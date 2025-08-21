आगरा: आगरा के ट्रांस यमुना थाने में एक महिला के हंगामा करने के साथ ही महिला सिपाही के साथ मारपीट का वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है. महिला और महिला सिपाही के बीच जमकर लात-घूंसे चले. महिला ने ​सिपाही की चोटी पकड़कर खींची और हंगामा किया. इसके साथ ही थाना के बाहर भी महिला के हंगामा के वीडियो भी सामने आया है.

पुलिस ने पीड़ित महिला ने अपना वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया. इसमें ट्रांस यमुना थाना पुलिस पर थाने में बंद करके पिटाई करने का आरोप लगाया. इससे पुलिस की खूब किरकिरी हुई. इसके बाद महिला और महिला सिपाही के साथ हॉट-टॉक और धक्का देने के साथ ही मारपीट का वीडियो सामने आया.

आगरा के ट्रांस यमुना थाने में महिला ने किया हंगामा (Video Credit: ETV Bharat)

महिला ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया वीडियो: मामला 19 अगस्त का है. थाने में महिला सिपाही की एक महिला से कहासुनी के साथ हाथापाई शुरू हो गई. इस पर गुस्साई महिला ने महिला सिपाही की चोटी पकड़ी और खींच डाली. दोनों गुत्थम गुत्था हो गईं. बमुश्किल दोनों को अलग किया गया. पीड़ित महिला ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया.

इसमें महिला ने कहा कि थाने के कमरे में बंद करके उसकी पिटाई की गई. कपड़े फाड़े गये. पुलिस ने मामला दर्ज करके जबरन थाने में बिठाए रखा. मुझे अपने घरवालों को सूचना तक नहीं देने दी. यदि मुझे न्याय नहीं मिला तो आत्महत्या कर लूंगी. इस पर ट्रांस यमुना थाना पुलिस ने महिला पर थाना में पुलिसकर्मियों से अभद्रता और मारपीट की बात कही. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया.

ट्रांस यमुना पुलिस पर लापरवाही का आरोप: ट्रांस यमुना थाना के कालिंदी विहार निवासी सरजू यादव ने बताया कि सितंबर 2024 में घर पर दिनदहाड़े चोरी हुई थी. ट्रांस यमुना थाना में मुकदमा दर्ज किया गया था. इस मामले में पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई नहीं की. इस मामले में एफआर लगा दी.

इसकी जानकारी होने पर दो दिन पहले में ट्रांस यमुना थाना गई थीं. ट्रांस यमुना थाना प्रभारी रोहित कुमार से जब मुकदमे में एफआर लगाने के बारे में पूछा, तो उन्होंने संतोषजनक जबाव नहीं दिया. थाना प्रभारी ने निलंबित दारोगा राजकुमार गोस्वामी को फोन करके बुलाया.

एसआई राजकुमार गोस्वामी पर महिला से अभद्रता का आरोप: पीड़ित सरजू यादव का आरोप है कि एसआई राजकुमार गोस्वामी ने अभद्रता की. कहा कि वह यूं ही परेशान करती हूं. बेमतलब ऊपर शिकायत करती हैं. मैंने इसका वीडियो बनाया, तो पुलिसकर्मियों ने जबरन मोबाइल छीनने की कोशिश की. उनको कमरे में बंद करके पीटा. उनके कपड़े तक फाड़ दिए. उनको थाने पर बैठाए रखा और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया.

महिला पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट अभद्रता: एसीपी छत्ता पीयूष कांत राय ने बताया कि महिला ने थाना में घुसकर महिला पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट अभद्रता की. इसका वीडियो पुलिस के पास है. महिला ने खुद के बचाव के लिए अपने सोशल मीडिया पर गलत वीडियो पोस्ट किया. इस मामले में महिला के खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई की गई थी. इसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को पहले दी गई थी.



