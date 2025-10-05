ETV Bharat / state

कानपुर रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से गिरी महिला, फिर ऐसे बची जान...

घटना का सीसीटीवी वीडियो आया सामने, पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं.

नेताजी एक्सप्रेस में चलती ट्रेन से गिरी महिला
नेताजी एक्सप्रेस में चलती ट्रेन से गिरी महिला (Photo Credit : ETV Bharat)
Published : October 5, 2025 at 12:38 PM IST

कानपुर: कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर नेताजी एक्सप्रेस में चढ़ने के दौरान एक महिला ट्रेन से प्लेटफार्म पर गिर गई. इस दौरान प्लेटफार्म पर मौजूद रेलवे सुरक्षा बल के दरोगा और लोगों ने समय रहते महिला को खींच लिया. इससे उनकी जान बच सकी. इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. महिला पश्चिम बंगाल की रहने वाली बताई जा रही है. महिला को हल्की चोटें आईं हैं.

सीसीटीवी फुटेज आया था सामनेः दरअसल, जानकारी के मुताबिक शनिवार को एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया था. इसमें ट्रेन नंबर (12312) नेताजी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पर प्लेटफार्म 6 पर पहुंची थी. महिला प्रदीप्ता चक्रबर्ती खाने के सामान लेने के लिए ट्रेन के कोच नंबर बी 2 से नीचे उतर गई.

इस दौरान ट्रेन अचानक प्लेटफॉर्म से चल दी तो प्रदीप्ता चक्रबर्ती ने दौड़ना शुरू कर दिया. इसी दौरान उनका पैर अचानक फिसल गया और वह प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ी. वहीं, खड़े दरोगा शिव नरेश यादव और लोगों ने किसी तरह से महिला को ट्रेन के बीच में जाने से पहले खींच लिया. दरोगा की कोशिश से महिला की जान बच सकी. इस हादसे में महिला को मामूली चोट आई है.

महिला की पहचान प्रदीप्ता चक्रबर्ती (50) के रूप में हुई है जो पश्चिम बंगाल की रहने वाली है. वह चंडीगढ़ से हावड़ा जा रही थी. महिला का इलाज कराकर उन्हें दूसरी ट्रेन से रवाना कर दिया गया है.

