IGMC में स्क्रब टायफस से महिला की मौत, जानें इस रोग के लक्षण और बचाव? - SCRUB TYPHUS

IGMC शिमला में महिला की स्क्रब टायफस से हुई मौत.

IGMC में स्क्रब टायफस से महिला की मौत
IGMC में स्क्रब टायफस से महिला की मौत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 10, 2025 at 6:27 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला स्थित आईजीएमसी में एक महिला (34 वर्ष) की स्क्रब टायफस से मौत हो गई. महिला जिला शिमला की जुब्बल की रहने वाली थी, जिसका आईजीएमसी में इलाज चल रहा था. ऐसे में अब अस्पताल प्रशासन सतर्क हो गया है. स्वास्थ्य विभाग ने सभी सीएचसी और पीएचसी काे आदेश जारी किए हैं कि अगर काेई भी बुखार का मरीज आए और उसके शरीर पर लाल दाने हाें ताे तुरंत उसका स्क्रब टायफस का टेस्ट करवाएं, ताकि बीमारी का पता लगाया जा सके.

आईजीएमसी के एमएस डॉ. राहुल रॉव का कहना, "स्क्रब टायफस को लेकर हम सावधानी बरत रहे हैं. तेज बुखार वाले मरीजाें के स्क्रब टायफस के टेस्ट करवाए जा रहे हैं. लोगों को इस बीमारी को लेकर जागरूक रहने की जरूरत हैं".

गौरतलब है बरसात के दिनों में स्क्रब टायफस के मामले बढ़ जाते हैं. जुलाई-अगस्त महीने में सबसे ज्यादा मरीज स्क्रब टायफस के आते हैं. बरसात होने के चलते घास ज्यादा उगती है, ऐसे में स्क्रब का खतरा बढ़ जाता है. ग्रामीण क्षेत्रों में घास अधिक होने के चलते स्क्रब टायफस पिस्सू लोगों को काटता है, जिससे मरीज को बुखार आ जाता हैं. समय पर इलाज न करवाएं तो ये जानलेवा भी हो सकता है.

क्या है स्क्रब टायफस?

स्क्रब टायफस एक बैक्टीरिया जनित रोग है, जो संक्रमित पिस्सू के काटने से फैलता है. यह पिस्सू मुख्यतः खेतों, झाड़ियों और घास-फूस में पाए जाने वाले चूहों से मनुष्यों में आता है.

स्क्रब टायफस के लक्षण

104°F से 105°F तक तेज बुखार आ सकता है.
जोड़ों में दर्द और कंपकंपी के साथ बुखार आना.
शरीर में अकड़न या शरीर टूटा हुआ लगना.
अधिक संक्रमण में गर्दन, बाजू के नीचे कूल्हों के ऊपर गिल्टियां आती हैं.

बचाव के उपाय

सफाई का ध्यान रखें, घर और आसपास के वातावरण को साफ रखें.
घर के चारों ओर घास, खरपतवार नहीं उगने दें.
कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करें.

ये सावधानियां बरते

स्क्रब टायफस रोग एक जीवाणु रिकिटेशिया के संक्रमित पिस्सू के काटने से फैलता है जो खेतों, झाड़ियों,व घास पतवार में रहने वाले चूहों में पनपता है. यह चमड़ी के माध्यम से शरीर में फैलता है और बुखार पैदा करता है. तेज बुखार के साथ मरीजे के शरीर में अकड़न या शरीर टूटा सा होने लगता है.

इसकी रोकथाम के लिए खेतों में काम करते समय शरीर खासकर टांगे, पांव व बाजू ढक कर रखें. घर के आसपास घास, खरपतवार न उगने दें. पिस्सू के काटने से शरीर में जलने जैसा एक निशान भी बन जाता है. लक्षण आने पर तुरंत अपने चिकित्सक से परामर्श लें. बता दें कि स्क्रब टायफस एक गैर संक्रामक रोग है. इसकी रोकथाम साफ सफाई से संभव है और इसकी जागरूकता के लिए हम सभी को निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए.

