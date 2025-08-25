ETV Bharat / state

दिल्ली में नोएडा जैसी घटनाः पिता ने कहा- दहेज की मांग पूरी न होने पर बेटी को उसके ससुरालवालों ने मार डाला - DOWRY MURDER CASE

ग्रेटर नोएडा कांड के बाद दिल्ली में भी एक ऐसा मामला आया है. द्वारका में दहेज की दबाव में एक और महिला की मौत

दिल्ली में नोएडा जैसा कांड
दिल्ली में नोएडा जैसा कांड (File Photo)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 25, 2025 at 4:11 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के द्वारका में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर सामने आया है. मृतका के पिता ने इसे दहेज हत्या का मामला बताया है. पुलिस ने मायके पक्ष के बयान पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है. मृतका के पिता ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी की मौत दहेज प्रताड़ना का नतीजा है. साथ ही यह भी आरोप लगाया है कि कई बार उनकी बेटी को दहेज के लिए मारा पीटा भी जाता था और लगातार बेटी पर दहेज के लिए दबाव बनाया जाता था.

मृतक के पिता ने पुलिस को बताया कि 21 अगस्त को उन्हें जानकारी मिली थी कि उनकी बेटी को बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. प्राथमिकी के अनुसार, मृत महिला की शादी इसी वर्ष 16 अप्रैल को हुई थी. वह शादी के बाद बदू सराय इलाके में अपने पति के साथ रह रही थी.

पुलिस ने बताया कि उपमंडल मजिस्ट्रेट की मंजूरी के बाद मामला आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है. प्राथमिकी 23 अगस्त को दर्ज की गई और आगे की जांच जारी है. अधिकारियों ने कहा कि मृतका के परिजनों और पड़ोसियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले पर हर एंगल से जांच कर रही है.

ग्रेटर नोएडा मर्डर केस
बता दें कि इससे पहले दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को जिंदा जलाने की दिल दहला देने वाली वारदात सामने आया था. पीड़िता के पिता का आरोप था कि ससुराल पक्ष के लोगों ने विवाहिता को बर्बरता से पीटा और फिर उस पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर जिंदा जला दिया. गंभीर रूप से झुलसने पर महिला को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया. पीड़िता के पिता ने आरोपी और उसके परिवार को राक्षस बताया. वहीं आरोपी पति विपिन भाटी को पुलिस ने गिरफ्तार किया और अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. इस मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

