का पूरा इंतजाम! जानें, मवेशियों के प्रति किसानों की ये अनोखी परंपरा

ऐसा गांव जहां आज तक नहीं बनी सड़क, ग्रामीणों का आरोप- नक्शे में रोड पर जमीन पर नहीं!

वीर सपूतों की कुर्बानी की याद दिलाता है रांची का शहीद स्थल, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में थी अहम भूमिका

चेरो साम्राज्यः राजा से मजदूर तक की कहानी!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.